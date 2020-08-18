Что делать, если договор с исполнителем расторгает заказчик? (часть 2)

При этом исполнитель должен доказать, что расходы были понесены до отказа от договора и вызваны исполнением или подготовкой к его исполнению.

Здесь возникает вопрос: Что подразумевается под «фактически понесенными расходами»? В Гражданском кодексе РФ такое понятие как «фактические расходы» не расписано. Поэтому за ответом на поставленный вопрос следует обратиться к арбитражной практике.

Анализируя решения судов, можно сделать такие выводы:

1. Пункт. 1 ст. 782 ГК РФ, в котором идет речь о возмещении фактически понесенных расходов, не регулирует те случаи, когда услуги по договору уже оказаны (п. 2 Информационного письма ВАС РФ от 21.12.2005 N 104).

Иными словами, если по договору исполнитель обязуется выполнить комплекс услуг, те услуги, которые полностью оказаны к моменту отказа заказчика от дальнейшего исполнения договора, должны быть оплачены как оказанные услуги по правилам, установленным п. 1 ст. 781 ГК РФ (см., например, Постановление ФАС УО от 04.05.2010 N Ф09-2940/10-С3).

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То есть, необходимо доказать, что расходы исполнителя являются расходами в смысле пункта 1 статьи 782 Гражданского кодекса. Отметим, что не могут быть причислены к таким расходам внутренние затраты.

Так, например, не рассматривается в качестве фактически понесенных расходов заработная плата работников исполнителя и страховые взносы на нее, если, конечно, эти работники не были приняты специально для оказания услуг по конкретному договору.

Арендная плата за помещение также не может рассматриваться в качестве фактически понесенных расходов, если помещение не было арендовано исключительно для оказания услуг по конкретному договору (Постановления ФАС СЗО от 06.07.2006 по делу N А05-19122/2005-32, ФАС СКО от 09.01.2008 N Ф08-8599/07). Кроме этого, не рассматривается в качестве фактически понесенных расходов предусмотренное договором вознаграждение исполнителя за услуги в не оказанном объеме, это его упущенная выгода (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.10.2009 N 09АП-19125/2009-ГК).

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Естественно, что сделать это тем проще, чем более подробно описаны в договоре сама услуга и действия, которые необходимо осуществить исполнителю для ее оказания.

Поэтому по возможности лучше составить смету на расходы по оказанию услуги, которая будет являться Приложением к договору с заказчиком.

Документальным подтверждением расходов будет являться первичная документация (акты, отчеты о выполнении работ и пр.), внутренняя организационно-распорядительная документация исполнителя, договоры исполнителя с третьими лицами и т.д. Суды всех уровней отказывают исполнителям в исках о возмещении фактически понесенных расходов, если отсутствуют доказательства их несения (см., например, Постановления ФАС МО от 29.04.2010 N КГ-А40/1994-10, ФАС ВВО от 24.04.2009 по делу N А82-8533/2008-17).

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Можно ли в договоре заранее предусмотреть размер фактически понесенных расходов на разных стадиях расторжения договора?

То есть нельзя указать в договоре предварительную (упреждающую) оценку фактически понесенным расходам (например, за один день, 10 дней, 20 дней и т.д.), то есть, так сказать, дать.

Размер фактически понесенных расходов определяется индивидуально в каждом случае по каждому договору исходя из имеющихся в распоряжении исполнителя документов.

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Бухгалтерский учет у Исполнителя

Однако в рассматриваемой ситуации при отказе заказчика от исполнения договора понесенные исполнителем расходы не могут быть признаны таковыми.

Поэтому данные затраты, на основании п. п. 4, 11 ПБУ 10/99 «Расходы организации» (Утверждено Приказом Минфина России от 6 мая 1999 года № 33н), признаются прочими расходами и подлежат списанию со счета 20 «Основное производство» на счет 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-2 «Прочие расходы» (Инструкция по применению Плана счетов (Утверждена Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н)).

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Указанный доход принимается к учету в составе прочих доходов в сумме, признанной заказчиком, и отражается в учете в отчетном периоде признания ее заказчиком (п. п. 10.6, 16 ПБУ 9/99).

Налоговый учет у Исполнителя

Для целей налогообложения прибыли доходы в виде сумм возмещения заказчиком понесенных организацией расходов признаются внереализационными доходами (ст. 250 НК РФ).

При применении в налоговом учете метода начисления сумма указанного дохода отражается в периоде ее признания заказчиком (п. 1 ст. 271 НК РФ).

Пример. Исполнитель, применяющий обычную систему налогообложения, получил 100%-ную предоплату в размере 120 000 руб. по договору на оказания маркетинговых услуг. Однако вскоре договор был в одностороннем порядке расторгнут заказчиком. Согласно калькуляции сумма фактически понесенных в связи с исполнением договора расходов, подлежащая возмещению заказчиком, составляет 50 000 руб. Исполнитель представил калькуляцию фактически понесенных расходов заказчику и, получив его согласие, удержал эту сумму из средств полученной предоплаты.

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