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Законна ли установка скрытой камеры на рабочем месте?

Современный российский работодатель искренне полагает, что хорошо, правильно и законно всё то, что соответствует его интересам, направленным на получение прибыли.

Любая информация о необходимости соблюдать все федеральные и региональные законы, призванные регулировать отношения в области труда и общие гражданские, направленные на защиту прав граждан в области создания, хранения и распространения их образов на фотографиях и в видеоматериалах, воспринимается работодателями крайне враждебно.

Почти все искренне считают, что юридическое лицо подобно какой-то средневековой вотчине, где работодатель может творить любые действия. На самом деле это не соответствует действительности. Федеральные законы о защите личностных прав и свобод действуют везде.

Права и обязанности работодателя в области съёмки работников

Если суммировать различные области права и сделать обобщённые выводы, то получится примерно такая картина:

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  • работодатель имеет право использовать любые средства фиксации действий своих работников, но должен сделать это с их согласия, используя не скрытую камеру, но явную;
  • запрещается передача результата съёмки третьим лицам, за исключением сотрудников правоохранительных органов, но в рамках проводимых теми следственно-розыскных мероприятий или доследственной проверки, а так же сотрудникам суда и официальным экспертам, действующим в рамках своих полномочий;
  • добавлять условие о проведении видеофиксации рабочих мест в дополнительное соглашение к трудовому договору или сам трудовой договор не обязательно, достаточно взять согласие на получение, обработку и хранение персональных данных, включая результаты видеофиксации;
  • работодатель должен нести ответственность в том случае, если его действия по получению изображений работников противоречат законодательству.
Единственной структурой, которая может организовать съёмку работников без их согласия, является оперативное подразделение госорганов, которой позволяет это сделать ФЗ от № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

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Наиболее важные положения в этой области находятся в:

  • Конституции РФ, ч. 1 ст. 23 которой содержит общую норму о неприкосновенности личной информации, а ч. 1 ст. 24 основного закона содержит прямой запрет на сбор, хранение, использование и распространение без согласия человека личной информации о нём;
  • ТК РФ, ст. 21 устанавливает правило о том, что работник имеет право на всю полноту сведений об условиях и охране труда;
  • ГК РФ, ст. 152.1 устанавливает принципы охраны изображения гражданина, согласно которым его обнародование и дальнейшее использование допускаются только с согласия этого гражданина.
Произвольные трактовки работодателями положений законов в этой области чаще всего не имеют никакого логического смысла. Обычно они утверждают, что на производстве, в офисе его предприятия, не может быть ничего личного.

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Они были бы правы, если бы речь шла о том, может ли работник устраивать в рабочее время романтические свидания, которые относятся к личной жизни. Но само изображение гражданина охраняется законом вне зависимости от того является ли он работником или нет.
Как уже говорилось выше, снимать работодатель на территории своих или арендованных площадей может всё, что ему заблагорассудится, но это не значит, что сам человек перестал быть гражданином, когда переступил порог предприятия, где числится работником. Закон же защищает его образ, как неотъемлемую часть всех других категорий личности. От работодателя требуется лишь доведения факта проведения съёмки до работников.

Почти никто не жалуется официальным образом...

Однако судебная практика в этой области отсутствует. Во всяком случае, в архивах Мосгорсуда нет ни одного делопроизводства, связанного с тем, что работодатель поставил систему видеофиксации, а работник или работники добились бы её отмены в суде.

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Дело в том, что это нарушение, которое не влечёт за собой никаких серьёзных санкций. К примеру, ГК РФ позволяет добиться компенсации в случае, если изображение гражданина использовалось в каких-то противоправных целях, порочило его честь и достоинство. Но всё это должно квалифицироваться по ряду признаков.

Работнику, права которого оказались нарушенными, придётся доказать факт того, что он получил моральный ущерб и аргументированно потребовать от работодателя его компенсации.
Если же работодатель просто осуществлял съёмку работников без их ведома, а те пожалуются, к примеру, в ГИТ, то инспектор может направить работодателю своё предписание, потребовав взять у работников согласие на обработку персональных данных. О тайной съёмке стало известно всем работникам...

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Работодатель предложит им подписать соглашение о получении и хранении персональных данных и личного изображения. На том всё и закончится. Конечно, если работодатель установит камеру где-нибудь в раздевалке или туалете, а изображения уйдут в интернет, то это может иметь для него совсем другие последствия, но это выходит за тему нашего рассмотрения.

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