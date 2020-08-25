Что значит вынужденный отпуск?

Как такового понятия вынужденный отпуск Трудовой кодекс не содержит. Однако этот термин применяется. И очень часто он означает дни отдыха, которые вам дал работодатель по своей вине. Это может быть:

простой;

вынужденный прогул;

отстранение от работы.

Многие вынужденным отпуском называют нерабочие дни в период пандемии или самоизоляции.

Как оплачивается простой

Простой можно назвать отпуском с большой натяжкой. Здесь все зависит от ситуации, из-за которой работодатель приостановил работу.

Напомним, что простой по вине самого работника не оплачивается.

Если причиной внепланового «отдыха» работников стали действия или бездействие работодателя, то он обязан заплатить работникам не менее 2/3 их среднего заработка. Если же во внеплановой приостановке работы не виноваты ни сотрудники, ни наниматель, то сотрудники имеют право претендовать на оплату в размере 2/3 их оклада или тарифа.

Отметим также, что период нерабочих дней по Указам президента в 2020 году в большинстве случаев не подлежал оформлению как простой. В первую очередь, по той причине, что отправленные на самоизоляцию работники должны были получить расчет в размере 100% заработка за эти дни.

Некоторые работодатели пытались отправить своих работников в отпуска без оплаты. Многих заставляли писать заявления за свой счет. Это незаконно, и работник имел право жаловаться в трудовую инспекцию, прокуратуру и обращаться в суд.

Отстранение от работы

Вынужденным периодом нерабочего времени будет являться и отстранение от работы. Отстранить от работы могут из-за появления на работе в состоянии опьянения, если работник не прошел медосмотр или отказался проходить инструктаж по технике безопасности. Все это частные случаи отстранения от работы.

В большинстве случаев (хоть и не всегда), в этом есть вина работника, поэтому такие «дни отдыха» не оплачиваются.