Почему отклики на вакансии остаются без внимания?

Всегда досадно, если находишь вакансию, которая как будто бы специально для тебя — кажется, что подходишь идеально и это именно то, что нужно, — откликаешься, а в ответ тишина. Резюме так и остается непросмотренным, а через некоторое время вакансия уходит в архив. Почему так происходит? Есть несколько типичных причин.

Именно из-за таких ситуаций появляются мифы о том, что вакансии на сайтах для поиска работы фейковые или что рекрутеры размещают их для галочки, а на самом деле берут только по знакомству.

Мифы появляются от непонимания, как устроены процессы рекрутинга (поиска и найма персонала). Ни один сайт для поиска работы не смог бы существовать на фейковых вакансиях — у такого проекта просто не было бы экономического смысла, не окупились бы расходы на разработку и поддержку.

И ни один бизнес с численностью сотрудников больше десятка не смог бы покрыть свою потребность в персонале, если бы закрывал все вакансии «по знакомству». Есть такой источник, как рекомендации от коллег, но и он никогда не бывает единственным. Рекрутеры, как правило, используют сразу несколько источников поиска кандидатов.