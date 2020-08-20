Как заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник утратил статус налогового резидента?

Данные выплаты в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2019 года отражаются:

по строке 100 указывается 31.01.2019 (заработная плата за январь 2019 г.);

по строке 110 — 31.01.2019;

по строке 120 — 01.02.2019;

по строкам 130 — 10 000;

по строкам 140 — 1 300.

по строке 110 — 28.02.2019;

по строке 120 — 01.03.2019;

по строкам 130 — 10 000;

по строкам 140 — 4 400 (с учетом абзаца 1 статьи 138 Трудового кодекса).

по строке 110 — 01.04.2019;

по строке 120 — 02.04.2019;

по строкам 130 — 10 000;

по строкам 140 — 3 300 (с учетом абзаца 1 статьи 138 Трудового кодекса).

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Сотруднику организации, не являющемуся налоговым резидентом РФ, заработная плата за январь выплачена 31.01.2019, в указанную дату ошибочно удержан и перечислен НДФЛ по ставке 13 %. В феврале 2019 г., обнаружив ошибку, осуществили перерасчет сумм налога на доходы физических лиц.

Данная выплата в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2019 года отражается с учетом произведенного перерасчета:

по строке 100 указывается 31.01.2019 (заработная плата за январь 2019 г.);

по строке 110 — 31.01.2019;

по строке 120 — 01.02.2019;

по строкам 130 — 10 000;

по строкам 140 — 3 000.