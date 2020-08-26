Как найти работу в 50+? Идеи для перезагрузки

Моё дело Финансы 📌 Реклама

В процессе переговоров о найме, выходя с работодателем на финишную прямую, озвучивать адекватные рынку зарплатные ожидания, не зацикливаться на мелочах в стиле «хочу рабочее место у окна», проявлять доброжелательность, гибкость и договороспособность. При правильной стратегии поиска работу можно найти за два-три месяца.

Уровень конкуренции восемь — десять человек на место. Это средний уровень конкуренции по кадровому рынку в целом. Но для соискателей в возрасте 50 он может оказаться труднопреодолимым. При таком количестве кандидатов на одну вакансию работодатель чаще всего делает выбор в пользу соискателей в возрасте 35–45 лет, и это сильно замедляет продвижение кандидатов в возрасте 50, увеличивая среднее время поиска до 6–12 месяцев.

В этом случае возможны две стратегии. Первая: усилить свою активность и сделать ставку на то, что терпение и труд все перетрут. Это потребует незаурядной стрессоустойчивости, уверенности в своих силах и «финансовой подушки» на время поиска работы.

Вторая стратегия: использовать социальные связи. Наверняка за 20–30 лет работы в отрасли у вас накопилось значительное количество деловых и личных контактов. Самое время их использовать! Перетряхните свои телефонные книги, ежедневники, визитницы, сообщите друзьям, знакомым и бывшим коллегам, что вам срочно нужна работа. Не стесняйтесь прямо просить о помощи всех, кого знаете, включая соседей по даче или знакомых из кинологического клуба.

Быть без работы не стыдно, просить о помощи нормально, молчание в данной ситуации — неуместная скромность. Задействуйте свой ресурс деловых и личных связей по полной программе, сделайте ставку на контакты и деловую репутацию, и срок поиска работы может сократиться до одной недели.

Уровень конкуренции 15–20 человек на место. Такое количество кандидатов на одну вакансию считается высококонкурентным. Прорваться через подобный жесткий фильтр сложно даже для кандидатов в возрасте 35–45 лет, а для людей 50 почти невозможно.

Если вы поняли, что в вашей отрасли дела обстоят именно так, и вы уже много месяцев безрезультатно бьетесь в закрытые двери, имеет смысл подумать о полной перезагрузке вашей карьеры. Если вы не можете найти работу бухгалтера или менеджера по продажам, это не значит, что вы не можете найти работу вообще. Попробуйте посмотреть на ситуацию и на себя совсем с другой точки зрения. Почему бы не попробовать что-то новое? Вот несколько идей для размышления.

📌 Реклама

Новые возможности

1. Используйте интеллектуальный потенциал. Если позволяет образование, можно стать репетитором по какому-нибудь востребованному школьному предмету, консультантом по вузовской дисциплине или учителем иностранного языка. Вы можете давать уроки или консультации онлайн, сотрудничать с языковыми школами или учебными центрами, готовящими школьников к сдаче экзаменов, помогать писать курсовые и дипломные работы студентам.

2. Используйте творческий потенциал.

Вспомните, какие у вас есть таланты. Может быть, вы играете на музыкальном инструменте, поете, сочиняете музыку, пишете стихи и прозу, рисуете, фотографируете? Если есть склонности к творчеству, смело пробуйте свои силы во фрилансе как дизайнер, фотограф, копирайтер, преподаватель по вокалу, педагог по музыке. Для продвижения своих услуг вам потребуются сайт в интернете или канал на ютубе, а также странички в соцсетях. Возможно, ваши дети или кто-то из друзей сможет помочь в этом.

Разместите информацию о себе на сайтах для фрилансеров, чтобы потенциальные клиенты смогли узнать о вас. Постепенно собирайте профессиональное портфолио. Оно поможет продвигать свои услуги и получать выгодные заказы.

3. Применяйте практические навыки. Если вы умеете хорошо шить или готовить, можно это монетизировать: поищите подработку в ателье, столовой, на фабрике-кухне. Есть права и солидный водительский опыт? Попробуйте себя в качестве преподавателя автошколы или инструктора по антиаварийному вождению.

Все, что вы еще умеете делать в жизни, может стать вашей новой работой или подработкой. Иногда иметь три подработки в разных местах и в разном качестве: по будням — повар, по выходным — курьер, финансово выгоднее, чем одну работу. К тому же разнообразие деятельности всегда позволяет находить разные варианты.

4. Попробуйте себя в сфере услуг. Возможно, вы будущий косметолог, массажист, парикмахер, специалист по маникюру, тату, грумингу. Эти профессии очень востребованы и не требуют длительного обучения. Пройдя двух-, трехмесячные курсы, вы уже можете приступить к работе, а дальше все зависит от настойчивости, стремления к саморазвитию, от умения общаться и ладить с людьми.

5. Предложите себя в качестве помощника. Судя по динамике кадрового рынка, по-прежнему востребованы горничные, повара, домработницы, няни, гувернантки, личные и семейные водители, садовники, помощники по хозяйству. Возможно, подобная работа в обеспеченной семье именно ваш случай?

Такая работа, во-первых, хорошо оплачивается, во-вторых, дает возможность жить на всем готовом, так как проживание и питание почти всегда обязательные условия контракта, в-третьих, полностью зависит от вашего умения находить общий язык с людьми и понимать их потребности.

6. Получите новую профессию. Безусловно, это требует решимости и определенных инвестиций в обучение, но освоение новой профессии может открыть перед вами абсолютно новые горизонты и неожиданно большие финансовые возможности.

Если вы готовы учиться и менять свою жизнь, присмотритесь к этому списку профессий: трейдер, веб-дизайнер, тестировщик программного обеспечения, специалист по «Яндекс.Директ», Google Analytics, SMM, таргетированной рекламе, SEO-оптимизации. Можно рассмотреть также профессии интерьерного или ландшафтного дизайнера, стилиста по прическам и макияжу, имиджмейкера, консультанта по здоровому питанию. Много интересных профессий в индустрии общественного питания: пекарь, кондитер, сушист, пиццамейкер, кальянщик.

7. Станьте самозанятым. Это еще не свой бизнес, требующий серьезных вложений на старте, но и не работа на дядю. Если вы энергичны, активны и свободолюбивы, превратите свои знания и навыки в источник дохода. Если есть организаторские способности, попробуйте себя в роли администратора свадеб и семейных торжеств. Нравится садоводство — начните разводить растения на продажу. У вас руки золотые — самое время стать незаменимым для любого дома электриком/плотником/сантехником.