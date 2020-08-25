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Что значит вынужденный отпуск?

Как такового понятия вынужденный отпуск Трудовой кодекс не содержит. Однако этот термин применяется. И очень часто он означает дни отдыха, которые вам дал работодатель по своей вине. Это может быть:

  • простой;
  • вынужденный прогул;
  • отстранение от работы.

Многие вынужденным отпуском называют нерабочие дни в период пандемии или самоизоляции.

Как оплачивается простой

Простой можно назвать отпуском с большой натяжкой. Здесь все зависит от ситуации, из-за которой работодатель приостановил работу.

Напомним, что простой по вине самого работника не оплачивается.

Если причиной внепланового «отдыха» работников стали действия или бездействие работодателя, то он обязан заплатить работникам не менее 2/3 их среднего заработка.

Если же во внеплановой приостановке работы не виноваты ни сотрудники, ни наниматель, то сотрудники имеют право претендовать на оплату в размере 2/3 их оклада или тарифа.

Отметим также, что период нерабочих дней по Указам президента в 2020 году в большинстве случаев не подлежал оформлению как простой. В первую очередь, по той причине, что отправленные на самоизоляцию работники должны были получить расчет в размере 100% заработка за эти дни.

Некоторые работодатели пытались отправить своих работников в отпуска без оплаты. Многих заставляли писать заявления за свой счет. Это незаконно, и работник имел право жаловаться в трудовую инспекцию, прокуратуру и обращаться в суд.

Отстранение от работы

Вынужденным периодом нерабочего времени будет являться и отстранение от работы. Отстранить от работы могут из-за появления на работе в состоянии опьянения, если работник не прошел медосмотр или отказался проходить инструктаж по технике безопасности. Все это частные случаи отстранения от работы.

В большинстве случаев (хоть и не всегда), в этом есть вина работника, поэтому такие «дни отдыха» не оплачиваются.

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Противоположная ситуация с оплатой, когда работника не допустили к работе по вине работодателя. Например, работодатель не смог оформить нужные допуски бригаде электриков. Здесь уже внеплановый «отдых» работников будет оплачиваться так же, как простой.

Вынужденный прогул

Бывают ситуации, когда работник был уволен незаконно или также незаконно отстранен от работы. В случае, если сотрудник в суде докажет свою правоту, то время вынужденного прогула будет оплачено исходя из средней заработной платы (ст. 234 ТК РФ). Ну и, конечно, работодатель в данном случае оплатит моральный ущерб, если он был заявлен работником, и возместит судебные расходы.

Кроме того, время вынужденного прогула будет засчитано в стаж работы для расчета ежегодного оплачиваемого отпуска.

Ответственность за неоплачиваемые отпуска

Независимо от того, какие были причины у работодателя для того, чтобы заставить вас написать заявление за свой счет и не оплачивать время вынужденного прогула или простоя, за это предусмотрена ответственность.

Причем штраф, который накладывается в соответствии со ст. 5.27 КоАП РФ (от 30 до 50 тысяч рублей для юридических, от 1 до 5 тысяч рублей для ИП), может быть наложен за каждого обиженного сотрудника.

Поэтому стоит сто раз подумать прежде, чем задерживать или вовсе не выдавать оплату вынужденного отпуска по инициативе работодателя (Постановление Верховного Суда РФ от 15.08.2014 № 60-АД14-16). Ведь суммы штрафа могут быть очень существенными при большом коллективе.

Итоги

Вынужденный отпуск по инициативе работодателя может быть в рамках правового поля только следующих видов: простой и отстранение от работы.

Если к простою или отстранению привели действия нанимателя, то сотрудникам такой вынужденный отпуск в обязательном порядке оплачивается.

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