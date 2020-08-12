Расследование несчастных случаев и охрана труда: нововведения, о которых надо знать HR
Юридическая компания BLS 6 августа провела вебинар «Расследование несчастных случаев. Нововведения и кейсы, которые нужно знать HR». Участниками онлайн-встречи стали более 100 человек, которые обсудили актуальные вопросы и изменения по охране труда.
Охрану труда регулирует раздел Х ТК РФ, и его положения — головная боль для работодателей. Многие считают требования по ОТ избыточными, но штрафы могут достигать 600 тыс. рублей на одного сотрудника. Между тем, недавно было несколько изменений, и все в ожидании поправок в раздел Х. Новшества коснутся многих тем: спецоценка, медосмотры, требования к специалисту по ОТ, расследование несчастных случаев.