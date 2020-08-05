Компаниям разрешили зачесть «коронавирусные» расходы в счет взносов на травматизм

Опубликован приказ Минтруда России от 23.06.2020 № 365н «О внесении изменений в Правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами».

В чем суть документа?

Минтруд разрешил в этом году профинансировать за счёт взносов на травматизм расходы на мероприятия по предупреждению распространения коронавируса. Соответствующие дополнения внесены в Правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний.

Какие «коронавирусные» расходы разрешили возместить из ФСС?

Установлено, что финансовому обеспечению в 2020 году за счёт сумм страховых взносов подлежат, в частности, следующие расходы на реализацию профилактических мероприятий:

приобретение масок, респираторов, бахил, перчаток, одноразовых халатов;

приобретение дезинфицирующих салфеток, дезинфицирующих кожных антисептиков и соответствующих дозирующих устройств для обработки рук работников;

приобретение устройств, в том числе рециркуляторов воздуха, и (или) дезинфицирующих средств вирулицидного действия для комплексной обработки транспортных средств, транспортной упаковки материалов, оборудования, продуктов, служебных помещений, контактных поверхностей;

приобретение устройств (оборудования) для бесконтактного контроля температуры тела работника и (или) термометров;

проведение лабораторного обследования работников на COVID-19.

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Потребуется ли обоснование финобеспечения профилактических мероприятий?

Да, потребуется. Приказ содержит перечни документов, которыми нужно обосновать необходимость финансового обеспечения конкретных профилактических мероприятий. К примеру, в отношении масок, респираторов и перчаток это будет:

перечень приобретаемых средств защиты с указанием их количества, стоимости, даты изготовления и срока годности;

копии сертификатов (деклараций) соответствия, оформленных в порядке, установленном действующим законодательством, если приобретаемые средства защиты подлежат обязательной сертификации (декларированию).

Что со сроком обращения в ФСС?

Как известно, крайний срок подачи в ФСС документов для финансирования предупредительных мер — 1 августа. Однако в этом году из-за коронавируса этот срок перенесён на 1 октября. Таким образом, у бухгалтеров есть два месяца на то, чтобы использовать возможность дополнительно сэкономить на страховых взносах.

Как возмещают расходы на предупредительные меры?

Чтобы зачесть затраты на предупредительные меры в счёт уплаты взносов в ФСС, необходимо соблюсти определённый порядок.

В первую очередь, определите, какие фактические расходы можно профинансировать за счёт взносов.

Затем подайте в ФСС заявление и все необходимые документы. Лучше сделать это как можно раньше. Если Фонд одобрит заявление, можно уменьшить сумму взносов, которую требуется уплатить в этом году.

О средствах, которые потрачены на предупредительные меры, необходимо отчитаться.

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Это план действий в общих чертах. Подробную инструкцию по финансированию предупредительных мер найдёте в Готовом решении: Как профинансировать предупредительные меры в счет уменьшения взносов на страхование от несчастных случаев (КонсультантПлюс, 2020).

Когда Приказ № 365н вступит в силу?

Начало действия документа — 4 августа 2020 года. При этом срок действия Приказа ограничен 31 декабря 2020 года.