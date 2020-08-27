Почему в вакансиях не всегда указывают зарплату

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Во всех подобных случаях компаниям приходится скрывать зарплатное предложение, иначе сотрудники, которые сейчас работают на похожих позициях, окажутся демотивированы.

3. Зарплата будет зависеть от уровня кандидата

Допустим, работодатель готов указать зарплатную вилку — от 30 до 50 тысяч рублей. Приходят два кандидата: опытный и не очень. Если опытного в процессе переговоров что-то не устроит, то придется сделать предложение человеку с меньшим опытом. Разумеется, увидев вилку зарплат, он будет рассчитывать на максимум, и получив предложение с гораздо меньшим окладом, разочаруется и может отказаться.

Если же работодатель укажет только минимум (от 30 тысяч рублей), то вакансия может не вызвать интереса у более опытного кандидата, так как у него зарплатные ожидания выше. В итоге рекрутер предпочитает не указывать в вакансии вообще никаких пределов.

4. Трудно определить объем работы

Работодатель в курсе, сколько примерно «стоит» нужный специалист, но пока не уверен, какой объем работы будет у нового сотрудника. Так бывает, если компания открывает новое направление работы или хочет заменить увольняющегося трудоголика. Не всякий готов постоянно засиживаться после работы и выходить по праздникам — если наниматель понял это, он будет обсуждать с кандидатом новый круг обязанностей и размер вознаграждения.

Также зарплата может быть не указана, если в компании хотят расширить функционал для конкретной позиции. Такие ситуации совершенно нормальны. Главное — обсудить условия, четко представить себе объем работы и исходя из этого договариваться.

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5. Сумма слишком скромная

Если работодатель понимает, что зарплата маленькая (ниже рыночного уровня), но не готов предложить больше, он надеется привлечь кандидатов другими преимуществами этой работы. Например, интересным функционалом, возможностью поучаствовать в ярких и значимых проектах, получить уникальный опыт, поработать с лучшими профессионалами. Или слишком скромный размер зарплаты компенсируется другими «плюшками» — разными льготами и расширенным социальным пакетом. Вот на этих преимуществах и акцентируется внимание в описании вакансии, а о зарплате умалчивается.

6. Ищут энтузиастов

Это не значит, что предполагается работа «за копейки». Зарплата может быть вполне достойной. Просто работодатель рассчитывает на отклики тех, кто увлечен профессией и заинтересуется именно рабочими задачами и проектами, описанными в вакансии, а не денежной суммой. Не секрет, что кандидатов, у которых единственная или главная мотивация — деньги, не любят: считается, что такой сотрудник не будет болеть душой за дело и легко убежит на другое место даже ради совсем небольшой прибавки. В некоторых компаниях и профессиональных сферах к этому относятся особенно щепетильно.

7. Просто привыкли не указывать зарплату

Да, так бывает, и довольно часто. Работодатель может рассчитывать на то, что примерный уровень зарплат в пределах одной профессиональной сферы, как правило, и так известен всем, кто в этой сфере работает. К тому же в некоторых компаниях действуют внутренние политики, запрещающие раскрывать зарплаты сотрудников. В таком случае вам озвучат зарплатное предложение на собеседовании, если вы пройдете первичный отбор.

Работодатель может не захотеть обсуждать денежные вопросы, пока не убедится в вашей компетентности. Это не самый деловой подход, но такие ситуации встречаются довольно часто.