Помощь государства молодым специалистам: что про это надо знать

Меры поддержки молодых специалистов — это экономические и социальные способы их привлечения и закрепления в различных сферах и отраслях:

государственные субсидии;

компенсации и стимулирующие доплаты; ссуды на обустройство; прочие выплаты работодателей.

Молодые специалисты и виды поддержки

Понятие «молодой специалист» широко используется в действующих законах, НПА и отраслевых соглашениях. Одновременно закон не выработал четкие критерии для отнесения работников к этой категории занятых. Поэтому критерии отнесения выделим на основании анализа ТК и отраслевых соглашений.

Критерии, используемые для определения статуса молодого специалиста Источник Гражданин: окончил образовательное учреждение высшего или среднего профессионального образования, имеющее государственную аккредитацию;

первые поступает на работу по полученной специальности;

трудоустраивается по полученной специальности в течение одного года со дня окончания образовательного учреждения. ТК РФ Дополнительные критерии, установленные в организациях Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии: 1. Лицо должно трудоустроиться по профилю полученной специальности в течение 3 месяцев непосредственно после окончания учебного заведения. Дополнительные критерии, установленные в организациях Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: 1. Лицо направляется на работу по заявке работодателя. Дополнительные критерии, установленные в ОАО «РЖД»: 1. Лицо должно окончить полный курс обучения в вузе с отрывом от производства, то есть лицо должно являться выпускником вуза очной формы обучения. 2. Лицо обучалось по договору целевой подготовки специалиста. 3. Лицо было принято на работу на основании направления, выданного учебным заведением по согласованию с работодателем. Кроме того, в Отраслевых соглашениях установлен и возрастной критерий. Статус молодого специалиста распространяется на лиц в возрасте до 30 — 35 лет. Отраслевое соглашение в отношении федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Росгидромета на 2018 — 2020 годы (утв. Росгидрометом, Общероссийским профсоюзом авиационных работников 15.03.2018) Отраслевое соглашение по органам и организациям Федеральной службы государственной статистики на 2018 — 2020 годы (утв. Общероссийским профсоюзом работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ, Росстатом 14.12.2017) Отраслевое соглашение по организациям железнодорожного транспорта на 2020 — 2022 годы (утв. Российским профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей, Советом Общероссийского отраслевого объединения работодателей железнодорожного транспорта 30.08.2019) Положение о молодом специалисте ОАО «РЖД» Отраслевое соглашение по радиоэлектронной промышленности Российской Федерации на 2018 — 2020 годы (утв. Российским профсоюзом работников радиоэлектронной промышленности, Общероссийским отраслевым объединением работодателей «Союз машиностроителей России», Минпромторгом России 27.02.2018)

Критерии, предусмотренные в отраслевых соглашениях, распространяются только на работников конкретной отрасли.

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Молодые специалисты имеют право на льготы и выплаты при первом трудоустройстве. На федеральном уровне регулируется единственная гарантия — в соответствии со ст. 70 ТК, к ним работодатель не применяет испытательный срок в течение 12 месяцев со дня выпуска.

Все остальные льготы, разовые выплаты и другие меры социальной и экономической помощи молодым специалистам предоставляются:

в виде помощи государства молодым специалистам в рамках реализации федеральных целевых программ — перечисляются в дорожных картах и НПА;

субъектами федерации — регулируются региональными подпрограммами и НПА;

федеральными ведомствами — прописаны в отраслевых соглашениях и договорах;

конкретными предприятиями и организациями — содержатся в локальных документах.

Обобщенно список возможных преференций молодым специалистам выглядит следующим образом:

1. Единовременная выплата при трудоустройстве — подъемные на обзаведение хозяйством (от 10 000 до 50 000 рублей и более).

2. Стимулирующие доплаты — от 5 000 рублей.

3. Беспроцентные ссуды на обустройство.

4. Субсидии и льготные кредиты на покупку и строительство жилья по программам для работников образования, здравоохранения и сельского хозяйства (от 500 000 рублей).

5. Возможность получения ведомственного (корпоративного) жилья.

6. Компенсация расходов на переезд, транспортных расходов — в зависимости расстояния переезда.

7. Возмещение затрат на содержание детей в детских садах (полное или частичное).

Размер льгот и выплат имеет региональные и ведомственные различия. Он может носить конфиденциальный характер — это характерно для коммерческих структур.

Обратите внимание, все перечисленные льготы и выплаты не носят обязательного характера. Вероятность получения поддержки молодыми специалистами выше в государственных и бюджетных структурах. Госкорпорации и коммерческие организации предоставляют их по собственному усмотрению.

Меры государственной поддержки

В 2020 году действующих программ поддержки молодых специалистов немного. Из государственных только одна. Она реализуется в рамках:

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия — Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 (с изменениями на 28.05.2020). Государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1640. В регионах программы реализуются через местные подпрограммы субсидирования затрат на жилье.

Подпрограммы Решаемая задача НПА Обеспечение жильем молодых специалистов Предоставление жилья выпускникам средних профессиональных и высших учебных заведений, впервые трудоустроившимся в государственные или муниципальные учреждения (педагогам, представителям агропромышленных профессий). Предоставление и распределение субсидий на единовременные компенсационные выплаты молодым специалистам в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства, утв. Постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 (с изменениями на 28.05.2020). «Земский доктор» и «Земский фельдшер» (до 2018 года участвовали только молодые специалисты) Кадровое обеспечение медицинских организаций, расположенных в труднодоступных районах, районах с низкой плотностью населения и удаленных сельских поселениях. Предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения», утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1640.

Общие требования для получения субсидии (до 70% стоимости):

возраст специалиста — до 35 лет;

отсутствие собственного жилья (кроме признанного непригодным для проживания);

постоянное проживание в сельской местности;

один из супругов работает в агропромышленной или социальной сфере;

наличие собственных средств на приобретение жилья — 30% от его стоимости (предельная стоимость жилья устанавливается на уровне субъектов РФ, в среднем она составляет 2 145 000 рублей).

Покажем на примере, что получит в 2020 году врач — молодой специалист, если переедет в регион с особым статусом (Московская и Ленинградская области) или в обычный.

Область Размер единовременной выплаты участникам программы, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты либо поселки городского типа, расположенные на удаленных и труднодоступных территориях НПА Московская врачи — 1 миллион рублей; фельдшеры — 500 тысяч рублей. Постановление правительства Московской области от 25.06.2019 № 375/19 «О внесении изменений в постановление правительства Московской области от 03.04.2018 № 204/13 «Об утверждении Порядка предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в Московской области». Ленинградская врачи — 1,5 миллиона рублей; фельдшеры — 750 тысяч рублей. Постановлением правительства Ленинградской области от 26.02.2018 № 52. Постановление правительства Ленинградской области от 17.03.2020 № 128. Кемеровская врачи — 1 миллион рублей; фельдшеры — 500 тысяч рублей. Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.03.2018 № 103 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной компенсационной выплаты отдельным категориям медицинских работников». Ростовская Программа предусматривает предоставление гражданам социальных выплат из федерального, областного и местного бюджетов на строительство (приобретение) жилья в сельской местности в размере 70% от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья. Постановление правительства Ростовской области от 29.01.2014 № 76 «О порядке предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, за счет средств областного бюджета».

В каждом регионе предусмотрены собственные льготы для молодых специалистов, приходящих в бюджетную сферу. Уточнить информацию можно на официальных порталах органов власти.

Если речь об учителе или необходимо узнать, какую помощь оказывает государство молодым специалистам воспитателям, следует обратиться на сайт министерства (департамента) образования выбранного региона. С 2020 года функционирует сайт программы «Земский учитель» (Постановление Правительства РФ от 09.11.2019 № 1430 с изменениями от 22.01.2020 № 36). На первой странице ресурса описаны общие условия участия:

В качестве примера — размер региональных субсидий на приобретение жилья учителям и НПА.

Область Размер единовременной компенсации учителю, прибывшему на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа, либо город с населением до 50 тысяч человек НПА Московская 1 млн рублей Распоряжение Министерства образования Московской области от 18.12.2019 № 93 Ленинградская 1 млн рублей Постановление правительства Ленинградской области от 27.12.2019 № 632 Кемеровская 1 млн рублей Постановление правительства Кемеровской области № 748 от 25.12.2019 Приказ департамента образования № 366 от 21.02.2020 Ростовская 1 млн рублей Постановление правительства Ростовской области № 646 от 17.10.2018 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области № 964 от 18.12.2019

ВАЖНО! Размер компенсации в Дальневосточном федеральном округе составляет 2 млн рублей.

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Что необходимо для оформления

Чтобы получить единовременную субсидию в рамках госпрограмм, необходимо собрать такой пакет документов — предоставляются копии:

документ, удостоверяющий личность;

трудовой договор заверенный работодателем;

трудовая книжка; диплом об окончании образовательного учреждения с приложением;

удостоверение об окончании клинической интернатуры (ординатуры);

действующий сертификат специалиста;

реквизиты счета, открытого работником в кредитной организации для перечисления выплаты;

свидетельство о постановке на налоговый учет; страховое пенсионное свидетельство;

справка об отсутствии целевых обязательств.

Социальная выплата используется:

на приобретение жилого помещения в оговоренной местности, находящегося в эксплуатации не более пяти лет с момента его ввода;

на строительство жилого дома, в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома;

на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в сельской местности.