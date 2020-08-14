Представьте 1 млн документов: чем закончился невыполнимый запрос от налоговиков

За несколько дней до окончания проверки налоговики потребовали от организации представить более 1 млн документов. В установленный срок она смогла прислать только часть. Несмотря на продление срока подготовки документов, организация была оштрафована на 56 млн рублей. Не согласившись с решением налоговиков, она обратилась в суд.

Суд оценил ситуацию

По общему правилу документы, которые были истребованы в ходе налоговой проверки, должны быть представлены в течение 10 дней. Если организация не успевает подготовить их в этот срок, она может обратиться в ИФНС с просьбой о продлении срока представления документов. В данном случае срок для подготовки документов был продлен на 17 дней. Но суд оценил реальность их подготовки организацией. По его мнению, за 17 дней невозможно было подготовить и представить более 1 млн документов.

Обратите внимание! В судебной практике большое количество истребуемых документов само по себе не является основанием для признания действий налогового органа незаконными. На это указывает и ФНС России (письмо от 27.06.2017 № ЕД-4-2/12216@).

Суд отклонил довод налоговиков о том, что в штате организации было более 3 тыс. сотрудников, которые могли участвовать в подготовке документов. Он признал, что работники организации не должны были переключиться с выполнения своих текущих трудовых обязанностей на изготовление копий затребованных налоговой инспекцией документов.

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Невыполнимые требования не влекут штраф

Если вы не выполните в срок требование о представлении документов, налоговая инспекция наложит штраф в размере 200 рублей за каждый непредставленный документ (п. 1 ст. 126 Налогового кодекса РФ).

В рассматриваемом случае налоговики оштрафовали организацию более, чем на 56 млн рублей.

Но суд отменил решение налоговой инспекции о наложении штрафа (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2020 №№ 09АП-9404/2020, А40-225122/2019). Он пришел к выводу, что направив организации требование о представлении такого количества документов за несколько дней до окончания проверки, инспекция злоупотребила своими правами. При этом суд поставил под сомнение намерение налоговиков изучить все истребуемые документы.

Кроме того, вина организации в совершении налогового правонарушения не была в данном случае доказана. Так как допущенное нарушение было обусловлено причиной объективного характера — невозможностью подготовки затребованного количества документов в установленный срок.