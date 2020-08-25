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Парень хотел заказать пиццу со скидкой, а стал жертвой финансовых мошенников

Несколько дней назад увидела в Facebook грустную историю. Молодой человек увидел в Facebook рекламу. Она призывала заказать пиццу со скидкой в 50%. Пицца известного брэнда Папа Джонс, многие россияне пробовали эту продукцию или слышали о ней.

Очень часто хорошие скидки на заказ чего-либо работают при оплате на сайте, а не при доставке курьеру. Вполне устоявшаяся практика. Так компания делает скидку, но не имеет риска того, что курьеру никто не откроет и не оплатит доставленную еду.

Так вот, проголодавшийся парень приготовил банковскую карту и зашел на сайт. Дальше события развивались печально...

Как обманывают через рекламу в Facebook и Instagram?

Потенциальный покупатель пиццы прошел по ссылке, которая указана в объявлении. На прикрепленной к посту картинке можно увидеть, что сайт называется papaspecial.club. Парень выбрал пиццу, ввел данные карты, подтвердил оплату. Сначала списалась стоимость пиццы, но скоро молодой человек понял, что что-то не так.

Сначала с карты попытались списать 7000 рублей, но столько денег на карте не было. Потом — 5000 рублей, и в этот раз — бинго... После общения с банком, выпустившим карту, и с настоящим Папа Джонсом выяснилось, что скидку в Facebook рекламировали мошенники.

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Они создали сайт-клон с чужими реквизитами. Но, кроме оплаты за пиццу, которую, конечно, никто не привез, злоумышленники использовали данные карты и сняли с нее деньги.

После того, как я прочитала эту историю в Facebook, я также увидела рассказ про подобный вид мошенничества сначала в Тинькофф журнале. А потом и во Вконтакте девушка жаловалась. То есть эта схема набирает обороты.

Имейте в виду, что так же могут рекламировать скидки хоть на суши, хоть на бургеры — да на любую еду. А может, не только на еду, но и на другие товары и услуги.

Почему я зла на Facebook и Instagram?

Постоянно вижу там рекламу явно мошеннических сайтов. Там есть некая модерация рекламы, но работает она из рук вон плохо. Всегда в подобных случаях нажимаю кнопку «Пожаловаться на рекламу», но не знаю, насколько это помогает.

Преступники обычно пользуются названиями известных брендов. Например, мне много раз показывали вообще «топорную разводку» — «Сбербанк перечислит на карту 5000 каждому жителю России». Я по сомнительным ссылкам не перехожу, сразу жалобу кидаю. Но наверняка там надо ввести данные карты, чтобы получить этот щедрый презент. А потом деньги с карты крадут.

Получается, что без адекватной модерации рекламы сайты и соцсети способствуют тому, что мошенники наживаются на обычных людях. Размещение объявления в Facebook — вообще не гарантия, что это какая-то нормальная компания. Впрочем, ничего не ново. Когда-то в 90-е вон по центральному телевидению рекламировали пирамиду МММ.

Чтобы не попасться в такие ловушки, надо руководствоваться здравым смыслом и проверять адрес официального сайта любой организации.

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