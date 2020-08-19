УК на УСН: несоответствие требованиям

В 2018 году организация приобрела управляющую компанию (ООО). В декабре того же года в налоговую было подано уведомление о переходе УК на УСНО с 01.01.2019. Это решение было одобрено инспекцией. Однако в июле 2020 года из налоговой поступило сообщение по форме 26.2-4, в котором сказано, что УК допущено несоответствие требованию, установленному пп. 14 п. 3 ст. 346.12 НК РФ, для применения УСНО. Что это означает?
Согласно пп. 14 п. 3 ст. 346.12 НК РФ организации, в которых доля участия других организаций составляет более 25%, не вправе применять УСНО.
Данное ограничение не распространяется на отдельные организации, в частности на организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50%, а их доля в фонде оплаты труда — не менее 25%.
В рассматриваемой ситуации учредителем УК (ООО) является другое юридическое лицо со 100%-й долей участия. Соответственно, у общества отсутствует право на применение УСНО.
Переход на УСНО — это право налогоплательщика, об использовании которого необходимо уведомить налоговиков.
Применение УСНО носит уведомительный, а не разрешительный характер.
Правовое значение уведомления, направляемого согласно п. 1, 2 ст. 346.13 НК РФ организациями и ИП, изъявившими желание перейти на УСНО, состоит не в получении согласия налоговой на применение данного специального налогового режима, а в выражении волеизъявления субъекта предпринимательства на добровольное применение УСНО и обеспечении надлежащего администрирования налога, полноты и своевременности его уплаты (см. также Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 02.07.2019 № 310-ЭС19-1705 по делу № А62-5153/2017, включенное в Обзор судебной практики ВС РФ № 4 (2019)[1]).