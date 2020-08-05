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Индексация зарплат в коммерческих организациях: что нужно знать

Требование индексации зарплат описано в ст. 134 ТК РФ. Для бюджетных организаций там есть прямое указание. С коммерческими все немного сложнее. На вопрос о том, обязаны ли коммерческие организации индексировать зарплату, ответ положительный, но строгих правил и требований не существует. Для этого придется составлять коллективные договора, соглашения или внутренние локальные акты.

Оплата труда — это государственная гарантия, которая должна выполняться по отношению ко всем работникам. Таким образом, снижение реальной покупательской способности на фоне роста цен не должна допускаться. В то же время под поддержанием этой покупательской способности понимают не только индексацию как таковую, но и просто повышение оплаты, выплату премий и так далее.

Акт, коллективный договор или соглашение способны содержать достаточно обширный перечень условий и правил, на основании которых выполняется индексация.

Сроки и размеры индексации

С государственными организациями все более или менее понятно: у них есть федеральные нормативы, положения и правила, установленные на законодательном уровне, которые и регулируют все особенности. А индексация зарплат в коммерческих организациях выполняется по более запутанной схеме, прописывать которую необходимо в локальном акте или договоре.

Не существует строго определенных параметров, на которые получилось было бы опираться. Так, например, в ст. 134 ТК РФ сказано о необходимости повышения оплаты труда, но не сказано, на какую величину, как часто и так далее.

Так как нет строгих правил, работодатели выбирают собственные варианты. Чаще всего в расчетах учитывается прогнозируемый уровень инфляции или изменения в сумме прожиточного минимума. Альтернативный вариант: уровень роста цен на товары и услуги. Этот индекс устанавливается как по каждому отдельному региону, так и по стране, и его регулярно публикует Росстат.

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Можно ли не проводить индексацию, если у работодателя тяжелое финансовое положение

Так как до сих пор нет строгих требований и законов об индексации, а еще, учитывая тот факт, что все это делается на основании внутренних нормативов, есть серьезная вероятность, что повышение оплаты из-за роста цен не выполняется, если финансовые показатели фирмы не соответствуют определенному уровню. Легко предположить, что уровень этот устанавливает руководство фирмы.

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Можно ли не индексировать зарплату, если она выше МРОТ

Работодатель обязан платить за работу в сумме не меньше, чем установленный МРОТ. Если же этот показатель изначально выше, то обязательная индексация зарплаты для коммерческих организаций проводится в рамках параметров, установленных в нормативных актах.

Например, на размер инфляции или какую-то заранее определенную величину. Во многих случаях выбирают ставку в 8%, но это не обязательное правило.

Учитывая сказанное выше, повышение оплаты труда зависит от МРОТ лишь частично. До тех пор, пока работник получает больше, чем установлено законом, увлечение оплаты упирается только в соответствующие договора и нормативные акты.

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Ответственность за отказ индексировать зарплату

Иногда работодатели сами не понимают, должны ли коммерческие организации индексировать зарплату, из-за чего возникают многочисленные проблемы. В соответствии со ст. 134 ТК РФ, у фирмы обязан существовать документально утвержденный механизм повышения оплаты труда из-за роста цен.

Если его не будет, то это уже нарушение в соответствии со ст. 5.27 КоАП РФ. Штраф составит от 30 000 до 50 000 рублей.

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