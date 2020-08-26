Какие изменения нужно учесть при подготовке госзадания на 2021 год

Правительство РФ постановлением от 16 июля 2020 г. № 1052 (далее — Постановление № 1052) внесло изменения в Порядок формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденный постановлением Правительства от 26.06.2015 № 640 (далее — Постановление № 640).

Поэтому финансовые службы федеральных учреждений должны учесть некоторые изменения при подготовке госзадания на 2021 год.

Год на подготовку

Постановление № 1052 вступило в силу 28 июля 2020 года. При этом часть внесенных данным постановлением изменений вступит в силу только через год. У финансовых служб есть время на изучение новой редакции Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, которое утверждено Постановлением № 640 (далее — Положение о госзадании) в части применения:

коэффициентов выравнивания, определяемых главным распорядителем средств федерального бюджета (ГРБС),

значений допустимых (возможных) отклонений от установленных значений показателей качества и (или) объема госзадания, устанавливаемых учредителем в отношении федеральных бюджетных или автономных учреждений.

Указанные требования финансовым службам нужно будет применить при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного задания на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. То есть, госзадание на следующий 2021 год нужно будет формировать по правилам, установленным Правительством РФ до 28 июля 2020 года.

Однако заметим, что порядок применения допустимых (возможных) отклонений от установленных значений показателей качества и (или) объема госзадания уже рассматривался в этом году. Причина этому — распространение коронавируса в начале текущего года. Так Правительство РФ в постановлении от 3 апреля 2020 г. № 437 в связи с этим разрешило федеральным учредителям государственных учреждений культуры, в которые был приостановлен допуск посетителей, осуществлять изменение в 2020 году допустимых (возможных) отклонений:

в процентах (абсолютных величинах) от установленных значений показателей качества и (или) объема в отношении отдельной государственной услуги (работы);

либо общее допустимое (возможное) отклонение в отношении государственного задания или его части.

К сожалению, Правительство РФ в Постановлении № 437 указало только учреждения культуры, однако, в результате отсутствия посетителей в период самоизоляции под угрозой невыполнения госзадания оказались некоторые учреждения спорта, социального обеспечения, многофункциональные центры и другие.

В отношении таких учреждений Правительство РФ пока не приняло никаких решений в части изменения показателей госзадания.1

Кроме того, Постановление № 437 не содержит описание процедуры изменения допустимых (возможных) отклонений показателей госзадания, то есть не установлен порядок действий федеральных учредителей и сроки, в которые они должны принять соответствующие решения. Следовательно, учредителям и учреждениям придется действовать по тем нормам, которые есть в уже принятых нормативных документах.