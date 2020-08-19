Почему работодатели иногда размещают вакансии анонимно?

И стоит ли верить таким предложениям о работе — может быть, так поступают только мошенники?

Насчет страхов успокоим сразу: как правило, за такими вакансиями скрываются вовсе не мошенники, а, наоборот, компании с именем. Просто у них есть веские причины не афишировать факт подбора на ту или иную должность.

Когда вы просматриваете вакансии, вы в большинстве случаев видите, кто ее разместил. Это может быть прямой работодатель или кадровое агентство, частный рекрутер или руководитель проекта (если, например, открыт набор в новую компанию, которая еще в процессе регистрации).

Кликнув по наименованию работодателя, вы попадаете на его персональную страницу на hh.ru, где можете прочитать описание сферы деятельности компании, информацию об особенностях работы в ней и все ее активные вакансии. Это описание работодатели оставляют о себе сами, и, как правило, чем больше информации, чем она ярче, тем больше внимания компания уделяет тому впечатлению, которое производит на соискателей.