Долги «за квартиру»: какие не продают коллекторам?

Нередко в жизни случаются ситуации, когда, чтобы вернуть задолженности, кредиторы подключают к решению вопросов коллекторские агентства. Коллекторам могут передаваться требования по многим обязательствам, однако есть ситуации, когда по закону этого делать нельзя. Какие долги можно продавать, а какие — нет, читайте в материале.

Какие долги нельзя взыскивать коллекторам?

ЖКХ. Начиная с 26 июля 2019 года, управляющие организации не могут передавать долги по оплате за жилищно-коммунальные услуги третьим лицам, в том числе коллекторам, согласно ФЗ № 214.

«Взыскивать долги с граждан могут только те компании, которые предоставляют соответствующие услуги. Например, ресурсоснабжающие организации. Исключением будет являться следующая ситуация: гражданин числился должником в своей УК, она сменилась. И пришедшая ей на смену управляющая компания может заново предъявить требования по погашению задолженности. При этом это не будет являться нарушением действующего законодательства», — рассказывает генеральный директор управляющей компании «Ваш комфорт управление и эксплуатация» Дмитрий Силин.

Если же долг появился по взносам на капремонт, то ситуация еще проще.

«Сам фонд капитального ремонта не принадлежит УК. Это средства собственников жилья. Поэтому долг, как таковой, не появляется», — дополняет юрисконсульт онлайн-платформы Податьвсуд.РФ Эльвира Прусакова.

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Долги с истекшим сроком давности. По договорам займа срок исковой давности составляет 3 года (ст. 196 ГК РФ). Если этот период уже истек, получить что-либо от должника через суд будет затруднительно, а продавать такую задолженность запрещено.

«В договоре займа есть дата, на которую необходимо вернуть долг. Срок давности начинает идти со дня, следующего за этой датой (ст. 200 ГК РФ)», — комментирует юрисконсульт офиса «Рязанский проспект» департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Ольга Старостина.

Обязательства супругов при разводе. Нередко при разводе приходится делить долг по кредиту. Если займ был общим, продать долг коллекторам нельзя, продолжает Ольга Старостина. Так как по обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено только лишь на имущество этого супруга.

Кроме того, имущество делится через суд (им же назначается и выплата за имущество). Так что при необходимости взыскания осуществляются через судебных приставов.

Другие «судебные» долги. Еще судебные приставы работают с выплатой алиментов, возмещением материального вреда и компенсацией морального ущерба, обязательствами юридического лица перед работниками в случае реорганизации. Все эти долги не подлежат продаже коллекторским агентствам, и порядок взыскания таких задолженностей — только по решению суда.

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Какие долги можно продавать коллекторам?

Как отмечает Ольга Старостина, уступка прав требования по долгам (цессия) — та самая «продажа долга» — регулируется Гражданским Кодексом РФ (ст. 382), Законом «О потребительском кредитовании», Законом «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Согласно законодательству, возможна продажа долга по:

договору подряда;

по договору поставки;

кредитному договору;

по договору займа (с МФО —микрофинансовой организацией).

В первую очередь, коллекторам продаются долги по беззалоговым кредитам. В таком случае ценного имущества у должника нет, и банки просто избавляются от невозвратных долгов.

«Так делается, чтобы не резервировать суммы и не держать на балансе просроченные задолженности. Продаются эти долги дешево, так как получить что-то от таких злостных должников почти нереально», — отмечает генеральный директор «Юридического бюро № 1» Юлия Комбарова.

Иногда банки отдают коллекторам на взыскание ликвидные долги. Например, когда у заемщика есть автомобиль или недвижимость. И, как правило, банки и агентства в таких случаях принадлежат одной финансовой группе. Но чаще всего коллекторам отдают беззалоговые безнадежные долги и потребительские кредиты, которые уже имеют просрочку свыше 6 месяцев, добавляет Юлия Комбарова.

Сроки уведомления

О переходе прав кредитора к другому лицу должника необходимо предупредить. Делается это за 30 дней до фактической передачи задолженности. Цель — объявить о том, что выплачивать деньги он теперь будет другим людям.

«Уведомлять необходимо заказным письмом по месту жительства. Должник вправе не исполнять обязательство новому кредитору до предоставления ему доказательств перехода права к этому кредитору, за исключением случаев, если уведомление о переходе права получено от первоначального кредитора», — комментирует юрист бюро адвокатов «Де-юре» Рамзан Межидов.

Когда продают кредиты?

Как правило, банки передают долги коллекторским агентствам, когда просрочка по кредиту превышает срок в 1 год. Также при небольшом сроке задолженности (обычно в 3-6 месяцев) между выше упомянутыми сторонами может быть заключен специальный договор.

Согласно этому документу, коллекторское агентство не становится новым кредитором, а помогает взыскать задолженность в пользу банка, получая за это вознаграждение, дополняет Рамзан Межидов.

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Более «скорыми на расправу» в этом вопросе являются мелкие игроки финансово-кредитного рынка — те самые МФО. Эти организации готовы продавать коллекторам займы, когда просрочка по ним составляет уже немногим более 2 месяцев.

«В МФО просроченные долги растут чуть ли не в геометрической прогрессии из-за 0,5-2% в день, прописанных в условиях договоров. Кроме того, часто эти организации не владеют достаточными ресурсами для самостоятельного истребования долгов у нерадивых заемщиков. Так что им проще их продать. Эти риски заранее закладываются в услуги кредитования (в процентную ставку)», — рассказывает директор компании «Банкрот Консалт» Константин Милантьев.

Согласие должника на продажу долга

Еще несколько лет назад нельзя была продать долг без согласия должника: перемена кредитора разрешалась только в случае, если об этом указано в договоре. Однако сейчас все несколько иначе.

«Начиная с 1 июля 2014 года банкам не обязательно указывать в договорах потребительского кредита пункт о том, что переуступка прав третьим лицам разрешена. Наличие такого права теперь презюмируется (предполагается — прим. ред.). Ограничить его, конечно же, можно, но только прямым указанием на запрет в договоре», — уточняет Рамзан Межидов.

Таким образом, для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.

Ипотека

Другой интересный момент связан с ипотечными кредитами. По идее, такие долги можно продать коллекторам, но это невыгодно; обычно банк самостоятельно занимается взысканием. Как рассказывает Юлия Комбарова, процесс возврата долга проходит в строго правовой форме, через суд, и банку нет нужды прибегать к коллекторскому давлению. В итоге он все равно возьмет свое, так как у должника есть ликвидный актив — ипотечное жилье. Но до такого лучше не доводить.

«Правильнее договориться с банком напрямую до суда либо самостоятельно продать свои активы. Например, найти покупателя на ту же ипотечную квартиру. Иначе имущество реализует уже банк, но по цене ниже рыночной — таким образом деньги будут получены быстрее», — дополняет Юлия Комбарова.

Если у вас есть долги, постарайтесь рассчитываться с ними, согласно графику и оговоренным срокам. Не стоит сбегать на другой конец страны, «спасаясь» от штрафов, кредиторов, судебных приставов или коллекторов. Есть достаточное количество законных способов на получение отсрочки.