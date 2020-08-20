Как заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник утратил статус налогового резидента?

В компании трудится работник, который в середине года утратил статус налогового резидента. Как правильно заполнить второй раздел формы отчета 6-НДФЛ?Федеральная налоговая служба в своем письме приводит две ситуации: когда сотрудник перестал быть «налоговым резидентом» и когда ранее была допущена ошибка в ставке налога.
Ситуация № 1
Сотруднику организации — налоговому резиденту РФ заработная плата за январь была выплачена 31.01.2019, в указанную дату удержан и перечислен НДФЛ. В феврале 2019 г. сотрудник утратил статус налогового резидента, и при выплате заработной платы за февраль удержан налог на доходы физических лиц по ставке 30 % с зачетом ранее удержанной суммы налога.