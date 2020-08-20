Банк познается в кризис: проблемы с обслуживанием кредитов у предпринимателей и граждан начнутся осенью

Так, в сегменте ипотеки доля одобренных заявок в июне сократилась почти на 17 процентных пунктов (п.п.) по сравнению с «докарантинным» мартом текущего года, по автокредитам — более чем на 7 п.п., по кредитным картам — на 3 п.п., по POS-кредитам — на 5 п.п. и т.д.

По словам Волкова, в июне уровень просроченной задолженности 90 в большинстве сегментов розничного кредитования по сравнению с мартом сократился.

Так, в сегменте потребкредитов снижение составило 1,2 п.п. до 14,4%. В свою очередь, в кредитных картах доля просрочки 90 сократилась на 1,6 п.п. до 8,2%, а в ипотеке на 0,5 п.п. до 2,3%. И лишь в сегменте автокредитования доля «плохих» долгов незначительно выросла — на 0,3 п.п. до 7,0%.

В ожидании второй волны

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Но в условиях кризиса, снижения зарплат, нарастающей безработицы, люди становятся намного более осмотрительными. До коронавируса они брали новые кредиты для рефинансирования прежней задолженности, причем на худших условиях, и это был бесконечный круговорот. А сейчас они надеются решить свои проблемы иным образом — с помощью кредитных каникул, отсрочки выплат, уменьшения процентов.

По прогнозу заместителя директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Виктора Антонова, роста осрочки можно ожидать в ближайшие месяцы, однако если не последует вторая волна карантина, возможно замедление темпа роста к концу года.

Несмотря на тенденцию к сокращению числа новых заявок, аналитики Национальных кредитных рейтингов (НКР) видят вероятность второй волны реструктуризаций выданных физическим лицам кредитов во втором полугодии. Они не исключают повышения максимальной суммы реструктуризации по автокредитам, что увеличит число получателей каникул.

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Не исчерпан потенциал роста реструктурированных кредитов и в МСБ, где реструктуризации, как правило, носят вынужденный характер — в отличие от кредитных каникул для физлиц, которые могут получить и те заемщики, платежная дисциплина которых не ухудшилась бы.

Процент одобрения заявок МСБ составляет около 70%, несмотря на двукратный рост с середины апреля. Это косвенно свидетельствует о вероятности дальнейшего ухудшения качества портфелей в данном сегменте по мере отладки процессов реструктуризации, полагают аналитики НКР.

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Реструктурированные кредиты могут в итоге составить свыше 10%, или 6 трлн руб. от всех кредитов банков, полагают аналитики Fitch: это будет постепенно увеличивать давление на качество банковских активов. По прогнозу Moody’s, доля проблемных кредитов в совокупном портфеле банков удвоится — с 10% на конец 2019 года до 20% по итогам 2020 года.

Сигнал от Набиуллиной

«Первый — постепенный, плавный выход из регуляторных послаблений, которые позволяют такого рода потери не признавать сразу, а растягивать во времени. Второе — выявление этого кредитного качества соответствующих активов. И постепенный роспуск буферов. Мы будем готовить такое сбалансированное решение, чтобы банки постепенно переходили к деятельности под нормальным регулированием и были бы способны абсорбировать эти убытки во времени», — отметила глава ЦБ.