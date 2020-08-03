Дробление бизнеса: как сделать это законно

Поговорим о том, насколько опасно дробить бизнес и можно ли сделать это законно.

Приводим обзор судебной практики по теме.

Определение ВС РФ № 301-ЭС19-21588 от 27.11.2019

Судебные инстанции исходили из того, что в проверяемом периоде хозяйственная деятельность ООО «ХозАрсенал», ООО «ХозАрсенал Регион» и ИП Кляус Л.В. не носила самостоятельный характер. Возобновление и прекращение деятельности того или иного лица было сопряжено с предоставлением общих помещений, в том числе складских, движимого имущества и трудовых ресурсов.

Вместе с тем, формальное осуществление спорными лицами предпринимательской деятельности через отдельные магазины позволило обществу контролировать поступление выручки от реализации товара путем вывода части своих доходов под УСН, используемую взаимозависимыми лицами.

Определение № 308-ЭС19-20426 от 8.11.2019

Суды пришли к выводу о направленности действий общества на получение необоснованной налоговой выгоды путем разделения (дробления) бизнеса и искусственного распределения выручки от осуществляемой деятельности на созданных идентичных взаимозависимых организаций.

А также что организации учреждены одним лицом, находятся под общим руководством и входят в группу компаний, представляющую собой единую организованную коммерческую структуру, работники которой будучи оформленными в различных организациях данной группы компаний, фактически находятся в постоянном взаимодействии друг с другом, исполняют свои должностные обязанности, используют общие материально-технические ресурсы в целях достижения консолидированного эффекта от осуществления деятельности всей группы юридических лиц.

Определение № 303-КГ17-5378 от 29.05. 2017

Судом оценены представленные договоры аренды нежилых помещений, заключенные налогоплательщиком с предпринимателем, акты приема-передачи нежилых помещений, протокол осмотра помещений, и установлено, что арендованные площади торгового зала магазина конструктивно не были обособлены друг от друга, действовали как единый объект торговли с общей организационной структурой (единые трудовые ресурсы, единый товарооборот, общие денежные расчеты).

Генеральным директором и учредителем ООО является сам предприниматель с долей участия 100%, предприниматели являются родственниками, деятельность предпринимателя, осуществляемая в проверяемый период с использованием объекта стационарной торговой сети, имеющей торговый зал общей площадью 381,4 кв. м, не подпадает под систему налогообложения в виде ЕНВД, и в связи с превышением предельного размера доходов, установленного п. 4 ст. 346.13 НК РФ, налоговая правомерно определила налоговые обязательства заявителя по общей системе налогообложения.

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Определение № 303-ЭС19-8187 от 13.06.2019

Суды пришли к выводу о создании обществом с взаимозависимыми лицами формального документооборота, направленного на минимизацию налоговых обязательств путем «дробления» бизнеса.

Исходили из следующего:

отсутствие самостоятельной деятельности обществ,

подконтрольность данных обществ заявителю, приобретения хозяйствующими субъектами горюче-смазочных материалов у одних и тех же поставщиков,

наличия единого программного обеспечения, управленческого персонала и контролирующего лица,

отсутствия у подконтрольных лиц имущественной самостоятельности.

Определение № 301-ЭС19-20452 от 11.11.2019

Доначисление налогов правомерно по причине необоснованной налоговой выгоды путем «дробления» бизнеса между юридическим лицом и взаимозависимыми.

Исходили из следующего:

отсутствие самостоятельной деятельности обществ,

подконтрольность обществ заявителю,

приобретения хозяйствующими субъектами товара у одних и тех же поставщиков,

наличие единого программного обеспечения, управленческого персонала и контролирующего лица,

отсутствие у подконтрольных лиц имущественной самостоятельности.

Кроме того, судебные инстанции отметили, что хозяйственная деятельность внутри группы обеспечивалась заемными средствами путем перераспределения получаемых средств между ними, в том числе с участием кредитных средств, при этом в качестве обеспечения обязательств перед банками по кредитным договорам выступало в основном имущество, находящееся в собственности заявителя жалобы.

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Определение № 304-КГ18-11923 от 21.08.2018

Суды пришли к выводу о применении заявителем схемы «дробления бизнеса» между ним и взаимозависимыми ООО, что позволило искажать сведения о фактически полученных доходах, а также послужило основанием:

для минимизации налогов при использовании различных систем налогообложения,

получения необоснованной налоговой выгоды в виде разницы в налоговых обязательствах по налогу на прибыль организаций и налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН в связи с формальной передачей имущества взаимозависимым лицам, применяющим УСН, что дало возможность не уплачивать налог на имущество организаций.

При этом суды исходили из следующего:

между заявителем и взаимозависимыми организациями фактически отсутствует разделение деятельности,

субъекты организационно не обособлены,

деятельность субъектов является частью единого производственного процесса, направленного на достижение общего экономического результата,

схема «дробления бизнеса» не имела какой-либо экономически обусловленной цели.

Определение № 302-КГ17-2263 от 05.06.2017

Судами установлено, что общество на основании договоров комиссии передавало взаимозависимым лицам ООО и ООО продукты питания для реализации в розницу по ценам, установленным обществом, в торговых точках, расположенных по адресам, в которых ранее осуществлял розничную торговлю налогоплательщик. Хранение и доставка товара осуществлялись за счет общества, также им предоставлялось оборудование.

Приобретение товаров у поставщиков, применяющих специальные налоговые режимы, осуществлялось через указанные два ООО; товар, приобретенный у поставщиков, являющихся плательщиками НДС, отражался в учете общества; фактически все три юридических лица действовали как единая торговая оптово-розничная сеть, доходы и расходы которых были объединены.

В частности, суды указали на наличие:

родственных отношений между руководителями и учредителями названных организаций;

наличие одного адреса регистрации и открытие расчетных счетов в одном банке;

предоставления обществом отчетности других организаций;

оформление магазинов организаций в едином стиле и единую систему скидок;

формирование кадрового состава двух других организаций за счет работников общества;

вjзложение на общество расходов рекламного характера, связанных с продвижением товара, а также по найму сотрудников и выплате заработной платы работникам двух других организаций;

на применение указанными двумя организациями упрощенной системы налогообложения, с численностью работников не превышающей 100 человек;

отсутствие активов и основных средств для самостоятельного осуществления деятельности.

Определение № 301-КГ18-9641 от 18.07.2018

Судами установлено, что общество осуществляло производство ювелирных изделий, которые реализовывало по договорам поставки в адрес ряда организаций-дилеров, применяющих упрощенную систему налогообложения, у которых общество являлось единственным поставщиком. В дальнейшем указанные организации передавали приобретенную продукцию в адрес другого общества (комиссионера) по договорам комиссии.

Контрагенты общества как первой, так и последующей очереди являлись аффилированными с ним лицами.

Организации-дилеры реальную предпринимательскую деятельность не вели, что подтверждено отсутствием необходимых хозяйственных расходов, минимальной численностью персонала, направлением денежных средств, полученных от общества, на оплату расходов сторонних физических лиц. Продукция общества реализовывалась организациям-дилерам по заниженной цене, что позволяло исключать из обложения НДС часть выручки, фактически полученной от ее продажи покупателям через комиссионера.

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Определение № 308-КГ18-12753 от 05.09.2018

Суды пришли к выводу о правомерности произведенных инспекцией доначислений по общей системе налогообложения по причине формального дробления численности работников и уменьшения размера доходов, посредством их распределения между взаимозависимыми организациями, а именно:

общество и компании указанной группы учреждены одним лицом и применяли упрощенную систему налогообложения с даты постановки на налоговый учет с объектом налогообложения «доходы»;

наряду с упрощенной системой налогообложения указанные организации применяли специальный налоговый режим в виде уплаты единого налога на вмененный доход (оказание услуг общественного питания через объект с залом обслуживания посетителей, площадью, не превышающей 150 м2);

при этом фактически регистрация новой организации осуществлялась при приближении количества работников к 100 единицам;

управление группой компаний осуществляется центральным офисом, учредителем всех организаций является одно лицо;

расчетные счета организаций группы компаний открыты в одних и тех же банках,

все организации, входящие в группу компаний, осуществляют доступ к операционной системе «Банк-клиент» с одного статического IP-адреса;

право подписи в банковских документах одной организации группы компаний может предоставляться работникам, оформленным в других организациях группы компаний;

внутри группы компаний свободно перемещаются мебель, кухонное торговое оборудование (основные средства) и продукция без оформления сделок купли-продажи, аренды и т.п.,

при этом расходы по приобретению и страхованию основных средств несут одни организации группы компаний, а доходы от эксплуатации основных средств получают другие участники группы,

учет входящей корреспонденции, адресованной организациям группы компаний, ведется в едином журнале с единой сквозной регистрацией входящих номеров.

Определение № 306-КГ18-4329 от 09.07.2018

Судами установлено:

1. Согласованность действий заявителя и предпринимателя, направленных на совершение действия по умышленному созданию дополнительного звена в цепочке реализации товаров с целью снижения налоговых обязательств путем формального соблюдения действующего законодательства и создания искусственной ситуации, при которой видимость действий нескольких налогоплательщиков прикрывала фактическую деятельность одного налогоплательщика, так как между обществом (покупатель) и предпринимателем был заключен договор поставки. Предприниматель указанные товары закупал на предприятиях-изготовителях, которые фактически поставляли его обществу, основными покупателями данного товара являлись аффилированные с предпринимателем организации.

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2. Налогоплательщиком получена необоснованная налоговая выгода в результате занижения налога на прибыль путем манипулирования ценами по сделкам с взаимозависимым лицом, так как необоснованное завышение цены товара оказало влияние на налоговые обязательства сторон сделки, и именно общество получило налоговый эффект, выразившийся в экономии исчисленных по сделке налогов в размере разницы по ставкам между налогом на прибыль организаций (20 процентов) и налогом на доходы физических лиц (13 процентов), то есть в размере 7 процентов, у общества отсутствовала потребность в осуществлении закупок материалов через предпринимателя, а не напрямую у завода-изготовителя по более низким ценам.

3. Совместная хозяйственная деятельность взаимозависимых лиц представляет собой единый производственный процесс.

Как законно дробить бизнес

Итоговые рекомендации по законному дроблению бизнеса для наглядности указаны в таблице.