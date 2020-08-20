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Как заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник утратил статус налогового резидента?

В компании трудится работник, который в середине года утратил статус налогового резидента. Как правильно заполнить второй раздел формы отчета 6-НДФЛ?

Федеральная налоговая служба в своем письме приводит две ситуации: когда сотрудник перестал быть «налоговым резидентом» и когда ранее была допущена ошибка в ставке налога.

Ситуация № 1

Сотруднику организации — налоговому резиденту РФ заработная плата за январь была выплачена 31.01.2019, в указанную дату удержан и перечислен НДФЛ. В феврале 2019 г. сотрудник утратил статус налогового резидента, и при выплате заработной платы за февраль удержан налог на доходы физических лиц по ставке 30 % с зачетом ранее удержанной суммы налога.

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Данные выплаты в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2019 года отражаются:

  • по строке 100 указывается 31.01.2019 (заработная плата за январь 2019 г.);
  • по строке 110 — 31.01.2019;
  • по строке 120 — 01.02.2019;
  • по строкам 130 — 10 000;
  • по строкам 140 — 1 300.
По строке 100 указывается 28.02.2019 (заработная плата за февраль 2019 г.);

  • по строке 110 — 28.02.2019;
  • по строке 120 — 01.03.2019;
  • по строкам 130 — 10 000;
  • по строкам 140 — 4 400 (с учетом абзаца 1 статьи 138 Трудового кодекса).
По строке 100 указывается 31.03.2019 (заработная плата за март 2019 г.);

  • по строке 110 — 01.04.2019;
  • по строке 120 — 02.04.2019;
  • по строкам 130 — 10 000;
  • по строкам 140 — 3 300 (с учетом абзаца 1 статьи 138 Трудового кодекса).
Ситуация № 2

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Сотруднику организации, не являющемуся налоговым резидентом РФ, заработная плата за январь выплачена 31.01.2019, в указанную дату ошибочно удержан и перечислен НДФЛ по ставке 13 %. В феврале 2019 г., обнаружив ошибку, осуществили перерасчет сумм налога на доходы физических лиц.

Данная выплата в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2019 года отражается с учетом произведенного перерасчета:

по строке 100 указывается 31.01.2019 (заработная плата за январь 2019 г.);

  • по строке 110 — 31.01.2019;
  • по строке 120 — 01.02.2019;
  • по строкам 130 — 10 000;
  • по строкам 140 — 3 000.
По строке 100 указывается 28.02.2019 (заработная плата за февраль 2019 г.);

  • по строке 110 — 28.02.2019;
  • по строке 120 — 01.03.2019;
  • по строкам 130 — 10 000;
  • по строкам 140 — 3 000.
Подробнее в Письме ФНС России от 29.06.2020 г. № БС-4-11/10498@

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