АСК НДС и другие комплексы налоговой для контроля за уплатой НДС: что это такое?

Впервые ФНС начала применять первую версию АСК НДС в 2013 г. В 2015 г. был осуществлен переход на более совершенную АСК НДС-2, а подача электронных деклараций стала обязательной. С 1 февраля 2018 г. ФНС приступила к тестированию АСК НДС-3.

Несмотря на внедрение информационных комплексов, налогоплательщики старались «оптимизировать» уплату налога на добавленную стоимость в бюджет. Но лазеек становилось все меньше и в настоящее время для простых налогоплательщиков их практически не осталось.

И опять же, несмотря на установленную систему контроля, до недавнего времени некоторые налогоплательщики, хорошо знающие внутреннюю «кухню» налоговых органов (т.е. с помощью сотрудников инспекций«, использовали слабые места в системе администрирования НДС.

Так, в 2019 году Счетная палата в результате проведенной проверки выявила несколько слабых мест в системе администрирования налога на добавленную стоимость.

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В частности, проверка показала, что после введения с 2015 года обязанности электронной подачи декларации по НДС, некоторые налогоплательщики обернули в свою пользу возможность ее корректировки. С одной стороны, этот инструмент позволяет оперативно предоставить уточненную декларацию в случае обнаружения ошибок, с другой стороны, он сам стал инструментом мошеннической схемы по снижению налоговых обязательств.

Появилась новая схема — так называемый «массовый подписант», когда один человек, имеющий ключ электронной подписи, подает налоговые декларации за нескольких налогоплательщиков. К примеру, один из таких граждан представил в налоговые органы 1 713 актуальных деклараций по НДС за 1 055 налогоплательщиков. Из этих документов 589 — уточненные декларации с номерами корректировок 99 или 999.

Вот как пояснили в Счетной палате схему:

«Сначала подается первичная декларация, в которой заявлен и начислен НДС к уплате. Потом следует уточненная декларация с номером корректировки 99 или 999, которая обнуляет суммы налога, начисленные к уплате. А следующая декларация уже с номером корректировки 1 принимается налоговым органом, но не отражается в лицевом счете налогоплательщика. Поскольку идет не в порядке очередности». И добавили, что в соответствии с действующим порядком, установленным Налоговой службой, номер корректирующей декларации не может быть меньше номера предыдущей.

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По словам руководителя ФНС Даниила Егорова:

«Мы уже отработали ситуацию, создали сквозной анализ. Нам корректно указали, что сама по себе невозможность проведения уточненных деклараций не позволяет качественно их отрабатывать».

Вместе с тем, по словам Егорова, приоритетом в работе с НДС, безусловно, является налоговый разрыв как наиболее понятная и очевидная схема по минимизации налоговых обязательств.

«Это когда через технические компании от выгодоприобретателя занижаются налоговые обязательства. Если в начале реформы разрыв составлял 9% от налоговых вычетов по НДС в целом по стране, то сегодня — 0,76%».

Как налоговые органы контролируют уплату НДС

Сейчас налоговая использует более 20 информационных комплексов, с помощью которых проверяется деятельность налогоплательщиков. Среди них АИС «Налог-3», ПИК «Однодневки», ПИК «Счета-фактуры», «ВНП-Отбор», ПИК «Доход», ПИК «Таможня», ПИК «Схемы», ПП «Контроль НДС» (ранее АСК «НДС-2») и другие, позволяющие инспекторам выявлять схемы незаконного ухода от налогов.

ПК «Контроль НДС» (ранее АСК «НДС-2») отслеживает цепочку движения товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость (НДС), от создания или пересечения российской границы до продажи конечному потребителю.

Система выявляет следующие расхождения:

1. Расхождение вида «разрыв»:

непредставление налоговой декларации организациями;

представление организациями декларации с «нулевым показателем»;

отсутствие операций в налоговой декларации контрагента;

значительное искажение данных.

2. Расхождение вида «НДС»:

превышение суммы НДС, принятого к вычету налогоплательщиком — покупателем, в сравнении с суммой НДС, исчисленной контрагентом — продавцом с операций по реализации.

Если у покупателя отраженная в книге покупок счет-фактура отсутствует в книге продаж продавца, то возникает «разрыв», т.е. система установила, что возмещаемый покупателем НДС (принятый к вычету) продавцом в бюджет не уплачен (не исчислен и не отражен к уплате).

Таким образом, если данные об одной и той же операции (счет-фактуре) не совпадают — системой автоматически формируется требования в адрес продавца и покупателя по разрыву, который свидетельствует либо о завышении налоговых вычетов покупателем или же о занижении суммы налога к уплате продавцом. Требования выставляются системой автоматически, и инспектор не принимает в этом никакого участия.

«ВНП-Отбор» (подсистема АИС «Налог-3»)

С помощью информационного комплекса «ВНП-Отбор» инспекторы сопоставляют данные о деятельности компании (рентабельность, прибыльность) с информацией о деятельности похожих по масштабу и локализации компаний и сравнивают показатели исследуемого налогового периода с данными прошлых лет. Система «ВНП-Отбор» выставляет баллы налогоплательщикам, и если нестыковок у компании много, рекомендует ее к налоговой проверке. При этом анализируется платежеспособность налогоплательщика (наличие имущества) и его владельцев.

ПК «ВАИ»

Программный комплекс «ВАИ» («Визуальный анализ информации») используется налоговиками для того, чтобы представить данные о компаниях, их владельцах и осуществляемых компаниями выплатах в графическом виде.

ПИК «Доход», ПИК «Однодневка», ПИК «Таможня», ПИК «Схемы» и т.д.

В этих программно-информационных комплексах собираются данные об уже проводившихся камеральных проверках, результаты сравнения компаний-аналогов в регионе, объяснения, которые давались сотрудниками компании в прошлые периоды.

Вся информация о налогоплательщиках собирается в центрах обработки данных (ЦОД). В мае 2015 года первый ЦОД был открыт в подмосковной Дубне. В декабре 2015 года ФНС запустила второй Центр обработки данных в Городце. ЦОДы в Дубне и Городце в автоматическом режиме формируют «единый налоговый файл» о каждом налогоплательщике в России. Данные о налогооблагаемых операциях собираются и обрабатываются роботами и хранятся в облаке. Участие человека минимизируется. Все отчеты по НДС (а значит, и все счета-фактуры) попадают в общероссийскую базу.

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В своей контрольной деятельности налоговая использует технологию, которая основывается на создании так называемой «оптимальной модели» представителя какой-либо отрасли или вида деятельности, соответствующей своего рода эталону с усреднёнными показателями. Это результат большой аналитической работы.

Такие показатели определяются в результате обработки информации по тому или иному виду деятельности. Например, чётко определяется, что по этому виду деятельности на сегодняшний день норма рентабельности 12 процентов. Исходя из этого выясняют, а какие тогда налоговые платежи по налогу на прибыль организаций должны поступать в бюджет? Или, соответственно, при каких оборотах выручки по данному виду деятельности должны поступать в бюджет соответствующие данные по налогу на добавленную стоимость, исходя из нормы добавленной стоимости по виду деятельности? Опять-таки, это где-то близко к рентабельности. Исходя из этого, определяются и соответствующие нормы возмещения НДС, потому что, как известно, на сегодняшний день практически 99 процентов проверок дают результат, по которому налоговые органы знают, сколько именно должно быть возмещено НДС, а не столько, сколько затребовано в налоговых декларациях.

Это очень серьёзная работа в результате внедрения НДС-2, ну и сейчас уже АСК НДС-3.

Сравнение с этими показателями позволяет выявить рисковые звенья и раскрутить цепочки связей весьма глубоко. То есть, если раньше говорили о фирмах-однодневках, которые скрывали операции за двумя-тремя звеньями, то сейчас это доходит до 15 и более уровней.

Применение риск-ориентированного подхода при контроле за возмещением НДС

Всем декларациям по НДС, в которых заявлено возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость, автоматически присваивается свой уровень риска: высокий, средний или низкий:

высокий уровень риска — налогоплательщики, в работе которых имели место зафиксированные правонарушения, уровень выполнения ими налоговых обязательств низок, а потому особенно высока вероятность назначения выездных проверок.

cредний уровень риска — в эту группу входят налогоплательщики, частично не выполняющие налоговые обязательства;

низкий уровень риска налоговых правонарушений — налогоплательщики, выполняющие свои обязательства по начислению и уплате налогов.

Декларации, которым присвоен высокий и средний налоговый риск, получают «особое внимание» со стороны налоговой инспекции, в которой проводится камеральная налоговая проверка.

В случае, если при возникновения разрыва по результатам отработки направленных системой требований проблема не устранена, то возникают так называемые «сложные расхождения». То есть система устанавливает, что на месте разрыва со стороны покупателя и продавца стоят транзитеры — иначе «технические фирмы» или «фирмы-однодневки».

Установленные системой АСК НДС сложные расхождения централизованно направляются Межрегиональной инспекцией по камеральному контролю в инспекции, где возник разрыв, для установления в цепочке формальных поставок организаций выгодоприобретателей/выгодополучателей.

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При проведении углубленной камеральной проверки налоговыми органами устанавливается, кто при возникновении разрыва в цепочке поставок является транзитером, а кто выгодоприобретателем с учетом сведений:

о руководителе и учредителях, в том числе определение признака «массовый руководитель/учредитель»;

о среднесписочной численности;

о предстоящем исключении организации из ЕГРЮЛ в качестве недействующего юридического лица;

о наличии в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности информации о руководителе, учредителе, адресе регистрации;

о наличии и содержании протоколов допросов руководителей и учредителей;

о дисквалифицированных лицах;

о наличии расчетных счетов и их количества, сведений о приостановке операций по банковским счетам;

об адресах постановки на учет (регистрации), постановке на учет по месту «массовой регистрации»;

об активах организации и предоставляется ли декларация по налогу на имущество организаций;

о налоговой нагрузке и доле налоговых вычетов;

о дате постановки на учет (возрасте организаций);

о сопоставлении налоговой базы в декларациях и оборотом денежных средств по расчетным счетам;

о наличии задолженности по уплате налогов и обязательных платежей;

об оборотах по расчетному счету организаций и назначением, наличие характерных для реальных организаций операций;

о способах предоставления деклараций, сведениями об ЭЦП;

и т.п. в зависимости от глубины контроля.

Налоговые органы получают полную информацию о налогоплательщике в автоматическом режиме и также автоматически определяется необходимость взаимодействия с налогоплательщиком, направляются требования о внесении изменений в декларации или назначается выездная налоговая проверка.

Человеческий фактор во взаимоотношениях между налоговым органом и налогоплательщиком практически сходит на нет. Иметь «своего человека» в инспекции уже не так важно, как было несколько лет назад.

Вывод

На практике налоговая отслеживает денежные потоки, мониторит расчеты между юридическими лицами, определяет виды операций на предмет того, являются ли они фиктивными, техническими или носят основной характер по деятельности той или иной фирмы.

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Система контроля за возмещением НДС из бюджета в автоматизированном режиме проверяет полноту отражения операций с контрагентами в налоговых декларациях, соответствие данных налоговых деклараций данным книг покупок и книг продаж. При этом влияние человеческого фактора сводится к минимуму.