Резкого слёта с упрощёнки теперь можно избежать — рассказываем, как

Зачем потребовалось вводить переходный налоговый режим?

Нововведение должно стимулировать компании к росту, а также исключить случаи перехода на ОСНО при случайном превышении лимитов.

Какие ставки налога ожидают тех, кто превысит лимиты?

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Так, налоговая ставка для тех, кто уплачивает налог с доходов, увеличится с 6 до 8 процентов, а для налогоплательщиков, у которых объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов — с 15 до 20 процентов.

Как будут применяться повышенные ставки?

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Повышенные ставки станут применять к разнице между базой, определённой за отчётный или налоговый период, и базой, которая рассчитана за период, предшествующий кварталу, когда допущено превышение.

А если и новые лимиты будут превышены?

Какие ещё нововведения?

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Также закреплено положение о том, что если по итогам отчётного или налогового периода сумма расходов превышает сумму доходов, то применительно к этому периоду налоговая база принимается равной нулю. Норма касается налогоплательщиков, которые применяют УСН с объектом «доходы минус расходы».

Когда Закон № 208-ФЗ вступит в силу?