Что значит вынужденный отпуск?

Как такового понятия вынужденный отпуск Трудовой кодекс не содержит. Однако этот термин применяется. И очень часто он означает дни отдыха, которые вам дал работодатель по своей вине. Это может быть:
- простой;
- вынужденный прогул;
- отстранение от работы.
Многие вынужденным отпуском называют нерабочие дни в период пандемии или самоизоляции.
Как оплачивается простой
Простой можно назвать отпуском с большой натяжкой. Здесь все зависит от ситуации, из-за которой работодатель приостановил работу.
Напомним, что простой по вине самого работника не оплачивается.
Если причиной внепланового «отдыха» работников стали действия или бездействие работодателя, то он обязан заплатить работникам не менее 2/3 их среднего заработка.
Если же во внеплановой приостановке работы не виноваты ни сотрудники, ни наниматель, то сотрудники имеют право претендовать на оплату в размере 2/3 их оклада или тарифа.
Отметим также, что период нерабочих дней по Указам президента в 2020 году в большинстве случаев не подлежал оформлению как простой. В первую очередь, по той причине, что отправленные на самоизоляцию работники должны были получить расчет в размере 100% заработка за эти дни.
Некоторые работодатели пытались отправить своих работников в отпуска без оплаты. Многих заставляли писать заявления за свой счет. Это незаконно, и работник имел право жаловаться в трудовую инспекцию, прокуратуру и обращаться в суд.
Отстранение от работы
Вынужденным периодом нерабочего времени будет являться и отстранение от работы. Отстранить от работы могут из-за появления на работе в состоянии опьянения, если работник не прошел медосмотр или отказался проходить инструктаж по технике безопасности. Все это частные случаи отстранения от работы.
В большинстве случаев (хоть и не всегда), в этом есть вина работника, поэтому такие «дни отдыха» не оплачиваются.