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Что такое легализация зарплаты?

Легализация заработной платы — это процесс приведения всех расчетов с персоналом в полностью прозрачную среду для контролирующих органов. Заявленная цель — борьба с серыми зарплатными проектами в конвертах, перенос всех транзакций в легальные бухгалтерские и налоговые регистры. Но не всегда низкий размер оплаты труда является доказательством сокрытия реальных доходов работников. 

О чем речь

Интерес налоговых органов к суммам выплат работникам обусловлен не только заботой о благосостоянии граждан. Основной причиной является то, что легализация серой заработной платы позволяет увеличить поступления в бюджет от уплаты НДФЛ и страховых взносов.

ФНС проводит анализ соответствия выплачиваемой работникам зарплаты уровню МРОТ и уровню среднеотраслевой оплаты труда. Если оплата труда в организации окажется ниже, то инспекция запросит пояснения и вызовет руководство компании на заседание комиссии по легализации заработной платы для дачи пояснений.

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Кем проводится контрольное мероприятие

ИФНС вправе вызвать налогоплательщика для пояснений любых вопросов, связанных с уплатой налогов и взносов (пп. 4 п. 1, п. 2.1 ст. 31 НК РФ). Сокрытие реальных объемов выплат работникам — это занижение налоговой базы по НДФЛ и страховым взносам.

Порядок проведения заседания комиссии по легализации зарплаты законодательно не закреплен, но схема проведения подробно описана в письме ФНС №ЕД-4-15/14490@ от 25.07.2017. Для проверки создается межведомственная комиссия по легализации заработной платы, в ее состав включаются начальники и должностные лица подразделений налоговых органов, контролирующих деятельность организаций и курирующих уплату соответствующих налогов.

Как работает комиссия

Целью деятельности ФНС является увеличение поступления налоговых платежей. Что такое легализация заработной платы? Это принуждение недобросовестного налогоплательщика отразить в учете реальные суммы выплат работникам и уплатить с них в бюджет налоги и взносы.

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Работа налогового органа по выявлению занижения зарплаты в учете проходит в несколько этапов:

  1. Отбор налогоплательщиков, в деятельности который усматриваются нарушения. Отбор производится на основании информации, уже имеющейся у ИФНС.
  2. Проведение аналитических и контрольных мероприятий.
  3. Направление информационных писем налогоплательщикам с целью побуждения их к самостоятельной оценке ошибок в отчетности, их исправлению и добровольному погашению задолженности по НДФЛ и страховым взносам.
  4. Подготовка материалов для проведения заседания. Направление налогоплательщику вызова в налоговую по легализации зарплаты для дачи объяснений.
  5. Работа комиссии.
  6. Мониторинг результатов проведенных мероприятий, подготовка информации о налогоплательщиках, не устранивших нарушения. Эти сведения используются для проведения более глубоких контрольных проверок.
Запросы и вызов в ИФНС игнорировать не стоит, так как это приведет к более серьезным последствиям: выездной проверке или направлению материалов в прокуратуру. 

Кого вправе вызвать на комиссию

Прежде чем направить письмо о легализации заработной платы, инспекторы анализируют деятельность компании. Нарушения в деятельности организации ИФНС усмотрит, если:

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  • заработная плата работников ниже МРОТ (анализируются сведения о доходах каждого физлица, поданные компанией в ИФНС);
  • налоговый агент имеет задолженность по НДФЛ или снизил объем перечислений по налогу более чем на 10%;
  • имеются задолженности по страховым взносам, их объем снизился при сохранении численности работников;
  • уровень оплаты труда работников ниже среднеотраслевого по региону; численность сотрудников снизилась более чем на 30% по сравнению с предыдущим периодом;
  • получены сведения о том, что организация применяет «серые» схемы выплаты зарплаты (как правило, это жалобы самих работников).

Что делать, если получили вызов на комиссию по обелению выплат работникам

Критерии ФНС таковы, что вызов в инспекцию получают и добросовестные налогоплательщики. Зарплата ниже среднеотраслевой бывает обусловлена низкой выручкой, только начинающейся деятельностью, а оплата труда сотрудников ниже МРОТ — привлечением совместителей. Чтобы разъяснить ситуацию, необходимо подготовить пояснения для комиссии по легализации заработной платы.

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В пояснении необходимо изложить аргументированные доводы, нелишними будут подтверждающие документы.

Пример ответа комиссии по легализации заработной платы:

Легализация зп

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