Никаких денег не надо. Стоит ли покупать страховки в рассрочку?

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Доплатите за рассрочку

Рассрочка — не бесплатное удовольствие. Многие страховщики потребуют дополнительную плату за возможность не платить за полис сразу. Например, «Ингосстрах» при рассрочке на 12 месяцев увеличивает стоимость полиса на 5%.

Но можно найти предложения и без удорожания. «Мы не применяем повышающий коэффициент за рассрочку по каско», — сообщили в PR-службе Mafin, который в июле запустил опцию онлайн-оформления полиса каско в рассрочку.

Хотя в компании не исключают, что повышающий коэффициент будет введен позже, ведь он присутствует у «Абсолют Страхования», чьи полисы продает Mafin, — 5%.

Пока автомобилисты могут выбрать график оплаты полиса ежемесячно в течение года или двумя равными платежами в срок до трех месяцев после покупки.

«Мы видим тенденцию к росту потребности клиентов в таком способе оплаты, спровоцированную в том числе ситуацией пандемии», — поясняет заместитель генерального директора Mafin Елена Перфильева.

Имущество, ипотека и несчастные случаи

Купить в рассрочку можно не только каско, но и другие страховки — например, имущества физлиц (ИФЛ).

«В нынешних реалиях рассрочка стала одним из главных инструментов сохранения постоянных и привлечения новых клиентов: большинство из них понимают важность страхования, но из-за спада или полной остановки экономической деятельности не имеют финансовой возможности платить полный взнос сразу», — говорит директор по маркетингу ООО «Абсолют Страхование» Елена Никифорова.

У компании стандартно предусмотрены рассрочки по каско и ИФЛ на полгода с оплатой двумя частями. По всем остальным добровольным видам страхования, по ее словам, в зависимости от объемов, масштабов и экономической целесообразности возможно обсуждать различные варианты.

Кроме того, «Абсолют Страхование» готово пойти на рассрочку по оплате страховой премии по договорам ипотечного страхования. Правда, если ее одобрит банк-кредитор.

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Рассрочку по полисам добровольных видов страхования готовы предоставлять и в «Согласии». Заместитель генерального директора страховой компании Дмитрий Кузнецов рассказывает, что все продукты ИФЛ можно приобрести, сделав два взноса по 50% в течение четырех месяцев. Только для классических продуктов платежей может быть три (по 40%, 30% и 30% в течение шести месяцев) или четыре (по 25% ежеквартально).

«Первый вариант не предусматривает повышающих коэффициентов, во втором и третьем они обычно применяются, хотя сейчас, в период пандемии, эти варианты рассрочки также доступны без повышающих коэффициентов к тарифу», — дополняет он. Кроме того, двумя платежами в полугодие в «Согласии» можно оплатить страховку от несчастных случаев.

Рассрочка в рассрочку

Самый большой недостаток рассрочки от страховщика в том, что при наступлении страхового события возмещение не получить, пока не заплатишь СК недостающую сумму премии. Получается, при наступлении страхового случая нужно сначала найти деньги на расчет со страховщиком и только потом получить возмещение. Либо страховщик может вычесть недополученную им часть из страхового возмещения.

Избежать этой проблемы, а заодно и удорожания страховки из-за повышающего коэффициента можно с картой рассрочки. Большинство страховых компаний, имеющих партнерские программы рассрочки с банком, отдают предпочтение «Халве» от Совкомбанка, в их числе «Абсолют Страхование», «Ренессанс страхование», «Совкомбанк Страхование». «Согласие» в прошлом году стало новым партнером карты рассрочки «Свобода» от Хоум Кредит Банка.

«При оплате полиса банковской картой рассрочки банк платит полную премию по договору страховщику, а клиент равными долями выплачивает рассрочку банку, благодаря чему для него стоимость полиса получается с рассрочкой на 12 месяцев без переплат», — объясняет генеральный директор «Совкомбанк Страхования» Игорь Лаппи.

Расчет банковской картой рассрочки позволит избежать еще одной возможной неприятности — прекращения действия страхового договора, если страхователь просрочит очередной платеж по карте. «При наступлении страхового случая в период рассрочки мы будем урегулировать страховой случай, потому что для страховой компании премия по полису полностью оплачена», — продолжает Лаппи.

Тогда как, по словам директора департамента андеррайтинга автострахования «АльфаСтрахования» Ильи Григорьева, при оформлении рассрочки у страховой компании если очередной взнос вовремя не вносится, то договор страхования прекращается. И страховой случай получается за свой счет.

Жизнь по частям

Страховщики добавляют опцию рассрочки и в страхование жизни.

«Накопительное страхование жизни (НСЖ), в отличие от годовых страховок „не жизни“ (имущество, авто, ДМС), — долгосрочное, поэтому логично, что и взносы в большинстве случаев регулярные, — отмечает директор по маркет-менеджменту, член правления СК „Росгосстрах Жизнь“ Наталья Белова. — Рассрочки платежей бывают ежегодные (это самый популярный случай — их выбирают около 80% клиентов), раз в полугодие, ежеквартальные, ежемесячные. Хотя бывают НСЖ с единовременным взносом».

Аналогичную периодичность взносов НСЖ предлагает и «Сбербанк страхование жизни».

«Клиент сам выбирает срок страхования и периодичность взносов: ежемесячно, раз в квартал или раз в год», — рассказывает директор по страхованию СК «Сбербанк страхование жизни» Жанна Гончарова.

Главное, грамотно спланировать свои денежные потоки. Например, если получаешь 13-ю зарплату, целесообразно выбрать ежегодный взнос. Многим комфортно придерживаться финансовой дисциплины и автоматически откладывать небольшой процент с каждой зарплаты — они выбирают ежемесячные платежи.

С прошлого года осваивает рассрочку и инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), в котором взносы исторически были единовременными.

«Они стартовали от 100 тысяч рублей, а средние чеки клиентов крупнейших банков по ИСЖ достигают 300–500 тысяч рублей, — говорит Наталья Белова. — Это означало, что продукт был недоступен для огромной аудитории клиентов, у которых нет одномоментно свободных 300 тысяч рублей. Поэтому идея продукта „ИСЖ в рассрочку“ давно лежала на поверхности».

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Суть такого продукт в том, что клиент инвестирует не всю сумму сразу, а понемногу каждый год на протяжении пяти лет. Инвестиционная доходность с первого взноса «капает» не на фактически уплаченные взносы, а на все. Плюс с каждого взноса страхователь может получать налоговый вычет, то есть за весь период инвестирования их получится пять, а не один, как при единовременном ИСЖ.

«Мы заметили растущий интерес к ИСЖ с регулярными взносами и со стороны опытных инвесторов, — продолжает она. — Зачастую клиент открывает за год сразу несколько инструментов: и „ИСЖ в рассрочку“, и депозит, и ИИС. Тем самым у него появляется возможность ежегодно получать доход от всех инструментов и „ребалансировать“ свой портфель. Например, на третий год он заплатит взнос в „регулярный ИСЖ“ из денег, которые до этого лежали на депозите, в четвертый год — из денег, которые лежали на ИИС. Хитрость в том, что налоговые вычеты (разные типы вычетов) по „регулярному ИСЖ“ и ИИС будут суммироваться. Так денежные средства достигнут максимального потенциала».

Пандемия в помощь

Перспективы полисов в рассрочку страховщики оценивают по-разному.

«В СК „МАКС“ возможность выбора рассрочки в каско существует уже не первый год, и критического влияния на объем продаж она не оказывает, — говорит начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга „МАКС“ Евгений Попков. — Спрос клиентов на нее довольно низкий, потому что все-таки полис каско — это покупка, которая совершается раз в год, и те, кто осознанно выбирает страховую защиту своего автомобиля, без каких-либо затруднений планируют свои расходы — 12 месяцев более чем достаточный срок для этого».

Поэтому расширять услугу на другие страховые продукты в компании пока не планируют.

«Должен быть явный запрос на рассрочку со стороны клиентов, а его попросту нет, — продолжает он. — В других же видах страхования, где средняя стоимость полиса ниже, чем в каско, спрос на оплату частями еще меньше. Даже сложно припомнить, когда последний раз поступали вопросы от клиентов на тему, можно ли оформить рассрочку для полиса страхования квартиры, туристической страховки или полиса от НС и болезней».

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Но так думают не все страховщики. В «Ингосстрахе», например, видят для полисов с рассрочкой хорошие перспективы.

«Многие из наших клиентов в связи с кризисом, вызванным эпидемией коронавируса, оказались в непростой ситуации, — рассказывает директор дирекции розничного бизнеса компании „Ингосстрах“ Виталий Княгиничев. — Оплата полисов в рассрочку позволит избежать единовременной нагрузки на семейные бюджеты и сохранить защиту имущества».

Поддерживает его и Игорь Лаппи, считая, что спрос на страховки в рассрочку будет расти. Сотрудничество с «Халвой» «Совкомбанк Страхования» стартовало только в этом году, но уже после первого месяца реализации проекта оборот превысил 2 млн рублей, в июне он составил более 2,7 млн рублей, а в июле почти достиг 5,2 млн.