Что делать, если договор с исполнителем расторгает заказчик? (часть 2)

При этом исполнитель должен доказать, что расходы были понесены до отказа от договора и вызваны исполнением или подготовкой к его исполнению.
Здесь возникает вопрос: Что подразумевается под «фактически понесенными расходами»? В Гражданском кодексе РФ такое понятие как «фактические расходы» не расписано. Поэтому за ответом на поставленный вопрос следует обратиться к арбитражной практике.
Анализируя решения судов, можно сделать такие выводы:
1. Пункт. 1 ст. 782 ГК РФ, в котором идет речь о возмещении фактически понесенных расходов, не регулирует те случаи, когда услуги по договору уже оказаны (п. 2 Информационного письма ВАС РФ от 21.12.2005 N 104).
Иными словами, если по договору исполнитель обязуется выполнить комплекс услуг, те услуги, которые полностью оказаны к моменту отказа заказчика от дальнейшего исполнения договора, должны быть оплачены как оказанные услуги по правилам, установленным п. 1 ст. 781 ГК РФ (см., например, Постановление ФАС УО от 04.05.2010 N Ф09-2940/10-С3).
2. К фактически понесенным расходам, оплачиваемым на основании п. 1 ст. 782 ГК РФ, можно отнести лишь те необходимые расходы, которые обусловлены действиями по исполнению договора возмездного оказания услуг (Постановления ФАС МО от 21.01.2010 N КГ-А40/14989-09, ФАС СЗО от 08.06.2010 по делу N А42-2333/2009, от 11.04.2008 по делу N А13-6327/2006-09, ФАС ПО от 29.08.2008 по делу N А57-5702/07-11).
То есть, необходимо доказать, что расходы исполнителя являются расходами в смысле пункта 1 статьи 782 Гражданского кодекса. Отметим, что не могут быть причислены к таким расходам внутренние затраты.
Так, например, не рассматривается в качестве фактически понесенных расходов заработная плата работников исполнителя и страховые взносы на нее, если, конечно, эти работники не были приняты специально для оказания услуг по конкретному договору.
Арендная плата за помещение также не может рассматриваться в качестве фактически понесенных расходов, если помещение не было арендовано исключительно для оказания услуг по конкретному договору (Постановления ФАС СЗО от 06.07.2006 по делу N А05-19122/2005-32, ФАС СКО от 09.01.2008 N Ф08-8599/07).
3. Фактически понесенные расходы должны быть подтверждены документально и по размеру израсходованных сумм, и по обоснованности осуществленных затрат.
Кроме этого, не рассматривается в качестве фактически понесенных расходов предусмотренное договором вознаграждение исполнителя за услуги в не оказанном объеме, это его упущенная выгода (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.10.2009 N 09АП-19125/2009-ГК).
Естественно, что сделать это тем проще, чем более подробно описаны в договоре сама услуга и действия, которые необходимо осуществить исполнителю для ее оказания.
Поэтому по возможности лучше составить смету на расходы по оказанию услуги, которая будет являться Приложением к договору с заказчиком.
Документальным подтверждением расходов будет являться первичная документация (акты, отчеты о выполнении работ и пр.), внутренняя организационно-распорядительная документация исполнителя, договоры исполнителя с третьими лицами и т.д.
Поэтому исполнителю необходимо иметь все необходимые подтверждающие расходы документы.
Суды всех уровней отказывают исполнителям в исках о возмещении фактически понесенных расходов, если отсутствуют доказательства их несения (см., например, Постановления ФАС МО от 29.04.2010 N КГ-А40/1994-10, ФАС ВВО от 24.04.2009 по делу N А82-8533/2008-17).
Следует иметь в виду, что в договоре оказания услуг нельзя заранее предусмотреть размер фактически понесенных расходов на разных стадиях расторжения договора. Можно ли в договоре заранее предусмотреть размер фактически понесенных расходов на разных стадиях расторжения договора?
То есть нельзя указать в договоре предварительную (упреждающую) оценку фактически понесенным расходам (например, за один день, 10 дней, 20 дней и т.д.), то есть, так сказать, дать.
Подобные условия, даже если бы они были согласованы сторонами договора, незаконны и не могут применяться (см. Постановление ФАС ПО от 10.12.2009 по делу N А12-16376/2009).
Размер фактически понесенных расходов определяется индивидуально в каждом случае по каждому договору исходя из имеющихся в распоряжении исполнителя документов.
А теперь рассмотрим порядок учета операций по расторжению договора (по инициативе Заказчика) у Исполнителя.
В общем случае расходы, связанные с оказанием услуг, являются расходами по обычным видам деятельности (п. 5 ПБУ 10/99). Бухгалтерский учет у Исполнителя
Однако в рассматриваемой ситуации при отказе заказчика от исполнения договора понесенные исполнителем расходы не могут быть признаны таковыми.
Поэтому данные затраты, на основании п. п. 4, 11 ПБУ 10/99 «Расходы организации» (Утверждено Приказом Минфина России от 6 мая 1999 года № 33н), признаются прочими расходами и подлежат списанию со счета 20 «Основное производство» на счет 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-2 «Прочие расходы» (Инструкция по применению Плана счетов (Утверждена Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н)).
Подлежащая получению от заказчика сумма возмещения понесенных организацией расходов согласно п. 7 ПБУ 9/99 «Доходы организации» (Утверждено Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н.) признается прочим доходом.
Указанный доход принимается к учету в составе прочих доходов в сумме, признанной заказчиком, и отражается в учете в отчетном периоде признания ее заказчиком (п. п. 10.6, 16 ПБУ 9/99).
Налоговый учет у Исполнителя Налог на прибыль
Для целей налогообложения прибыли доходы в виде сумм возмещения заказчиком понесенных организацией расходов признаются внереализационными доходами (ст. 250 НК РФ).
При применении в налоговом учете метода начисления сумма указанного дохода отражается в периоде ее признания заказчиком (п. 1 ст. 271 НК РФ).
В учете Исполнителя необходимо сделать в учете следующие записи: Пример. Исполнитель, применяющий обычную систему налогообложения, получил 100%-ную предоплату в размере 120 000 руб. по договору на оказания маркетинговых услуг.
Однако вскоре договор был в одностороннем порядке расторгнут заказчиком.
Согласно калькуляции сумма фактически понесенных в связи с исполнением договора расходов, подлежащая возмещению заказчиком, составляет 50 000 руб.
Исполнитель представил калькуляцию фактически понесенных расходов заказчику и, получив его согласие, удержал эту сумму из средств полученной предоплаты.
Содержание операции Дебет Кредит Сумма,
руб.
Получен аванс от заказчика в счет оплаты
услуг по проведению концерта
51
62
120 000
Исчислен НДС с аванса
(120 000×20/120)
76.АВ
68/НДС
20 000
Отражены расходы, понесенные в связи
с исполнением договора
20
10, 70,
69 и др.
50 000 После расторжения договора и получения от заказчика согласия возместить исполнителю фактически понесенные расходы
Принят к вычету НДС, исчисленный при получении предоплаты
68/НДС
76.АВ
20 000
Признаны прочими расходами затраты
на подготовку несостоявшегося концерта
91-2
20
50 000
Отражена задолженность заказчика
по возмещению фактически понесенных
исполнителем расходов
76-2
91-1
50 000
Удержана из полученного аванса сумма
расходов, возмещаемая заказчиком
62
76-2
50 000 На дату завершения расчетов с заказчиком
Возвращен аванс заказчику за вычетом
удержанного возмещения фактически понесенных расходов
(120 000 — 50 000) руб.
62
51
80 000