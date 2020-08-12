Расследование несчастных случаев и охрана труда: нововведения, о которых надо знать HR

Если говорить о несчастных случаях, изменятся некоторые правила расследования. Появится понятие «микротравма» и придется проводить оценку профессиональных рисков. Это будет нужно прежде всего на производственных предприятий для оценки факторов, которые могут привести к травмам сотрудников. В дополнение к этому работодателей хотят обязать вести реестр нормативных правовых актов.

В этой связи главное — каждый несчастный случай надо расследовать. Сотрудник подвернул ногу на лестнице, ударился головой, поранился, работая из дома, получил травму в служебной поездке — «разбирать» надо каждый случай. При удаленной работе и самоизоляции ответственность с работодателя тоже не снимается.

Чтобы все сделать правильно, расследование надо разбить на этапы. Их 5:

сообщить в надзорные органы;

создать комиссию и провести расследование;

провести все в установленные законом сроки;

передать документы в надзорные органы;

документально завершить расследование.

На каждом этапе свои шаги, которые снимут риски с работодателя и защитят сотрудника.

Например, в случае НС сообщить надо в ФСС, ГИТ, Прокуратуру, Департамент труда и соцзащиты населения и в объединение профсоюзов.

Важно, чтобы каждый работник и руководитель знали о своих действиях при наступлении несчастного случая.

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В рамках вебинара участники обсудили и ряд кейсов. Среди них ситуации, когда начинается отсчет дней расследования, когда можно продлевать сроки, надо ли расследовать происшествие в командировке в выходной.

Один из основных нюансов — квалификация происшествия: будет оно связано с производством или нет. От этого зависит, признает ли ФСС случай страховым и выплатит ли он все положенные компенсации. Из-за этого нюанса бытует мнение: в случае НС работодателю придется платить из своих средств, а Фонд социального страхования сразу повысит компании страховые взносы.

Это не так. Сокрытие происшествия ведет к рискам — финансовым, административным и уголовным. А наказание может ждать и компанию, и руководителей пострадавшего. Причем срок давности по расследованию происшествий отсутствует.