Парень хотел заказать пиццу со скидкой, а стал жертвой финансовых мошенников

Несколько дней назад увидела в Facebook грустную историю. Молодой человек увидел в Facebook рекламу. Она призывала заказать пиццу со скидкой в 50%. Пицца известного брэнда Папа Джонс, многие россияне пробовали эту продукцию или слышали о ней.

Очень часто хорошие скидки на заказ чего-либо работают при оплате на сайте, а не при доставке курьеру. Вполне устоявшаяся практика. Так компания делает скидку, но не имеет риска того, что курьеру никто не откроет и не оплатит доставленную еду.

Так вот, проголодавшийся парень приготовил банковскую карту и зашел на сайт. Дальше события развивались печально...

Как обманывают через рекламу в Facebook и Instagram?

Потенциальный покупатель пиццы прошел по ссылке, которая указана в объявлении. На прикрепленной к посту картинке можно увидеть, что сайт называется papaspecial.club. Парень выбрал пиццу, ввел данные карты, подтвердил оплату. Сначала списалась стоимость пиццы, но скоро молодой человек понял, что что-то не так.