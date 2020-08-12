От любви до ненависти: как российские работники относятся к своей работе

Эксперты KellyServices провели исследование о том, как российские работники относятся к своей работе. В нем приняли участие более 1300 человек.

Шесть из десяти россиян любят свою работу, остальные недовольны своей работой в той или иной степени. Как любовь к работе увеличивается с возрастом, почему научные работники и ITспециалисты довольны больше всех, и кто чаще всего справляется со стрессом на работе с помощью музыки?

В исследовании приняли участие мужчины (54%) и женщины (46%) из разных регионов РФ, большинство — из Москвы (55%) и Санкт-Петербурга (20%), и других регионов России. Большая часть опрошенных − работники в возрасте от 26 до 40 лет (66%) и от 41 до 65 лет (22%). 12% − молодые специалисты в возрасте от 18 до 25 лет. Менее 1% — 65 лет и старше.

Примерно половина (56%) опрошенных относят себя к специалистам. Остальные респонденты — линейные руководители (26%), топ менеджмент (11%) и начинающие специалисты (7%).

Приносит ли работа радость?

Большая часть опрошенных отметили, что работа почти всегда (39%) или иногда (25%) приносит им радость и удовольствие. Еще 27% признались, что работа им не в тягость, но особого удовольствия не приносит. Для 9% работников их профессиональная деятельность почти всегда в тягость и не доставляет никакого удовольствия.

С возрастом любящих свое дело становится больше: среди россиян в возрасте от 26 до 40 лет удовольствие от работы получают 37%, а среди респондентов от 41 до 65 лет — уже 47%. В этом возрасте, большинство работников уже определились со своей профессиональной сферой и успели достичь карьерных вершин.

Для молодых работников от 18 до 25 лет ситуация не так однозначна. Более трети молодых специалистов (35%) признаются, что работа не доставляет им особой радости, для 11% работа почти всегда в тягость и не доставляет никакого удовольствия (рис.1).

Рис. 1. Приносит ли вам ваша работа удовольствие и радость? (по возрасту,%)

Больше всего довольны те, чья деятельность связана с научной, исследовательской деятельностью и образованием (70%), созданием продуктов/услуг/сервисов (69%) и работой в команде (68%), контролем подрядчиков (64%), а также с коммуникацией с клиентами/продажами/заключением договоров (61%).

Самая большая доля тех, кто своей работе не рад, оказалась в группе россиян занятых физическим трудом (54%) (рис.2).

Рис. 2. Приносит ли вам ваша работа удовольствие и радость? (по типу деятельности,%)

Больше остальных довольны своей профессиональной деятельностью работники подразделений ИТ, безопасности, HR и маркетинга, производство, а также работники юридических департаментов. Меньше радости испытывают работники технических служб, логистики и доставки, бухгалтерия и финансы, административный персонал.

Среди факторов, которые доставляют радость от профессиональной деятельности лидируют достижение поставленной цели (65%), хороший коллектив и отношения с коллегами (47%), сам процесс работы (34%), а также свобода выбора в действиях (31%).

Менее популярны признание достижений руководством, коллегами (24%), состояние, когда команда работает вместе над достижением цели и создание новых идей (по 23%), осознание, что моя работы полезна миру (22%) и общение с клиентами (12%) (рис. 3).

Рис. 3. Что в вашей работе доставляет вам радость? (%, до 3 вариантов ответа)

Кто в ответе за счастье на работе?

По мнению респондентов, ощущение удовлетворенности от своей профессиональной деятельности зависит от состава работы и от типа выполняемых задач (52%), лично от работника (21%), от коллектива и коллег (13%), а также от руководителя (13%) (рис.4).

Рис. 4. От кого/чего в большей степени для вас зависит ощущение удовольствия на работе? (%)

Стресс на работе

Но, как известно, от любви до ненависти один шаг. Согласно результатам опроса, подавляющее большинство россиян (95%) уверены, что постоянный стресс на работе может стать причиной увольнения. Более трети (35%) испытывают стресс несколько раз неделю, несколько раз в месяц (27%) или каждый день (21%).

Тех, кому повезло сталкиваться со стрессом несколько раз в полгода или реже, гораздо меньше (11%). Как и тех, кто полностью избавлен от этого негативного фактора (7%) (рис.5).

Рис. 5. Как часто вы ощущаете себя в стрессовых ситуациях на работе? (%)

Самыми частыми причинами стрессовых ситуаций являются работа на пределе возможностей, регулярные переработки (44%), непонимания результатов работы и отсутствие мотивации (42%) и очень большая ответственность на занимаемой позиции (27%).

Другими распространёнными причинами стали чрезмерный контроль со стороны руководства, клиентов (24%) и не подходящая корпоративная культура в компании (22%), ненадлежащие условия труда (14%), недоброжелательный коллектив (13%), плохие отношения с руководителем (12%) и невыплата заработной платы/премии (10%) (рис.6).

Рис. 6. Какие у вас самые частые причины стресса на работе? (до 3 вариантов ответа,%)

Чаще остальных на регулярные переработки жалуются работники финансовых и юридических служб, отделов ИТ, логистики. Стресс, связанный с непониманием результатов своей работы, чаще остальных испытывают работники подразделений безопасности, маркетинга, логистики и юридических департаментов.

Большая ответственность как фактор стресса характерна для работников занятых в сфере безопасности, бухгалтерии и финансах, ИТ, административной и юридической деятельности.

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В зависимости от возраста респондентов топ-3 факторов, вызывающих стресс на работе, меняется. Для работников до 25 лет главный фактор стресса — непонимание результатов работы и отсутствие мотивации (52%). Для работников в возрасте от 26 до 40 лет — непонимание результатов работы и переработки (оба по 46%), для работников от 41 года и старше — регулярные переработки (41%). Интересно, но чрезмерный контроль раздражает людей только в молодости (рис.7).

Рис. 7. С какими факторами связан стресс в вашей работе? (топ 3 по возрасту, до 3 вариантов ответа,%)

При этом только 17% респондентов ответили, что работодатель предлагает услуги по психологической поддержке или консультации в рамках дополнительного соц. пакета или ДМС. Остальные (83%) работники справляются с этой проблемой самостоятельно.

Как российские работники справляются со стрессом?

Самыми распространенными способами борьбы со стрессом стали концентрация на позитивных сторонах работы (40%), составление списков задач и распределение приоритетов (39%), а также регулярные перерывы в работе для общения с друзьями и коллегами (37%).

В зависимости от возраста респондентов эти предпочтения также меняются. Работники до 25 лет предпочитают делают перерывы для общения с коллегами (49%) и слушают музыку (43%), в то время как работники старшего возраста чаще предпочитают концентрироваться на хорошем и планировать свой рабочий день (рис.8).

Рис. 8. Как вы боретесь со стрессом? (топ 3, по возрасту, до 3 вариантов ответа,%)