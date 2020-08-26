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Какие изменения нужно учесть при подготовке госзадания на 2021 год

Правительство РФ постановлением от 16 июля 2020 г. № 1052 (далее — Постановление № 1052) внесло изменения в Порядок формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденный постановлением Правительства от 26.06.2015 № 640 (далее — Постановление № 640).

Поэтому финансовые службы федеральных учреждений должны учесть некоторые изменения при подготовке госзадания на 2021 год.

Год на подготовку

Постановление № 1052 вступило в силу 28 июля 2020 года. При этом часть внесенных данным постановлением изменений вступит в силу только через год. У финансовых служб есть время на изучение новой редакции Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, которое утверждено Постановлением № 640 (далее — Положение о госзадании) в части применения:

  • коэффициентов выравнивания, определяемых главным распорядителем средств федерального бюджета (ГРБС),
  • значений допустимых (возможных) отклонений от установленных значений показателей качества и (или) объема госзадания, устанавливаемых учредителем в отношении федеральных бюджетных или автономных учреждений.

Указанные требования финансовым службам нужно будет применить при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного задания на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. То есть, госзадание на следующий 2021 год нужно будет формировать по правилам, установленным Правительством РФ до 28 июля 2020 года.

Однако заметим, что порядок применения допустимых (возможных) отклонений от установленных значений показателей качества и (или) объема госзадания уже рассматривался в этом году. Причина этому — распространение коронавируса в начале текущего года. Так Правительство РФ в постановлении от 3 апреля 2020 г. № 437 в связи с этим разрешило федеральным учредителям государственных учреждений культуры, в которые был приостановлен допуск посетителей, осуществлять изменение в 2020 году допустимых (возможных) отклонений:

  • в процентах (абсолютных величинах) от установленных значений показателей качества и (или) объема в отношении отдельной государственной услуги (работы);
  • либо общее допустимое (возможное) отклонение в отношении государственного задания или его части.

К сожалению, Правительство РФ в Постановлении № 437 указало только учреждения культуры, однако, в результате отсутствия посетителей в период самоизоляции под угрозой невыполнения госзадания оказались некоторые учреждения спорта, социального обеспечения, многофункциональные центры и другие.

В отношении таких учреждений Правительство РФ пока не приняло никаких решений в части изменения показателей госзадания.1

Кроме того, Постановление № 437 не содержит описание процедуры изменения допустимых (возможных) отклонений показателей госзадания, то есть не установлен порядок действий федеральных учредителей и сроки, в которые они должны принять соответствующие решения. Следовательно, учредителям и учреждениям придется действовать по тем нормам, которые есть в уже принятых нормативных документах.

Тем не менее, Постановлением № 1052 Правительство РФ определило, что, начиная с 2022 года, порядок определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений учредитель устанавливает правовым актом. То есть, вероятно, в течение 2021 года учредитель должен издать нормативный документ (порядок, распоряжение и т.д.), который утвердит такой порядок.

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Особенности госзадания на 2021 год

Отметим, что существенных изменений в порядок формирования госзадания Постановление № 1052 не внесло. При этом изменения носят в основном уточняющий характер.

Так, например, в новой редакции Положения о госзадании уточнено, что в базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием госуслуги включают, в том числе, затраты на оплату коммунальных услуг, содержание объектов недвижимого имущества и (или) особо ценного движимого имущества (аренду указанного имущества) в части имущества, используемого в процессе оказания госуслуги.

В прежней редакции Положения о формировании госзадания были указаны только «иные затраты» (пп. а) п. 19 Положения о госзадании). При этом в базовый норматив на общехозяйственные нужды указанные затраты включать не надо (пп. а) —в) п. 20 Положения о госзадании).

При формировании госзадания на 2021 году нормативные затраты на выполнение работ могут быть рассчитаны с учетом:

  • территориального корректирующего коэффициента,
  • отраслевого корректирующего коэффициента,
  • и (или) иного корректирующего коэффициента.

Порядок применения таких коэффициентов должен быть установлен учредителем в отношении бюджетных и автономных учреждений или ГРБС в отношении казенного учреждения (п. 28 Положения о госзадании). Очевидно, что использование корректирующих коэффициентов при расчете нормативных затрат позволит сформировать учредителю (ГРБС) более точные объемы финансовых средств, необходимых для выполнения госзадания, с учетом особенностей хозяйствования своих подведомственных учреждений.

Теперь в новой редакции изложен порядок применения коэффициента платной деятельности при включении в госзадание затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения (п. 33 Положения о госзадании). Вместо текстового описания расчета данного коэффициента приведена формула:

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Так же приведена формула расчета затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения (NУН), для случаев, когда федеральное бюджетное или автономное учреждение оказывает сверх установленного госзадания государственные услуги (выполняет работы) для физических и юридических лиц за плату, а также осуществляет иную приносящую доход деятельность:

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Однако, несмотря на появление формул, принципиально в порядке применения коэффициента платной деятельности ничего не изменилось. «Преобразование» текстового изложения в формулы позволяет избегать двусмысленного толкования норм Положения о госзадания.

Обратитевнимание! Согласно новой редакции п. 46 Положения о госзадании, в 2021 году платеж, завершающий выплату субсидии, должен быть выплачен бюджетным и автономным учреждениям в IV квартале, но не позднее 1 декабря текущего финансового года. Денежные средства учредитель перечислит после представления учреждениями предварительного отчета о выполнении госзадания в части предварительной оценки достижения плановых показателей годового объема оказания госуслуг за соответствующий финансовый год.

Другими словами, учредитель должен произвести полный расчет с подведомственным учреждением до 1 декабря текущего финансового года включительно. Перечисление денежных средств позднее 1 декабря ставит учреждение в затруднительное положение, так как из-за длительности закупочных процедур оно рискует не успеть осуществить приобретение необходимого имущества до окончания финансового года.

Очевидно, что соответствующий предварительный отчет учреждения должны представлять заблаговременно. Лучше всего это сделать в течение ноября текущего финансового года. Но более точный срок представления предварительного отчета за IV квартал должен установить учредитель в госзадании.

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Заключение

Корректировка Положения о госзадании — это только начало пути по подготовке финансовых планов на следующий год. Для «полноты картины» Правительство РФ должно внести коррективы еще в ряд нормативных документов, чтобы финансово-экономические службы федеральных учреждений начали работу по формированию госзадания на 2021 год.

Так, например, в ближайшее время следует ожидать внесения изменений в правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов власти, а так же в рекомендации по расчету нормативных затрат на оказание учреждениями государственных услуг и нормативных затрат по содержанию имущества.

Подробнее об изменении госзадания читайте в статье А.Ю. Шихова «Риски невыполнения госзадания в 2020 году» в журнале «БИНО: Государственные и муниципальные учреждения» № 4-5/2020 г.

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