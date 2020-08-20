Законна ли установка скрытой камеры на рабочем месте?

Современный российский работодатель искренне полагает, что хорошо, правильно и законно всё то, что соответствует его интересам, направленным на получение прибыли.

Любая информация о необходимости соблюдать все федеральные и региональные законы, призванные регулировать отношения в области труда и общие гражданские, направленные на защиту прав граждан в области создания, хранения и распространения их образов на фотографиях и в видеоматериалах, воспринимается работодателями крайне враждебно.

Почти все искренне считают, что юридическое лицо подобно какой-то средневековой вотчине, где работодатель может творить любые действия. На самом деле это не соответствует действительности. Федеральные законы о защите личностных прав и свобод действуют везде.

Права и обязанности работодателя в области съёмки работников

Если суммировать различные области права и сделать обобщённые выводы, то получится примерно такая картина: