Что делать, если при проверке доначислили НДФЛ

Проверка налогового агента, в частности по НДФЛ, может как быть самостоятельным основанием для проведения выездной налоговой проверки, так и входить в комплексную проверку организации или индивидуального предпринимателя.

Как показывает практика, крайне редко подобные проверки заканчиваются без доначислений НДФЛ. Как быть в случае доначисления (взыскания) сумм НДФЛ по итогам проверки в связи с их неправомерным неудержанием (неполным удержанием)? За чей счет данные суммы налога уплачиваются? Нужно ли удерживать в этом случае НДФЛ с работников? Как быть, если сотрудник уже не работает? Давайте разбираться.

Уплата НДФЛ за счет налоговых агентов не допускается

До 2020 года действовало незыблемое правило: уплата НДФЛ за счет средств налоговых агентов не допускается (п. 9 ст. 226 НК РФ). Более того, уточнено, что при заключении договоров и иных сделок запрещается включение в них налоговых оговорок, в соответствии с которыми выплачивающие доход налоговые агенты принимают на себя обязательства нести расходы, связанные с уплатой налога за физических лиц.

В принципе, с таким подходом сложно не согласиться, ведь НДФЛ уплачивает физическое лицо — работник организации (индивидуального предпринимателя). В данном случае непосредственно организация (индивидуальный предприниматель) выступает в качестве налогового агента по НДФЛ: она исчисляет с выплаченных доходов, удерживает и перечисляет НДФЛ в бюджет по правилам, установленным гл. 23 НК РФ.

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На таком подходе всегда настаивали и представители контролирующих органов (письма Минфина России от 30.07.2019 № 03-04-05/57148, УФНС по г. Москве от 31.05.2019 № 20-15/090309@).

Оставался открытым вопрос, как быть в случае, если НДФЛ доначислялся по итогам налоговой проверки в связи с его неправомерным неудержанием (неполным удержанием).

Появилось исключение из правила

Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 325-ФЗ) внесены изменения, в частности, в п. 5 ст. 208 и п. 9 ст. 226 НК РФ. Новшества вступили в силу с 1 января 2020 года.

Согласно п. 9 ст. 226 НК РФ в новой редакции налоговая вправе производить доначисления (взыскание) НДФЛ по итогам налоговой проверки в случае неправомерного неудержания (неполного удержания) налога налоговым агентом за счет собственных средств налогового агента.

При этом, исходя из п. 5 ст. 208 НК РФ в новой редакции, суммы НДФЛ, уплаченные налоговым агентом за налогоплательщика за счет собственных средств, при доначислении (взыскании) налоговым органом таких сумм по итогам налоговой проверки в случае их неправомерного неудержания (неполного удержания) не признаются доходами физического лица.

Соответственно, если налоговый агент не полностью удержал НДФЛ с физического лица, то ему по итогам проверки налог будет начислен, и налоговый агент должен будет уплатить его за счет собственных средств.

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Будет ли уплаченный НДФЛ доходом физического лица?

Итак, согласно обновленным нормам, установленным п. 5 ст. 208 и п. 9 ст. 226 НК РФ, в случае неправомерного неудержания (неполного удержания) НДФЛ налоговым агентом доначисление (взыскание) налога производится налоговым органом по итогам налоговой проверки за счет собственных средств налогового агента. Возникает ли в этом случае у физического лица доход в сумме уплаченного за него НДФЛ?

По мнению контролирующих органов, нет: сумма НДФЛ, уплаченная налоговым агентом, не признается доходами физического лица (письма ФНС России от 10.01.2020 № БС-4-11/85@, Минфина России от 27.03.2020 № 03-04-05/24533).

Отражение доначисленного НДФЛ в отчетности

Если сумма доначисленного и уплаченного налоговым агентом НДФЛ не является доходом физического лица, то ее и не нужно отражать в отчетности по НДФЛ.

Так, суммы НДФЛ, уплаченные налоговым агентом за налогоплательщика за счет собственных средств, при доначислении (взыскании) налоговым органом названных сумм по итогам налоговой проверки в случае их неправомерного неудержания (неполного удержания) с учетом положений п. 5 ст. 208 НК РФ не подлежат отражению в сведениях о доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах налога, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему РФ (ф. 2-НДФЛ) (Письмо ФНС России от 10.01.2020 № БС-4-11/85@).

Соответственно, такие суммы НДФЛ, уплаченные налоговым агентом за налогоплательщика за счет собственных средств, также не подлежат отражению в расчете сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (ф. 6-НДФЛ).

Удержание НДФЛ с работника в случае уплаты налога за счет налогового агента

Итак, если налоговый агент по итогам проверки уплатил за счет своих денежных средств НДФЛ в бюджет, то велик соблазн удержать данные суммы с физического лица. Особенно в том случае, если сотрудник еще работает и получает доход от этого налогового агента.

Но налоговики считают, что ничего ни с кого удерживать в данном случае не нужно (Письмо от 10.01.2020 № БС-4-11/85@). Обосновывают они это следующими нормами.

Согласно пп. 9 п. 3 ст. 45 НК РФ обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком со дня предъявления налоговым агентом в банк поручения на перечисление в бюджетную систему РФ на соответствующий счет Федерального казначейства денежных средств в счет уплаты налога по результатам налоговой проверки в случае неправомерного неудержания (неполного удержания) соответствующих сумм налога налоговым агентом со счета налогового агента в банке при наличии на нем достаточного денежного остатка на день платежа.

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Диспозиция п. 5 ст. 208 НК РФ предусматривает исключение из правил, когда в случае доначисления (взыскания) налога налоговым органом по итогам налоговой проверки за счет собственных средств налогового агента такие суммы НДФЛ не признаются доходами физического лица.

Из приведенных норм следует, что после уплаты налоговым агентом за налогоплательщика за счет собственных средств таких сумм НДФЛ основания для дальнейшего удержания налоговым агентом сумм НДФЛ с доходов работника, с которым трудовые отношения не прекращены, отсутствуют. Таково мнение ФНС.

Учет уплаченного НДФЛ в расходах

Итак, если налоговый агент уплатил сумму доначисленного НДФЛ в бюджет за счет собственных средств, а взыскать с работника ее нельзя, то логично желание учесть данную сумму в расходах для целей налогообложения. Возможно ли это?

В соответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме.

Как было сказано выше, по общему правилу согласно п. 9 ст. 226 НК РФ уплата НДФЛ за счет средств налоговых агентов не допускается. При этом с 1 января 2020 года в данный пункт внесено изменение, в соответствии с которым указанное положение применяется за исключением случаев доначисления (взыскания) налога по итогам налоговой проверки сообразно НК РФ при неправомерном неудержании (неполном удержании) налога налоговым агентом.

По мнению представителей Минфина, расходы в виде сумм НДФЛ, доначисленных и взысканных за счет собственных средств налогового агента по итогам налоговой проверки, для налогового агента являются экономически необоснованными (Письмо от 29.01.2020 № 03-11-09/5344). Данная позиция доведена до налоговиков Письмом ФНС России от 10.03.2020 № СД-4-3/4109. Соответственно, учесть в расходах сумму уплаченного налоговым агентом НДФЛ, доначисленного по результатам проверки, для целей налога на прибыль нельзя.

Что касается специальных налоговых режимов — в виде уплаты ЕСХН и УСНО, — финансисты также считают, что организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся налоговыми агентами, при определении объекта обложения единым сельскохозяйственным налогом и налогом, уплачиваемым в связи с применением УСНО, не вправе уменьшать полученные доходы на сумму расходов в виде сумм НДФЛ, доначисленных и взысканных за счет их собственных средств по итогам налоговой проверки. Логика рассуждений в данном случае следующая.

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В соответствии с п. 4 ст. 346.1 и п. 5 ст. 346.11 НК РФ плательщики ЕСХН и налога, уплачиваемого в связи с применением УСНО, не освобождаются от исполнения обязанностей налоговых агентов, предусмотренных НК РФ.

Пунктом 4 ст. 226 НК РФ предусмотрено, что налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму НДФЛ непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.

Согласно пп. 23 п. 2 ст. 346.5 и пп. 22 п. 1 ст. 346.16 НК РФ организации и индивидуальные предприниматели при применении спецрежима в виде ЕСХН и упрощенной системы налогообложения уменьшают полученные доходы на расходы в виде сумм налогов и сборов, уплаченных в соответствии с законодательством о налогах и сборах, за исключением суммы налога, уплаченной сообразно применяемой системе налогообложения, и НДС, уплаченного в бюджет на основании п. 5 ст. 173 НК РФ.

При этом исходя из п. 3 ст. 346.5 и п. 2 ст. 346.16 НК РФ расходы, указанные в п. 2 ст. 346.5 и п. 1 ст. 346.16 НК РФ, принимаются при условии их соответствия критериям, приведенным в п. 1 ст. 252 НК РФ.

Соответственно, сумму уплаченного НДФЛ налоговые агенты не могут учесть в расходах при уплате ЕСХН и при УСНО.

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С 1 января 2020 года действуют поправки, внесенные в п. 5 ст. 208 и п. 9 ст. 226 НК РФ, согласно которым налоговая вправе доначислять НДФЛ по итогам налоговой проверки в случае неправомерного неудержания налога налоговым агентом за счет собственных средств налогового агента.

Соответственно, сегодня в случае доначисления НДФЛ действуют следующие правила: