Принципы работы регуляторной песочницы в мире и в России

Проведённый в декабре 2015 года эксперимент показал отличные результаты и перспективы для дальнейшего испытания технологий и услуг в рамках нового механизма. Первые 18 компаний, у которых заявки на участие в эксперименте были одобрены, смогли получить финансирование своих проектов общей суммой на 135 миллионов фунтов стерлингов. При этом к концу 2018 года из всех участников эксперимента только 9 из 87 (около 10%) являлись крупными финансовыми учреждениями, в то время как другие компании специализировались на технологических разработках. Можно сказать, что, отчасти благодаря проведённому эксперименту, к 2020 году общий объём инвестиций в IT-компании, располагающиеся в Лондоне, достиг отметки в 3,3 млрд долларов.

В результате получилась так называемая «регуляторная песочница» — структура, созданная регулятором финансового сектора для подконтрольного маломасштабного тестирования инноваций частными фирмами, действующая в рамках специального исключения или разрешения. Вскоре она стала применяться не только в Великобритании и не только в секторе банковских услуг.

Уже в 2016 году подобные механизмы начали работать в странах Азии (Тайвань, Южная Корея, Сингапур), а с 2017 года — в некоторых странах Евросоюза. Несмотря на некоторые региональные различия между регуляторными песочницами в этих странах, порядок прохождения процедуры в них примерно одинаковый:

1. Тот, кто планирует заниматься разработками технологий, направляет в финансовый регулятор заявку и предоставляет информацию по таким аспектам, как экономическая целесообразность новой технологии;

возможные правовые риски (отсутствие правовых норм или необоснованные правовые запреты);

объём средств и трудовых ресурсов для обеспечения разработок. Финансовый регулятор также проверяет, насколько заявитель готов проводить техническое тестирование новых продуктов и предоставить гарантии по вероятным рискам для их покупателей. 2. Как только человек получает разрешение на применение специального правового режима, оно готовит для финансового регулятора документы с параметрами тестирования новых продуктов, мер по обеспечению безопасности клиентов в связи с применением технологий, критериев оценки конечного результата применения инноваций. А также он разрабатывает план действий после прекращения специального правового режима. 3. Как только все параметры тестирования согласованы с регулятором, разработчик начинает создание новой технологии, обеспечивает ее передачу другим участникам регуляторной песочницы, направляет отчёты в контрольный орган и предложения по совершенствованию правовых норм. 4. После окончания периода действия специального правового режима организует получение требуемых лицензий для дальнейшего применения и совершенствования разработок.

Важным результатом применения этого механизма является более предсказуемое функционирование рынка технологий, повышение безопасности при их использовании. Для разработчиков применение специального правового режима — это прежде всего создание государством менее рискованной среды для принятия решений и тестирования продукции. Уполномоченный государственный орган становится по сути площадкой взаимодействия между IT-бизнесом и предприятиями других отраслей.

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Успехи в применении регуляторной песочницы за рубежом убедили российское правительство в необходимости организации такой структуры и в нашей стране. Власти и раньше пытались поддерживать технологическую отрасль. Например, по закону «Об инновационном центре „Сколково“» участник проекта освобождается от уплаты НДС, налогов на прибыль и имущество в течение 10 лет. Такая льгота утрачивается, если совокупный размер прибыли лица превысит 300 миллионов рублей с начала года, в котором размер выручки превысил 1 миллиард рублей. Кроме того, для участников проекта предусмотрена выплата грантов.Но несмотря на такие примеры, правительство понимает, что помимо налоговых льгот, IT-компаниям нужны условия для тестирования собственной продукции. Для этого требуются новые правовые меры.

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31 июля 2020 года президент подписал закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» (далее — Закон). В отличие от аналогичных регуляторных песочниц в других странах, у нас экспериментальные правовые режимы будут применяться в отношении тех, кто ведет разработки в следующих сферах:

строительство;

государственные и муниципальные услуги;

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии;

медицинская и фармацевтическая деятельность;

транспорт;

промышленность;

финансовый рынок;

дистанционная торговля.

Мониторить тестирование этих технологий будет Центробанк РФ (в сфере финансового рынка), в остальных сферах — уполномоченная Правительством структура. Также она будет рассматривать заявки от разработчиков и формировать инициативные предложения для их дальнейшего принятия Правительством РФ.

Кроме того, помимо регулятора, разработчиков технологий и их пользователей, в процессе будет участвовать и организация предпринимательского сообщества. Она будет не только вести мониторинг взаимодействия участников регуляторной песочницы, но также принимать участие в оценке заявки (п. 5 ст. 9 Закона) и работе координационного органа по рассмотрению инициативного предложения, созданного на основе заявки (п.1 ст. 10 Закона)

А незадолго до окончания действия «регуляторной песочницы» эта организация будет собирать информацию о результатах ее применения (п. 2 ст. 18 Закона). Это предоставит возможность предпринимательскому сообществу готовить предложения по изъятиям из отдельных требований законодательства для будущих участников правового режима, а также формировать повестку дня для законодателя в сфере технологий.

Таким образом, со стороны государства предусмотрено наличие общественного контроля, который позволит гарантировать соблюдение прав как разработчиков технологий, так и их пользователей. А участие организации предпринимательского сообщества обеспечит прозрачность принимаемых государством решений.

В целом, у Закона положительные перспективы. Его анализ позволяет сделать вывод, что у государства есть прямой интерес в разработке, приобретении и собственном использовании технологий. При разработке «песочницы» в России учитывался мировой опыт, и расширение сферы применения этой концепции обогатит этот опыт и послужит ориентиром для совершенствования модели в других странах.