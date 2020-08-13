Как получить бесплатную путевку в санаторий для ребенка

Россия интересна тем, что иногда одинаковые приказы министерств или постановления правительства в разных регионах исполняются по-разному. Особенно это относится к предоставлению гражданам чего-то такого, что им нужно или жизненно необходимо для поддержки здоровья на должном уровне.

Довольно много родителей в регионах даже не догадываются о том, что их детям полагаются путёвки на бесплатное санитарно-курортное лечение. И обеспечено это в первую очередь тем, что люди не верят в возможность получить от государство хоть что-то.

Многое здесь зависит от того, имеются ли в регионе средства на претворение в жизнь различных федеральных программ, в том числе и связанных с оздоровлением детей.

Право на одну бесплатную путёвку в год в санаторий для больных детей определённых категорий

Основными нормативными актами, которые регулируют отправку детей в профильные лечебно-профилактические медицинские заведения являются Приказ Минздрава РФ от 5 мая 2016 № 281н «Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения» и Распоряжение Минздрава № 39-Р от 24 ноября 2016 «О порядке направления детей в санатории, подведомственные Министерству здравоохранения РФ».

Из них следует, что право раз в год пройти оздоровительные программы в санаториях возникает в силу наличия у ребёнка подтверждённого диагноза, соответствующего одному из тех, что находятся в перечне заболеваний, которые влекут за собой потребность в санаторно-курортном лечении.

В некоторых случаях диагноз может быть и неподтверждённым каким-то образом, определёнными видами исследований, что указано в перечне отдельно.