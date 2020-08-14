Здание аптеки включили в перечень имущества, облагаемого по кадастровой стоимости. Удалось ли оспорить?

Физические лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения, являются плательщиками налога на имущество физлиц (ст. 400 НК РФ). Статьей 406 НК установлены разные ставки налога:

0,1% — для жилых домов;

0,5% — в отношении прочих объектов налогообложения;

2% — в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый согласно п. 7 ст. 378.2 НК, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн руб.

Соответственно, суммы налога на имущество тоже различаются — и весьма существенно.

Гражданка Л. оспорила правомерность включения в соответствующий перечень нежилого здания с наименованием «аптека с пристройками». Какие решения вынесли высшие судебные инстанции — Верховный суд и Конституционный суд? Подробности — в нашем материале.

Для нежилой недвижимости — повышенные ставки налога

В силу гл. 32 НК РФ физические лица, являющиеся собственниками недвижимости, обязаны уплачивать налог на имущество физических лиц.

При этом по общему правилу налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их инвентаризационной стоимости, если субъектом РФ не принято решение о применении кадастровой стоимости.

В отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК, а также объектов налогообложения, предусмотренных абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК, налоговая база определяется исходя из кадастровой стоимости указанных объектов налогообложения (ст. 402 НК).

Отметим, что согласно гл. 32 НК налоговые ставки, установленные нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя), зависят от применяемого порядка определения налоговой базы (ст. 406 НК). В частности, для целей применения повышенной ставки налога на имущество физлиц для отдельных нежилых объектов предусмотрена отсылка к нежилым объектам, определяемым сообразно ст. 378.2 НК.

Соответственно, если объект недвижимости включен в указанный перечень, то и сумма налога на имущество резко возрастает.

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Право на оспаривание перечня в судебном порядке

В силу прямого указания НК приведенный выше перечень объектов налогообложения определяется ежегодно и действует в течение соответствующего налогового периода.

При этом органы исполнительной власти субъектов РФ, которые составляют данные перечни, вправе в случае необходимости вносить в них изменения.

Пунктом 1 ст. 4 НК предусмотрено, что в том числе органы исполнительной власти субъектов РФ в предусмотренных законодательством о налогах и сборах случаях в пределах своей компетенции издают нормативные правовые акты, которые не могут изменять или дополнять законодательство о налогах и сборах.

Запрета на внесение уполномоченным органом изменений в свой нормативный правовой акт, которым утвержден перечень, НК РФ не установлено. Таким образом, в случае ошибочного включения объекта недвижимого имущества в перечень уполномоченный орган вправе внести соответствующие изменения.

На основании п. 2 и 5 ст. 5 НК представители контролирующих органов полагают, что нормативные правовые акты, предусматривающие внесение изменений в перечень и ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют (Письмо Минфина России от 14.01.2020 № 03-05-04-01/881, направленное в территориальные налоговые органы Письмом ФНС России от 15.01.2020 № БС-4-21/340@).

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При этом ст. 22 НК налогоплательщикам гарантируется судебная защита их прав и законных интересов. Соответственно, правомерность включения объекта недвижимого имущества в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, может быть оспорена налогоплательщиком в судебном порядке (Письмо Минфина России от 29.12.2018 № 03-05-06-01/96315).

Данным правом и воспользовалась гражданка Л., начав с административного искового заявления в Краснодарский краевой суд.

Характеристики спорного объекта недвижимости

Собственник спорного объекта недвижимости считает: поскольку данное здание расположено на земельном участке с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», оно не предназначено для использования и фактически не используется в целях размещения торговых объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания.

При этом, как видно из материалов административного дела, принадлежащее истцу здание было включено в оспариваемые перечни объектов недвижимого имущества исключительно исходя из сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и в документах технического учета (инвентаризации).

Согласно сведениям ЕГРН, объект недвижимости, собственником которого является гражданка Л., представляет собой нежилое здание с наименованием «аптека с пристройками». Из технического паспорта на данное здание, составленного по состоянию на 16.08.2006, следует, что здание состоит из трех частей: аптеки и двух пристроек общей площадью 50,8 кв. м, из них 17,1 кв. м, то есть более 20%, занимает торговый зал.

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Вердикт Верховного суда: отказать

Гражданка Л. оспорила правомерность включения данного здания в перечень на 2017 и 2018 годы.

Интересно, что первая судебная инстанция — Краснодарский краевой суд — удовлетворила иск, указав, что в ЕГРН, документах технического учета (инвентаризации) не содержится сведений, которые позволяли бы однозначно отнести принадлежащее административному истцу здание к зданиям, предназначенным для использования в целях, предусмотренных ст. 378.2 НК РФ. Наличие слова «аптека» в наименовании объекта недвижимости нельзя считать достаточным основанием для включения данного объекта в оспариваемые перечни объектов недвижимого имущества.

При этом ответчиком не проводилось обследование объекта в целях определения вида его фактического использования на момент включения в оспариваемые перечни объектов недвижимого имущества.

Но департамент имущественных отношений Краснодарского края оспорил данное решение, и Судебная коллегия по административным делам ВС РФ отменила его (Апелляционное определение от 13.03.2019 № 18-АПА19-4).

Верховный суд указал: здание (строение, сооружение) признается предназначенным для использования в целях размещения торговых объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания, если назначение, разрешенное использование или наименование помещений общей площадью не менее 20% общей площади этого здания (строения, сооружения) в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН, или документами технического учета (инвентаризации) таких объектов недвижимости предусматривает размещение торговых объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания (п. 4.1 ст. 378.2 НК РФ).

Как видно из материалов дела, принадлежащее истцу здание было включено в оспариваемые перечни объектов недвижимого имущества исключительно исходя из сведений, содержащихся в ЕГРН и в документах технического учета (инвентаризации):

спорный объект недвижимости представляет собой нежилое здание с наименованием «аптека с пристройками»;

из технического паспорта на данное здание следует, что здание состоит из трех частей — аптеки и двух пристроек, из которых более 20% занимает торговый зал.

Высшие судьи сделали вывод, что включение данного здания в оспариваемые перечни объектов недвижимого имущества следует признать правильным. При этом акт обследования, представленный гражданкой Л., признан недопустимым доказательством по рассматриваемому административному делу, поскольку обследование было проведено после принятия и вступления в силу оспариваемых нормативных правовых актов.

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Не было принято в качестве допустимого доказательства и техническое описание нежилого здания, составленное коммерческой организацией по инициативе гражданки Л., поскольку оно не является документом технического учета (инвентаризации).

Верховный суд указал: в настоящее время основаниями для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав в соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» являются:

межевой план;

технический план или акт обследования, подготовленные в результате проведения кадастровых работ в установленном федеральным законом порядке;

утвержденная в установленном федеральным законом порядке карта-план территории, подготовленная в результате выполнения комплексных кадастровых работ.

В то же время такого основания для осуществления государственного кадастрового учета, как «техническое описание», законом не предусмотрено.

Определение Конституционного суда: отказать

Гражданка Л. решила отстаивать свои права в КС РФ, а именно она оспаривала конституционность положений п. 1, 3, 4 и 4.1 ст. 378.2 НК РФ, определяющих критерии нежилых зданий (строений, сооружений) для целей исчисления и уплаты налога на имущество организаций с учетом их кадастровой стоимости (Определение от 23.04.2020 № 820-О).

Конституционный суд отметил: ВС РФ отказал гражданке Л., указав, что принадлежащее заявительнице здание включено в оспариваемые перечни имущества правомерно, поскольку с учетом сведений, содержащихся в техническом паспорте объекта (аптека с пристройками), более 20% его площади занимает торговый зал.

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По мнению заявительницы, оспариваемые законоположения не соответствуют ст. 15, 17, 34, 35 и 37 Конституции РФ, поскольку позволяют произвольно (лишь на основании документов технического учета) относить здание к объектам недвижимости, подлежащим налогообложению исходя из его кадастровой стоимости. Но КС РФ не нашел оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению.

Положения ст. 378.2 НК РФ, принятые федеральным законодателем в пределах его дискреции в сфере налогообложения, устанавливают необходимые и достаточные законодательные критерии, позволяющие отнести то или иное недвижимое имущество к объекту обложения налогом на имущество организаций, в отношении которого налоговая база подлежит исчислению с учетом такого показателя, как кадастровая стоимость (определения КС РФ от 23.06.2015 № 1259-О, от 26.11.2018 № 3058-О, от 19.12.2019 № 3525-О и от 30.01.2020 № 8-О).

Оспариваемые заявителем положения ст. 378.2 НК РФ сами по себе не могут расцениваться как нарушающие его конституционные права в указанном им аспекте.

В заключение

Правомерность включения в перечень объектов недвижимости, облагаемых по кадастровой стоимости, часто оспаривается налогоплательщиками. Рассмотренные судебные решения интересны тем, что в них можно выделить следующие важные выводы, которые сделали высшие судебные инстанции — ВС РФ и КС РФ, а именно: