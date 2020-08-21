Применение вычета по товарам, учтенным за балансом

Налоговый кодекс определяет несколько условий для применения вычета «входного» НДС, уплаченного при приобретении товаров. И ни в одном из них не содержится однозначный ответ на вопрос: может ли покупатель заявить вычет по товарам, отражаемым в учете на забалансовом счете в связи с тем, что право собственности на них еще не перешло к покупателю?

Судебная практика немногочисленна и неоднозначна. То же самое можно сказать и о разъяснениях официальных органов. Поэтому постараемся самостоятельно разобраться с проблемой.

Порядок применения вычета по НДС

По общему правилу моментом определения налоговой базы по НДС является более ранняя из следующих дат (п. 1 ст. 167 НК РФ):

дата отгрузки (передачи) товаров. Датой отгрузки (передачи) товаров в целях исчисления НДС признается дата первого по времени составления первичного документа, оформленного на их покупателя, перевозчика для доставки товара покупателю;

товаров. Датой отгрузки (передачи) товаров в целях исчисления НДС признается дата первого по времени составления первичного документа, оформленного на их покупателя, перевозчика для доставки товара покупателю; дата оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров.