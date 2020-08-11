Ваша компания привлекает заем? Рассчитайте коэффициент ICR

Сможет ли компания, привлекающая заемный капитал, его обслуживать, своевременно выплачивая начисленные проценты и основную сумму долга?

Ответить на этот вопрос поможет коэффициент покрытия процентов.

Коэффициент покрытия долгов (ICR — interest coverage ratio, times interest earned), коэффициент обслуживания долга, коэффициент покрытия процентных платежей — показатель, который отвечает на вопрос, имеет ли организация возможность обслуживать взятые на себя долгосрочные и краткосрочные долговые обязательства.

Или простыми словами, сможет ли компания выплачивать начисленные по обязательствам проценты?

Как рассчитать

ICR = EBIT (прибыли до уплаты процентов и налогов) / проценты к уплате

И числитель, и знаменатель берем из Отчета о финансовых результатах:

EBIT = прибыль до налогообложения ( строка 2300 ) % к уплате (строка 2330) Проценты к уплате — строка 2330

За какой период брать данные?

Для расчета показателя необходимо брать прибыль до налогообложения и уплаты процентов за отдельно взятый промежуток времени и проценты по имеющимся задолженностям за аналогичный срок.

Но для получения достоверных результатов коэффициент покрытия процентов лучше считать за все годы пользования заемными средствами.

Дело в том, что на протяжении начального периода (моратория) даже предприятие с высоким кредитным рейтингом может иметь сложности с выплатами «тела» кредита и процентов по займу, т.к. в это время может наблюдаться недостаточный денежный приток ( что и является причиной оформления кредитов)

📌 Реклама

Как интерпретировать результаты расчетов?

При интерпретации полученных результатов необходимо опираться на следующую шкалу:

Если коэффициент ниже 1, это означает, что компания не генерирует достаточно прибыли для совершения своих процентных платежей. Такая компания является очень рискованной и, вероятно, никогда не получит банковского финансирования.

Если коэффициент покрытия процентов равен 1, значит компания зарабатывает достаточно средств лишь для оплаты своих процентов. Эта ситуация не намного лучше, чем предыдущая, поскольку все еще не удастся погасить размер основного долга.

Если коэффициент покрытия больше 1, значит компания без проблем может обеспечить свои процентные выплаты.

Большинство кредиторов требует коэффициент покрытия не менее 2.0-2.5. Другими словами, банки хотят быть уверены, что компания зарабатывает как минимум в 2-2.5 раза больше текущих процентных платежей.

📌 Реклама

Пример

Давайте рассмотрим, как работает коэффициент, на примере.

Компания «Спеленок» — это крупнейший производитель детского питания в России. Менеджмент компании принимает решение о расширении производства, но компания не обладает достаточным запасом средств на приобретение нового оборудования для нового завода. Руководители «Спеленок» обращаются к нескольким коммерческим банкам для привлечения финансирования. По данным финансовой отчетности за последний отчетный период у компании «Спеленок» прибыль до уплаты процентов и налогов составляет 50 млн.руб., а процентные расходы — 15 млн. руб.

Одним из показателей, на который будут ориентироваться банки при принятии решения о предоставлении кредита, будет как раз коэффициент покрытия процентов.

Для компании «Спеленок» он составит: 50 млн.руб. / 15 млн. руб. = 3,33

Это означает, что операционная прибыль (EBIT) компании в 3.33 раза выше процентных расходов. Поэтому «Спеленок» вполне может позволить себе без трудностей выплачивать проценты по текущему долгу и в конце концов погасить обязательства.