Как ответить на требование НДС об отсутствии продаж в период пандемии

Не успели мы сдать отчетность, как с налоговой повалились требования. Сначала бизнесу поставили жёсткие условия: сидеть дома и под угрозой огромных штрафов и даже уголовной ответственности не выходить на работу. Рабочие пропуска были доступны лишь избранным. Работники тоже обрадовались, и уехали на дачи, помахав работодателям на прощание Указом Президента «О нерабочих днях».

А вот теперь налоговая провела камеральную проверку налоговых деклараций за 2 квартал 2020 года и настоятельно требует объяснить:

отсутствие продаж;

высокую долю вычетов;

низкую налоговую нагрузку;

местонахождение генерального директора.

Как вам вот это требование?

Требование 1

«В ходе камеральной налоговой проверки декларации по НДС за 2 квартал 2020 установлено, что в проверяемом периоде отсутствует реализация товаров (работ, услуг), в связи с чем просим предоставить пояснения:

1. Какие предприняты меры для дальнейшего ведения финансово-хозяйственной деятельности и исключения представления декларации по НДС с нулевыми показателями?

2. Имеется ли бизнес — план. При наличии такового предоставить. При отсутствии предоставить пояснение причин.

3. Фактическое местонахождение исполнительного органа (генерального директора) (указать адрес, контактные данные, телефон).»

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Или вот это?

Требование 2

«В ходе камеральной проверки декларации по НДС за 2 квартал 2020 установлено, что доля налоговых вычетов по НДС, превышает 89% (3 раздел стр. 190/ 3 раздел ст. 118×100%) от суммы НДС исчисленного с налогооблагаемой базы (п. 3 Общедоступных критериев оценки рисков установленных Приказом ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ „Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок“)»

Оно и понятно, государство немного помогло пострадавшим отраслям, а теперь нужно подумать о пополнении казны. И никого не волнует, что пострадали все, а признаны пострадавшими были лишь единицы.

Какой ответ послать на такое требование? Когда хочется просто послать.....

Как правило, никто не хочет грубить налоговой. И, исходя из моей практики, руководители просят ответить налоговикам. Подробно и обоснованно. Рассказав, как у нас всё плохо. Ниже приведу пару варианта ответов. На любой вкус. Можете использовать полностью или частично. Всё зависит от того, какие конкретно причины были у вас.

Также будет и третий вариант — как послать налоговиков в...

Ответ на требование 1

ООО «....» в ответ на требование №_ от _____ сообщает, что:

1. Налоговым кодексом РФ не установлена обязанность налогоплательщика осуществлять реализацию товаров, работ, услуг каждый квартал. В случае отсутствия деятельности сдаётся налоговая декларация с нулевыми показателями.

2. 25 марта 2020 года был издан и опубликован указ Президента РФ N 206, которым дни с 30 марта по 3 апреля 2020 г. установлены как нерабочие с сохранением за работниками заработной платы. В дальнейшем указом Президента от 02.04.2020 N 239 режим нерабочих дней был распространен на период с 4 по 30 апреля, а указом от 28.04.2020 N 294 — на период с 6 по 8 мая. Таким образом, наша компания не имела права работать в период пандемии. И отсутствие реализаций в этот период говорит о добросовестном и неукоснительном соблюдении нами Указов Президента РФ и Мэра города Москва.

3. ООО «____» предпринимает различные меры, направленные на выход из ситуации, в которой оказалась наша компания из-за пандемии. Мы пытаемся восстановить деловые связи, подписать новые договоры. Отсутствие продаж во втором квартале напрямую говорит, что наша компания пострадала. Однако пострадавшими были признаны лишь некоторые ОКВЭДы и помощь государство оказало только определенным фирмам. К, сожалению, наш ОКВЭД не относится к перечню пострадавших отраслей

4. Бизнес-план отсутствует, так как в сложившейся ситуации что-то планировать очень сложно. Во-первых, из-за возможности второй волны пандемии. И, во-вторых, из-за огромных штрафов Роспотребнадзора, из-за угрозы которых на работу выходить не очень хочется.

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Ответ на требование 2

ООО «_______» сообщает, что доля налоговых вычетов по НДС превышает 89% (3 раздел стр. 190/ 3 раздел ст. 118×100%) от суммы НДС, исчисленного с налогооблагаемой базы, в связи с тем, что продажи ООО «НПО Мониторинг» в период пандемии резко сократились. А постоянные расходы остались на прежнем уровне.

Также в 1 и 2 квартале ООО «___________» осуществляло экспортные операции и применяло ставку 0%. Все документы, подтверждающие обоснованность применения ставки 0 %, представлены в ФНС вместе с Налоговой декларацией.

Более того, мы работаем уже на протяжении __ лет. И анализ деятельности компании и уровня вычетов по НДС лишь на примере одного квартала не может быть объективным. В предыдущие налоговые периоды доля вычетов была на уровне 70-80%.

Вараинт 3 «Как послать налоговиков в....?»

Послать мы их можем в Налоговый Кодекс, ответив следующим образом:

ООО «______» сообщает, что содержание требования №___ от ____ противоречит Налоговому Кодексу РФ по следующим причинам:

Согласно пункту 3 статьи 88 НК РФ : «Если камеральной налоговой проверкой выявлены ошибки в налоговой декларации (расчете) и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в представленных документах, либо выявлены несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля, об этом сообщается налогоплательщику с требованием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок»

В качестве выявленной ошибки и (или) противоречия в требовании указано «что в проверяемом периоде отсутствует реализация товаров (работ, услуг)» Налоговый Кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ и все другие нормативно-правовые актыне содержат требований к налогоплательщикам осуществлять ежеквартальную реализацию товаров, работ, услуг. К тому же практически половина второго квартала была объявлена Президентом РФ нерабочими днями. Подача «нулевой» Налоговой Декларации по НДС не может быть рассмотрена как подача декларации, содержащей ошибки или противоречия.

На основании вышеизложенного считаем, что ООО не обязано предоставлять пояснения на вопросы в требовании № __ от __ .