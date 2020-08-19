УК на УСН: несоответствие требованиям

В связи с этим факт принятия налоговиками уведомления о переходе на УСНО не является одобрением такого решения налогоплательщика. Налоговая давно уже не выдает уведомления о возможности применения УСНО. Форма такого уведомления не применяется начиная с издания Приказа ФНС РФ от 13.04.2010 №ММВ-7-3/182@, которым на период с 13.04.2010 по 01.01.2013 были утверждены формы для применения УСНО.

Максимум, что может выдать налоговая на запрос налогоплательщика, — это информационное письмо о том, что налогоплательщиком подавалось заявление о переходе на УСНО (по форме 26.2-7, утвержденной Приказом ФНС РФ от 02.11.2012 №ММВ-7-3/829@ (приложение 7)).

Инспекция может обнаружить факт нарушения условий для применения УСНО как в ходе налоговой проверки (в этом случае выявленные обстоятельства отражаются в акте налоговой проверки и решении, принимаемом по результатам рассмотрения материалов проверки[2]), так и вне рамок налоговой проверки. Во втором случае о выявленном несоответствии налоговая информирует налогоплательщика путем направления сообщения о несоответствии требованиям применения упрощенной системы налогообложения по форме 26.2-4, утвержденной Приказом ФНС РФ №ММВ-7-3/829@ (приложение 4).

Данное сообщение носит уведомительный характер. Налоговый кодекс не содержит положений, предусматривающих перевод налогоплательщика с УСНО на ОСНО на основании направленного ему налоговой сообщения о несоответствии требованиям применения УСНО.

Именно поэтому в сообщении по форме 26.2-4 инспекция указывает, что налогоплательщик в случае утраты права на применение УСНО обязан согласно п. 5 ст. 346.13 НК РФ в течение 15 календарных дней по истечении отчетного (налогового) периода сообщить в налоговый орган о переходе на иной режим налогообложения. В случае непредставления соответствующего сообщения у налоговой отсутствуют основания признавать налогоплательщика утратившим право на применение УСНО и перешедшим на ОСНО, за исключением выявления указанных фактов в ходе налоговых проверок (см. Письмо ФНС РФ от 24.08.2018 №СД-4-3/16474@).

При несоответствии налогоплательщика требованиям, установленным п. 3 ст. 346.12 НК РФ, он считается утратившим право на применение УСНО с начала того квартала, в котором допущены несоответствия.

В этом случае суммы налогов, подлежащих уплате при использовании иного режима налогообложения, исчисляются и уплачиваются в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах для вновь созданных организаций (вновь зарегистрированных ИП). При этом налогоплательщики не уплачивают пени и штрафы за несвоевременное внесение ежемесячных платежей в течение того квартала, в котором они перешли на иной режим налогообложения (п. 4 ст. 346.13 НК РФ).

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Если налогоплательщик не перешел на другой режим налогообложения, предусмотренный п. 4 ст. 346.13 НК РФ, или перешел на него несвоевременно, за несвоевременное внесение ежемесячных платежей по истечении того квартала, в котором этот налогоплательщик был обязан перейти на иной режим налогообложения, он уплачивает пени и штрафы в порядке, установленном законодательством о налогах и сборах (письма Минфина РФ от 06.12.2017 № 03-11-11/81211, от 14.07.2015 № 03-11-09/40378[3]).

Обратите внимание: В силу сложившейся ситуации с целью минимизации налоговых последствий УК может воспользоваться (при наличии такой необходимости) «задним числом» правом на освобождение от исполнения обязанностей плательщика НДС по ст. 145 НК РФ (при условии соблюдения критериев, позволяющих использовать данное освобождение). Налоговый орган может не согласиться, но у УК есть шансы отстоять указанное право в суде (см., например, постановления АС ВСО от 18.07.2018 №Ф02-2952/2018 по делу № А58-4357/2017, АС СЗО от 24.10.2018 № Ф07-12863/2018 по делу № А66-11862/2016).

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Полученное УК от налоговой сообщение свидетельствует о том, что контролирующий орган вне рамок налоговой проверки обнаружил факт неправомерного применения обществом УСНО. К сожалению, УК нельзя было переводить на УСНО, так как учредителем является другое юридическое лицо со 100%-й долей участия. В указанной ситуации УК считается утратившей право на применение УСНО и перешедшей на ОСНО с 01.01.2019.

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Налоговая уже давно (с 13.04.2010) не направляет уведомления о возможности применения УСНО. Такое уведомление рассматривалось как одобрение со стороны контролирующего органа, поэтому при его наличии можно было избежать начисления штрафов и пеней за неправомерный переход на УСНО. Соответственно, решение о переходе на УСНО, направленное в инспекцию в декабре 2018 года, не могло быть ею одобрено.