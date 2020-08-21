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Почему отклики на вакансии остаются без внимания?

Всегда досадно, если находишь вакансию, которая как будто бы специально для тебя — кажется, что подходишь идеально и это именно то, что нужно, — откликаешься, а в ответ тишина. Резюме так и остается непросмотренным, а через некоторое время вакансия уходит в архив. Почему так происходит? Есть несколько типичных причин.

Именно из-за таких ситуаций появляются мифы о том, что вакансии на сайтах для поиска работы фейковые или что рекрутеры размещают их для галочки, а на самом деле берут только по знакомству.

Мифы появляются от непонимания, как устроены процессы рекрутинга (поиска и найма персонала). Ни один сайт для поиска работы не смог бы существовать на фейковых вакансиях — у такого проекта просто не было бы экономического смысла, не окупились бы расходы на разработку и поддержку.

И ни один бизнес с численностью сотрудников больше десятка не смог бы покрыть свою потребность в персонале, если бы закрывал все вакансии «по знакомству». Есть такой источник, как рекомендации от коллег, но и он никогда не бывает единственным. Рекрутеры, как правило, используют сразу несколько источников поиска кандидатов. 

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Тем не менее, проблема отсутствия реакции на отклики действительно существует. Есть ряд причин, из-за которых это происходит. Некоторые из них — объективные (это отражение реалий рынка труда), и повлиять на них, к сожалению, невозможно либо очень трудно. Но некоторые причины — субъективные, и как раз на них повлиять можно, стоит лишь поменять кое-что в своем резюме или в тактике поиска работы.

Мы считаем, что быстрый ответ, даже если он отрицательный, лучше неизвестности. Но прислушиваются к нашим рекомендациям, к сожалению, не все работодатели.

Кстати, вы можете увидеть, насколько активно работодатель разбирает отклики, чтобы понимать, каковы шансы на ответ в данном случае. Просто войдите в свои активные отклики и приглашения. Видите кружок с процентными долями? Это как раз информация, сколько откликов разобрал работодатель.

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Почему отклики на вакансии остаются без внимания

Что работодатели видят, не открывая резюме

Сначала поясним, какую информацию о вас работодатели видят в откликах на вакансию, даже не открывая ваше резюме:

  • название резюме (вы указываете его сами, когда создаете или редактируете резюме на сайте);
  • возраст (но только если вы указали в резюме дату рождения, а указывать ее не обязательно);
  • зарплату, на которую вы претендуете (вы тоже указываете ее сами);
  • общую продолжительность опыта работы: это сумма всех периодов работы, перечисленных в резюме (например, если у вас указаны три места работы и в каждом вы трудились по одному году, то будет написано — «опыт работы 3 года»);
  • последнее или текущее место работы из вашего резюме: наименование компании-работодателя, продолжительность работы там (если работаете до сих пор, то видно месяц и год начала работы там, а также фразу «по настоящее время») и ваша должность.

Как работодатели смотрят отклики

Бывает, работодатели даже не прокручивают до конца полный список всех, кто откликнулся на вакансию. А бывает, что, пролистывая этот список, они уже на этапе просмотра такой краткой информации отвергают многие резюме, не открывая их для более подробного изучения. Вот по каким причинам это обычно происходит.

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  • у резюме неподходящее название;
  • неподходящий опыт или он слабо описан;
  • неподходящий уровень прежних мест работы;
  • несовпадение по уровню зарплаты;
  • отклик без сопроводительного письма;
  • вы немного опоздали с откликом;
  • «не тот» возраст или пол.
Не принимайте близко сердцу, если ваш отклик остался без просмотра. Это повод подумать, почему так произошло, и поработать над своими ошибками. Другая возможная причина: вы с этой работой просто не подходите друг другу — хорошо, что не пришлось напрасно тратить время на собеседование. Ваш вариант еще найдется.

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