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Резкого слёта с упрощёнки теперь можно избежать — рассказываем, как

Принят Федеральный закон от 31.07.2020 № 266-ФЗ «О внесении изменений в главу 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

В чём суть документа?

Законодательно закреплён переходный налоговый режим для налогоплательщиков, которые теряют право на применение упрощённой системы налогообложения вследствие незначительного превышения максимально допустимого уровня доходов и/или средней численности работников.

Речь идёт о превышении установленного лимита по доходам (150 млн рублей) на сумму не превышающую 50 млн рублей, и о превышении лимита по численности (100 человек) не более чем на 30 человек. Такие налогоплательщики не утратят право на применение спецрежима, но начнут платить «упрощённый» налог по повышенным ставкам.

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Зачем потребовалось вводить переходный налоговый режим?

В части налоговой нагрузки существует большой разрыв между упрощённой и общей системами налогообложения, поскольку «общережимники» должны платить НДС, налог на прибыль, налог на имущество со всей недвижимости (а не только с «кадастровой», как упрощенцы). Такой перекос является сдерживающим фактором для развития и нередко подталкивает предпринимателей к дроблению бизнеса.

Нововведение должно стимулировать компании к росту, а также исключить случаи перехода на ОСНО при случайном превышении лимитов.

Какие ставки налога ожидают тех, кто превысит лимиты?

Как уже было сказано выше, новое правило коснётся тех налогоплательщиков, у которых по итогам отчётного (налогового) периода не соблюдены условия применения УСН: доходы превысили 150 млн рублей, но не более чем на 50 млн рублей, средняя численность работников превысила 100 человек, но не более чем на 30 человек. В случае если показатели оказались в интервале между старыми и новыми лимитами, налогоплательщик сохранит право на применение УСН, но ему придётся платить налог по повышенным ставкам.

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Так, налоговая ставка для тех, кто уплачивает налог с доходов, увеличится с 6 до 8 процентов, а для налогоплательщиков, у которых объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов — с 15 до 20 процентов.

Как будут применяться повышенные ставки?

Эти ставки будут применяться к налоговой базе за весь год только в том случае, если доходы или численность работников вышли за пределы уже в I квартале. В иных случаях к базе, рассчитанной за отчётный период до квартала, в котором допущено превышение, нужно будет применять обычные ставки.

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Повышенные ставки станут применять к разнице между базой, определённой за отчётный или налоговый период, и базой, которая рассчитана за период, предшествующий кварталу, когда допущено превышение.

А если и новые лимиты будут превышены?

При превышении новых лимитов будет считаться, что налогоплательщик перешёл на общий режим с начала квартала, в котором произошло превышение.

Какие ещё нововведения?

Новым законом продлено до 1 января 2024 года право регионов устанавливать налоговые каникулы, т.е. нулевую ставку по налогу на УСН для ИП, зарегистрированных впервые. Речь идёт о предпринимателях, которые ведут деятельность в производственной, социальной или научной сферах, а также в сфере бытовых услуг и услуг по предоставлению мест для временного проживания.

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Также закреплено положение о том, что если по итогам отчётного или налогового периода сумма расходов превышает сумму доходов, то применительно к этому периоду налоговая база принимается равной нулю. Норма касается налогоплательщиков, которые применяют УСН с объектом «доходы минус расходы».

Когда Закон № 208-ФЗ вступит в силу?

Поправки, касающиеся введения переходного налогового режима, заработают с 2021 года. Остальные положения вступили в силу 31 июля 2020 г.

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