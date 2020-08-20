Что такое легализация зарплаты?

Легализация заработной платы — это процесс приведения всех расчетов с персоналом в полностью прозрачную среду для контролирующих органов. Заявленная цель — борьба с серыми зарплатными проектами в конвертах, перенос всех транзакций в легальные бухгалтерские и налоговые регистры. Но не всегда низкий размер оплаты труда является доказательством сокрытия реальных доходов работников.

О чем речь

Интерес налоговых органов к суммам выплат работникам обусловлен не только заботой о благосостоянии граждан. Основной причиной является то, что легализация серой заработной платы позволяет увеличить поступления в бюджет от уплаты НДФЛ и страховых взносов.

ФНС проводит анализ соответствия выплачиваемой работникам зарплаты уровню МРОТ и уровню среднеотраслевой оплаты труда. Если оплата труда в организации окажется ниже, то инспекция запросит пояснения и вызовет руководство компании на заседание комиссии по легализации заработной платы для дачи пояснений.