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Почему работодатели иногда размещают вакансии анонимно?

И стоит ли верить таким предложениям о работе — может быть, так поступают только мошенники?

Насчет страхов успокоим сразу: как правило, за такими вакансиями скрываются вовсе не мошенники, а, наоборот, компании с именем. Просто у них есть веские причины не афишировать факт подбора на ту или иную должность.

Когда вы просматриваете вакансии, вы в большинстве случаев видите, кто ее разместил. Это может быть прямой работодатель или кадровое агентство, частный рекрутер или руководитель проекта (если, например, открыт набор в новую компанию, которая еще в процессе регистрации).

 

Почему работодатели иногда размещают вакансии анонимно
Кликнув по наименованию работодателя, вы попадаете на его персональную страницу на hh.ru, где можете прочитать описание сферы деятельности компании, информацию об особенностях работы в ней и все ее активные вакансии. Это описание работодатели оставляют о себе сами, и, как правило, чем больше информации, чем она ярче, тем больше внимания компания уделяет тому впечатлению, которое производит на соискателей.

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Но бывает, что вместо конкретного названия и логотипа в вакансии написано что-то вроде «Крупная компания в области строительства транспортной инфраструктуры» или «Крупная компания в области продаж бумаги и канцелярских товаров». Словом, компания скрывает свое наименование — узнать, кто ищет сотрудника, можно, только откликнувшись. Да и то — если работодателя заинтересует ваша кандидатура.

Зачем компаниям такая таинственность при наборе персонала? Есть 4 типичные причины.

Чтобы скрыть факт поиска от конкурентов

Чаще всего в режиме тайны ищут специалистов на ключевые должности. Как топ-менеджеров, так и профессионалов-экспертов. Компании-конкуренты следят за вакансиями друг друга.

Информация о том, что компании нужен тот или иной специалист, может навести конкурентов на мысль о ее коммерческих планах (например, о расширении регионального присутствия или об открытии нового направления бизнеса), тогда как компания рассчитывает как можно дольше сохранять свою стратегию в секрете.

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Примеры

Если компания ищет специалиста по цифровизации производства, ясно, что она планирует большой проект по переходу к более современным технологиям.

А если компания ищет регионального представителя там, где до этого не вела бизнес, значит, она расширяется и, вероятно, планирует перетянуть на себя долю рынка от конкурентов.

Кроме того, известна практика, когда под видом кандидатов на собеседования по ключевым должностям приходят и даже иногда трудоустраиваются агенты конкурентной разведки, чтобы выведать коммерческие тайны. Этого тоже пытаются избежать с помощью анонимных вакансий.

Тайным или, как его еще называют, скрытым подбором работодатели занимаются либо через кадровые агентства и частных рекрутеров, либо своими силами, просто действуя анонимно.

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Скрытый подбор работодатели ведут на hh.ru двумя способами:

  • ищут подходящих кандидатов в базе резюме и делают им предложение; вакансию при этом вообще не размещают;
  • размещают анонимную вакансию, одновременно ищут кандидатов в базе резюме.

Чтобы скрыть факт поиска от журналистов

Информация о поиске топ-менеджера или ключевых специалистов может стать поводом для журналистского расследования.

Любая крупная компания всегда находится под пристальным вниманием СМИ: их интересуют кадровые перестановки на топ-уровне (такие события могут быть связаны с провалами и скандалами или планированием новых масштабных проектов) и наём тех специалистов, по должностям которых можно сделать выводы о предстоящих изменениях в бизнесе.

Компания может быть не заинтересована в публичном раскрытии подобных фактов раньше времени и иметь свой план их освещения.

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Чтобы скрыть факт поиска от своих сотрудников

Наверняка вы хоть раз пользовались возможностью ограничить видимость своего резюме на hh.ru, сделав его доступным лишь узкому кругу желаемых компаний либо, наоборот, установив перечень компаний, представители которых не могут его увидеть. Многие пользуются такой возможностью. Самая распространенная причина — желание скрыть от своего текущего работодателя, что вы подыскиваете другое место.

Работодатели тоже порой оказываются в ситуациях, когда нужно скрыть от сотрудника тот факт, что ему ищут замену. В такой ситуации о факте подбора знает в компании очень ограниченный круг его коллег.

Связано это бывает обычно с тем, что у руководства назревает целый ряд претензий к качеству работы сотрудника, либо он создает крайне токсичную атмосферу в коллективе. Но при этом с ним нельзя договориться об увольнении «по-хорошему», так как он может обеспечить компании крупные проблемы в силу доступа к определенным корпоративным ресурсам или информации, и его не так-то просто заменить.

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Пример

Руководство планирует уволить руководителя отдела продаж, потому что он создал невыносимую атмосферу в коллективе, лучшие продажники увольняются из-за него один за другим. Однако есть опасения, что в силу конфликтного характера он может отомстить, уничтожив важные данные в CRM. Поэтому принято решение сначала подобрать нового руководителя, ввести его в курс дела удаленно, затем отключить доступ текущему руководителю к корпоративным системам и объявлять об увольнении.

Чтобы скрыть детали поиска от своих сотрудников

Случается, что втайне от сотрудников держится не сам факт поиска нового коллеги (об этом они знают), а то, на каких условиях ведется поиск, — уровень зарплаты, отдельные функции должности.

Пример

В компании непрозрачная система оплаты труда, и нового специалиста планируется взять на более высокую зарплату, чем получают текущие сотрудники за ту же работу, потому что на рынке уровень зарплат давно вырос, а персоналу оклады давно не повышали. Конечно, зарплату в вакансии можно и не писать, а объявить человеку на собеседовании, однако для привлечения лучших кандидатов рекрутер планирует указать самую высокую планку. Чтобы об этом не узнали нынешние сотрудники, он размещает вакансию анонимно.

Бывает, что никаких недобросовестных мотивов в сокрытии условий поиска нет, но у работодателя есть опасения, что сотрудники поймут их неправильно.

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Например, компания готова предложить новому члену команды более высокую зарплату в той же должности, на которых текущие сотрудники получают меньше, потому что необходимо привлечь профессионала более высокого уровня и с более современным опытом, чем те, кто работает сейчас. Это не всегда можно объяснить без лишних обид.

По той же причине скрывают вакансии, в которых есть такие фразы, как «Ваша задача — перестроить работу проблемного подразделения». Это может вызвать у людей, которые работают в этом подразделении, негативный настрой и бунт против нового руководителя, хотя на самом деле хороший профессионал способен настроить процессы максимально мягко и без лишних стрессов для команды. Заведомо негативное отношение к нему этому помешает.

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Если видите анонимную вакансию на hh.ru, помните главное: разместить ее может только работодатель, уже зарегистрированный там и имеющий обычный аккаунт с наименованием и всеми данными. Его наименование не видно вам конкретно в этой вакансии, но нам оно известно. Если что-то покажется вам подозрительным, вы можете пожаловаться нам на эту вакансию, как и на любую другую, мы проведем проверку.

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