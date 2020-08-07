Обзор закона о цифровых финансовых активах

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, за исключением отдельных изменений в Федеральный закон «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые вступают в силу на 9 дней позже.

Ниже — краткий обзор основных положений закона.

Цифровая валюта и цифровые финансовые активы

Законом регулируются отношения, связанные с выпуском и оборотом двух объектов — цифровых финансовых активов и цифровой валюты.

Под цифровыми финансовыми активами в соответствии с законом понимаются «цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные информационные системы».

Другими словами, закон определяет цифровые финансовые активы как цифровые права, удостоверяющие одно из следующих прав (их перечень закрыт):

денежное требование;

возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам;

права участия в капитале непубличного акционерного общества;

право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов;

Цифровую валюту закон определяет как

«совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении действий по внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее правилам».

То есть, если изложить данное определение простым языком, к цифровой валюте будет относиться любая информация в информационной системе, которая:

предлагается или принимается в качестве средства платежа, то есть средства обмена на товары и услуги, или в качестве инвестиций, то есть объекта, приобретатель которого может получить дополнительный доход вследствие перепродажи или в форме дополнительных отчислений / выплат;

не обеспечивается валютой РФ, валютой иностранного государства или международной валютой;

не имеет лица, обязанного осуществить выплату, передать товар или выполнить иное требование обладателя информации за исключением оператора, обеспечивающего только лишь техническую поддержку информационной системы.

Какой-либо привязки к использованию криптографии, распределенного реестра или иных связанных с криптовалютой технологий, в определении нет.

Определение очень размытое и теоретически под него могли бы попасть вполне традиционные электронные деньги и иные электронные средства платежа. Во избежание этого в законе сделана специальная оговорка о том, что его положения не распространяются на «обращение безналичных денежных средств, электронных денежных средств, а также на выпуск, учет и обращение бездокументарных ценных бумаг».

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Если сравнить закрепленные в законе определения с терминами криптовалютного рынка, то можно сделать вывод, что положения принятого закона распространяются на отдельные виды «токенов», попадающие под определение цифровых финансовых активов, в первую очередь на токены-акции и кредитные токены, а также на классические, необеспеченные криптовалюты.

Положения закона также распространяются на определенные виды «стейлбкоинов» (криптовалют, обеспеченные другими активами, например, денежными средствами, золотом или товарами), например, на стейблкоины, обеспеченные реальной валютой — такие стейблкоины могут быть отнесены к цифровым финансовым активам.

За пределами регулирования данного закона остаются токены и стейблкоины, не удостоверяющие права на какой-либо из объектов, перечисленных в определении цифровых финансовых активов, что не исключает того, что оборот таких объектов будет урегулирован другими законами.

Например, вопросы выпуска и оборота отдельных видов утилитарных токенов уже урегулированы Федеральным законом «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (известным также как «Закон о краудфандинге»).

Регулирование в отношении цифровых финансовых активов

Особенностям выпуска и оборота цифровых финансовых активов посвящена большая часть закона. Основные положения:

выпуск цифровых финансовых активов может осуществляться только юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, на основании решения, содержащего всю необходимую в соответствии с законом информацию об этих активах. Решение, в частности, должно содержать указание на информационную систему, в которой выпускаются цифровые финансовые активы, и на ее оператора; последующий учет, оборот и передача финансовых активов осуществляется в информационной системе, в которой они были выпущены, в соответствии с утвержденными правилами информационной системы; ЦБ РФ вправе установить перечень цифровых финансовых активов, приобретение которых может осуществляться только квалифицированными инвесторами, либо лимит для определенных цифровых финансовых активов, в пределах которого такие активы вправе приобретать неквалифицированные инвесторы. Если неквалифицированный инвестор приобрел финансовые активы, которые могут передаваться только квалифицированным инвесторам, либо приобрел цифровые финансовые активы сверх установленного лимита, то оператор обмена цифровых финансовых активов (о нем далее) должен по требованию неквалифицированного инвестора приобрести у него эти финансовые активы и возместить ему все полученные убытки, если только инвестор не предоставил недостоверную информацию, на основании которой его признали неквалифицированным; ведение информационной системы, в которой осуществляется выпуск, оборот и учет цифровых финансовых активов, осуществляется специализированным субъектом — оператором информационной системы. Закон содержит достаточно подробные требования к такому оператору, включая необходимость включения в специальный реестр Банка России, и квалификационные требования к руководителю и должностным лицам такого оператора. Банк России также вправе установить дополнительные требования; сделки с цифровыми финансовыми активами осуществляются через другого специализированного субъекта — оператора обмена цифровых финансовых активов. Такому оператору также необходимо внести сведения о себе в специальный реестр Банка России, кроме того, предусмотрены квалификационные требования к руководителю и должностным лицам. Так же, как оператор информационной системы, оператор обмена цифровых финансовых активов утверждает соответствующие правила; одно и то же лицо может быть одновременно и оператором информационной системы, и оператором обмена цифровых финансовых активов, если оно соответствует требованиям, предъявляемым к этим субъектам; предусмотрен ряд особенностей выпуска цифровых финансовых активов, удостоверяющих возможность осуществления прав по акциям или право требования передачи акций. Например, такой выпуск запрещается, если ранее акционерным обществом уже были выпущены акции в обычной (бездокументарной) форме. В то же время, например, не требуется государственная регистрация выпуска акций в виде цифровых финансовых активов; на оператора информационной платформы и оператора обмена цифровых финансовых активов возлагается обязанность по идентификации клиентов, сбору и предоставлению информации о клиентах и совершаемых ими операциях в соответствии с законодательством о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; предусмотрены особые требования к рекламе цифровых финансовых активов: реклама не может осуществляться до момента опубликования решения о выпуске цифровых финансовых активов. Кроме того, она не должна содержать обещаний дохода от цифровых финансовых активов или прогноза роста их курсовой стоимости, но должна содержать наименование лица, выпускающего цифровые финансовые активы, и адрес сайта, на котором размещено решение, сведения об ограничениях для неквалифицированных инвесторах, а также предупреждение о том, что цифровые финансовые активы являются «высокорискованным» финансовым инструментом, и их приобретение может привести к потере денежных средств.

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Регулирование в отношении цифровой валюты

Основное нововведение, касающееся цифровой валюты — запрет на прием цифровой валюты в качестве встречного предоставления за любые товары, работы, услуги или иные объекты. Запрет распространяется на юридических лиц, личным законом которых является российское право, филиалы, представительства и иные подразделения иностранных лиц, а также физических лиц, находящихся на территории РФ не менее 183 дней в течение следующих 12 месяцев.

Кроме того, на указанных лиц распространятся требование декларировать имеющуюся цифровую валюту. При этом требования, связанные с незадекларированной цифровой валютой, не подлежат судебной защите.

Также для любых лиц запрещается в принципе распространять какую-либо информацию о предложении или приеме цифровой валюты в качестве встречного предоставления.

Отношения, касающиеся выпуска и оборота цифровой валюты, будут, судя по всему, урегулированы отдельным федеральным законом. При этом такое регулирование распространяется на деятельность по организации выпуска и обращения цифровых валют, а также непосредственно на выпуск цифровой валюты, совершаемые с использованием российской информационной инфраструктуры, оборудования, расположенного на территории РФ, доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской доменной зоне.

Еще один интересный момент — отнесение цифровой валюты к тому или иному виду объектов гражданских прав. Законодатель не стал разрешать этот вопрос в целом, а вместо этого внес отдельные точечные изменения в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве), Федеральный закон «Об исполнительном производстве», Федеральный закон «О противодействии коррупции» указание на то, что цифровая валюта признается имуществом для целей указанных федеральных законов.