Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Как получить бесплатную путевку в санаторий для ребенка

Россия интересна тем, что иногда одинаковые приказы министерств или постановления правительства в разных регионах исполняются по-разному. Особенно это относится к предоставлению гражданам чего-то такого, что им нужно или жизненно необходимо для поддержки здоровья на должном уровне.

Довольно много родителей в регионах даже не догадываются о том, что их детям полагаются путёвки на бесплатное санитарно-курортное лечение. И обеспечено это в первую очередь тем, что люди не верят в возможность получить от государство хоть что-то.

Многое здесь зависит от того, имеются ли в регионе средства на претворение в жизнь различных федеральных программ, в том числе и связанных с оздоровлением детей.

Право на одну бесплатную путёвку в год в санаторий для больных детей определённых категорий

Основными нормативными актами, которые регулируют отправку детей в профильные лечебно-профилактические медицинские заведения являются Приказ Минздрава РФ от 5 мая 2016 № 281н «Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения» и Распоряжение Минздрава № 39-Р от 24 ноября 2016 «О порядке направления детей в санатории, подведомственные Министерству здравоохранения РФ».

Из них следует, что право раз в год пройти оздоровительные программы в санаториях возникает в силу наличия у ребёнка подтверждённого диагноза, соответствующего одному из тех, что находятся в перечне заболеваний, которые влекут за собой потребность в санаторно-курортном лечении.

В некоторых случаях диагноз может быть и неподтверждённым каким-то образом, определёнными видами исследований, что указано в перечне отдельно.

SkillFaсtory
📌 Реклама
Статья: топ-10 причин почему бухгалтеры самые счастливые
Наскучила работа бухгалтера? Устали от рутины? Все это ерунда. И вот почему...
Узнать больше

Если родители считают, что у их ребёнка есть основания для прохождения курса оздоровительных мероприятий в санатории бесплатно, то им нужно обратиться к участковому педиатру и выразить это сначала в устной форме, а потом заполнить бланк заявления и копии документов, удостоверяющих личности ребёнка и его родителей. Тогда педиатр начнёт (или не начнёт) оформление документов.

Этот процесс может занять какое-то время, возможно потребуются определённые медицинские исследования.

Порядок предоставления бесплатных путевок для детей

В результате должен появиться целый пакет документов, который визируется у заведующего медицинским заведением и передаётся в соответствующее учреждение. В Московском регионе им является МОКДЦД.

Родителям придётся подождать, пока поликлиника отправляет документы и их обрабатывает определённый орган. Из него данные рассылаются по санаториям, а уже там принимается решение. Оно связано с загрузкой и соответствием состояния ребёнка возможностям того или иного заведения.

Если из какого-то определённого санатория придёт согласие, то можно начинать оформлять санаторно-курортную карту. В случае получения отказа новое заявление можно будет подать через три месяца.

Поэтому, если ответ будет отрицательным, то не нужно драматизировать ситуацию. Многие родители смогли получить путёвку только со второй, а то и третьей попытки.

Гораздо хуже, если отказываются принимать заявление в поликлинике по месту жительства. Несмотря на то, что названный приказ появился ещё в 2016 году, участковый педиатр и в наше время может заявить, что он ничего не слышал об его наличии. В таком случае нужно убеждать врача в том, что приказ и распоряжение существуют на самом деле.

Если это не поможет, то родители имеют право жаловаться на врачей, адресуя свои претензии в первую очередь непосредственному руководителю — заведующими поликлиникой или главному врачу.

Идти путём жалоб нужно только в том случае, если существует максимальная степень уверенности в том, что ребёнок на самом деле имеет диагноз, который соответствует одному из тех, что присутствуют в перечне.

📌 Реклама

Помните и о том, что не существует никаких положений о том, чтобы оплачивать дорогу до места нахождения санатория ещё и родителям, даже в том случае, если они получат путёвку, позволяющую пребывать в санатории вместе с ребёнком кому-то из них.

Поэтому сам факт того, что путёвка ребёнка будет бесплатной, не говорит о том, что родителям не предстоит никаких затрат. Об этом нужно помнить всем тем, кто стремится получить путёвку в санаторий для ребёнка, имеющего соответствующий медицинский диагноз.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама