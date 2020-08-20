Банк познается в кризис: проблемы с обслуживанием кредитов у предпринимателей и граждан начнутся осенью

Так, в сегменте ипотеки доля одобренных заявок в июне сократилась почти на 17 процентных пунктов (п.п.) по сравнению с «докарантинным» мартом текущего года, по автокредитам — более чем на 7 п.п., по кредитным картам — на 3 п.п., по POS-кредитам — на 5 п.п. и т.д.
Риск-менеджмент банков по-прежнему придерживается консервативного подхода при кредитовании граждан. Поэтому кредиты сейчас выдаются, в основном, тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки находится на низком, а значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) — на высоком уровне.
По словам Волкова, в июне уровень просроченной задолженности 90 в большинстве сегментов розничного кредитования по сравнению с мартом сократился.
Так, в сегменте потребкредитов снижение составило 1,2 п.п. до 14,4%. В свою очередь, в кредитных картах доля просрочки 90 сократилась на 1,6 п.п. до 8,2%, а в ипотеке на 0,5 п.п. до 2,3%. И лишь в сегменте автокредитования доля «плохих» долгов незначительно выросла — на 0,3 п.п. до 7,0%.
В ожидании второй волны
По данным БКИ «Эквифакс», после завершения острой фазы пандемии ситуация с долгами по кредитам не улучшилась. Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле — еще в разгар пандемии — остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей. Как сообщил главный экономист Института фондового рынка и управления (ИФРУ) Михаил Беляев, сегодня 23% заемщиков отдают на погашение задолженности 80% своего дохода.
Но в условиях кризиса, снижения зарплат, нарастающей безработицы, люди становятся намного более осмотрительными. До коронавируса они брали новые кредиты для рефинансирования прежней задолженности, причем на худших условиях, и это был бесконечный круговорот. А сейчас они надеются решить свои проблемы иным образом — с помощью кредитных каникул, отсрочки выплат, уменьшения процентов.
По прогнозу заместителя директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Виктора Антонова, роста осрочки можно ожидать в ближайшие месяцы, однако если не последует вторая волна карантина, возможно замедление темпа роста к концу года.
Несмотря на тенденцию к сокращению числа новых заявок, аналитики Национальных кредитных рейтингов (НКР) видят вероятность второй волны реструктуризаций выданных физическим лицам кредитов во втором полугодии. Они не исключают повышения максимальной суммы реструктуризации по автокредитам, что увеличит число получателей каникул.
Спрос на реструктуризацию также может вырасти по мере снятия ограничительных мер, что упростит возможность личного визита заемщика в банк. Наконец, за реструктуризацией обратятся те заемщики, которые столкнулись со снижением доходов, но располагали достаточными сбережениями для внесения нескольких месячных платежей.
Не исчерпан потенциал роста реструктурированных кредитов и в МСБ, где реструктуризации, как правило, носят вынужденный характер — в отличие от кредитных каникул для физлиц, которые могут получить и те заемщики, платежная дисциплина которых не ухудшилась бы.
Процент одобрения заявок МСБ составляет около 70%, несмотря на двукратный рост с середины апреля. Это косвенно свидетельствует о вероятности дальнейшего ухудшения качества портфелей в данном сегменте по мере отладки процессов реструктуризации, полагают аналитики НКР.
Сохраняются риски того, что после окончания «кредитных каникул» далеко не все заемщики смогут вернуться в полноценный график платежей. Из-за экономических последствии? коронавируса процесс перекинется на следующий год.
Реструктурированные кредиты могут в итоге составить свыше 10%, или 6 трлн руб. от всех кредитов банков, полагают аналитики Fitch: это будет постепенно увеличивать давление на качество банковских активов. По прогнозу Moody’s, доля проблемных кредитов в совокупном портфеле банков удвоится — с 10% на конец 2019 года до 20% по итогам 2020 года.
Сигнал от Набиуллиной
Пик роста плохих долгов банков придется на четвертый квартал 2020 года — первое полугодие 2021 года, заявила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, именно в этот период банки должны будут абсорбировать эти убытки. ЦБ хотел бы связать несколько процессов.
«Первый — постепенный, плавный выход из регуляторных послаблений, которые позволяют такого рода потери не признавать сразу, а растягивать во времени. Второе — выявление этого кредитного качества соответствующих активов. И постепенный роспуск буферов. Мы будем готовить такое сбалансированное решение, чтобы банки постепенно переходили к деятельности под нормальным регулированием и были бы способны абсорбировать эти убытки во времени», — отметила глава ЦБ.
Она подчеркнула, что роспуск буферов именно в подходящий момент важен для того, чтобы у банков был капитал для дальнейшего кредитования экономики. «Потому что, если мы распустим буферы сейчас, мы бы не хотели, чтобы они были использованы не на погашение будущих убытков, а на то, чтобы были новые рискованные выдачи. Здесь банки должны вести себя очень аккуратно», — заявила Набиуллина.