Кто теперь может не платить за вывоз мусора: новые решения суда

В результате т. н. «мусорной реформы» вывоз твердых бытовых отходов стал коммунальной услугой. Однако количество вопросов по поводу оплаты этой услуги не только не снизилось, но, наоборот, выросло в разы. И пока нет официальных правительственных постановлений по выявленным пробелам, ответы на них приходится искать в суде.

На данный момент можно выделить два важных судебных решения, дополнившие круг лиц, которые могут не платить за вывоз мусора (в отличие от устоявшейся «отказной» практики региональных операторов).

1. Человек, который не пользовался жильем, не должен платить за вывоз мусора

В Московской области разгорелся спор в связи с ситуацией, которая знакома многим не понаслышке.

Регоператор по вывозу отходов, как обычно, начислил владельцу частного домовладения плату за оказанные услуги. Однако мужчина не согласился с тем, что должен оплачивать квитанцию, поскольку в тот период, за который она была выставлена (с января по апрель), в доме не проживал ни он, ни кто-либо из членов его семьи. Загородным домом они пользовались только в теплое время года (с мая по октябрь), а с наступлением холодов переезжали в городскую квартиру. Несложно догадаться, что бытовой мусор не может накапливаться в доме, где никто не живет — а значит, и услугой по его вывозу никто не пользовался. Мужчина представил регоператору документы, подтверждающие, что он в спорный период проживал с семьей в квартире (оплаченные квитанции по тому адресу за вывоз мусора, справку от управляющей организации). Но, как обычно в таких случаях происходит, регоператор отказался делать перерасчет и настаивал на оплате его услуг. Дело в том, что в Московской области плата за вывоз ТКО начисляется исходя из площади жилого помещения, а не по числу проживающих.

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Но официальной методики, которая бы предусматривала порядок перерасчета при таком варианте начисления платежей, на данный момент нет. Поэтому добиться перерасчета от регоператора за период временного отсутствия в жилом помещении в таких регионах невозможно.

Зато это оказалось возможным в суде. Там обратили внимание на то, что в Правилах № 354 (утв. Постановлением Правительства от 6 мая 2011 г.) нет прямого запрета на перерасчет платы за вывоз мусора в связи с временным отсутствием жильцов.

Значит, его разрешается делать, и отказывать только лишь из-за отсутствия методики, неправомерно. Истец доказал, что его семья не пользовалась услугой по вывозу ТКО в доме, они оплачивали ее по другому месту своего жительства.

Поэтому начисление платы за период отсутствия в доме было признано незаконным, регоператора обязали сделать перерасчет (Московский облсуд, дело № 33-5339/2020).

2. Собственник может освободиться от платы за вывоз мусора, даже если в его жилье никто не прописан

Как видно по предыдущему примеру, регоператор добровольно сделает перерасчет платы за вывоз ТКО за период временного отсутствия жильцов только в том случае, если в регионе плата начисляется по количеству проживающих (а не по метражу жилья).

Но и здесь не все так гладко. Согласно п. 148 (36) уже упомянутых Правил № 354, если в жилом помещении никто не зарегистрирован (ни постоянно, ни временно), то плата за вывоз мусора начисляется по числу его собственников.

С этим правилом пришлось столкнуться жительнице Алтайского края, когда за принадлежащую ей на праве собственности квартиру выставили задолженность по оплате вывоза мусора за целый год. Это при том, что квартира пустовала (собственница подтвердила, что все это время проживала по другому адресу). Регоператор ссылался на тот самый п. 148 (36) Правил № 354 и отказывался делать перерасчет.

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Тогда женщина обратилась в Верховный суд РФ, требуя отменить действие спорного пункта как противоречащего закону. В высшей инстанции не усмотрели нарушения закона, но сделали важное заявление:

плата за вывоз мусора начисляется по установленным нормативам,

а согласно ч. 11 ст. 155 ЖК РФ такие коммунальные платежи подлежат перерасчету, если в жилом помещении временно отсутствуют граждане,

следовательно, собственник, который не пользовался своим жильем, также может требовать перерасчета за период своего отсутствия.

Отказ регоператора можно обжаловать в суде (ВС РФ, дело № АКПИ19-967).

Таким образом, в указанных случаях можно освободиться от платы за вывоз мусора. Но, к сожалению, пока только через суд.