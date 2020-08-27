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Почему в вакансиях не всегда указывают зарплату

Довольно частая история: описание вакансии устраивает, условия — тоже. Непонятно одно: сколько будут платить? Работодатели не указывают зарплату примерно в 25% вакансий. Почему? И всегда ли отсутствие в объявлении суммы означает, что зарплата слишком маленькая? Мы собрали типичные причины, по которым работодатели предпочитают скрывать размер зарплаты в вакансии. И подготовили советы для тех, кто хочет поскорее разузнать о денежном предложении.

1. Работодатель пока сам не определился с суммой

Когда компания открывает новое для себя направление, создает новую должность со сложными смежными функциями или хочет пригласить профессионала редкой или совсем новой специальности, трудно сразу определить возможную зарплату. Бывает, работодатель хочет определиться с зарплатой в процессе собеседований, выслушав пожелания от соискателей и спросив, сколько они получали на прежнем месте.

2. Чтобы не обидеть тех, кто работает за меньшие деньги

В компании может быть несколько близких по функционалу должностей, но с отличающимся уровнем вознаграждения в зависимости от уровня профессионализма. К сожалению, не всегда работодатели готовы делать эту градацию прозрачной и открытой для сотрудников. Также бывает, что рыночный уровень зарплат вырос, и руководство это понимает, однако пока не в состоянии повысить вознаграждение всему персоналу, поэтому более высокую зарплату предлагают только новым специалистам, когда в них возникает необходимость (потому что иначе невозможно их привлечь).

Еще одна возможная ситуация: в подразделение ищут специалиста более высокого класса по сравнению с уже имеющимися сотрудниками, но не хотят это афишировать коллегам.

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Во всех подобных случаях компаниям приходится скрывать зарплатное предложение, иначе сотрудники, которые сейчас работают на похожих позициях, окажутся демотивированы.

3. Зарплата будет зависеть от уровня кандидата

Допустим, работодатель готов указать зарплатную вилку — от 30 до 50 тысяч рублей. Приходят два кандидата: опытный и не очень. Если опытного в процессе переговоров что-то не устроит, то придется сделать предложение человеку с меньшим опытом. Разумеется, увидев вилку зарплат, он будет рассчитывать на максимум, и получив предложение с гораздо меньшим окладом, разочаруется и может отказаться.

Если же работодатель укажет только минимум (от 30 тысяч рублей), то вакансия может не вызвать интереса у более опытного кандидата, так как у него зарплатные ожидания выше. В итоге рекрутер предпочитает не указывать в вакансии вообще никаких пределов.

4. Трудно определить объем работы

Работодатель в курсе, сколько примерно «стоит» нужный специалист, но пока не уверен, какой объем работы будет у нового сотрудника. Так бывает, если компания открывает новое направление работы или хочет заменить увольняющегося трудоголика. Не всякий готов постоянно засиживаться после работы и выходить по праздникам — если наниматель понял это, он будет обсуждать с кандидатом новый круг обязанностей и размер вознаграждения.

Также зарплата может быть не указана, если в компании хотят расширить функционал для конкретной позиции. Такие ситуации совершенно нормальны. Главное — обсудить условия, четко представить себе объем работы и исходя из этого договариваться.

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5. Сумма слишком скромная

Если работодатель понимает, что зарплата маленькая (ниже рыночного уровня), но не готов предложить больше, он надеется привлечь кандидатов другими преимуществами этой работы. Например, интересным функционалом, возможностью поучаствовать в ярких и значимых проектах, получить уникальный опыт, поработать с лучшими профессионалами. Или слишком скромный размер зарплаты компенсируется другими «плюшками» — разными льготами и расширенным социальным пакетом. Вот на этих преимуществах и акцентируется внимание в описании вакансии, а о зарплате умалчивается.

6. Ищут энтузиастов

Это не значит, что предполагается работа «за копейки». Зарплата может быть вполне достойной. Просто работодатель рассчитывает на отклики тех, кто увлечен профессией и заинтересуется именно рабочими задачами и проектами, описанными в вакансии, а не денежной суммой. Не секрет, что кандидатов, у которых единственная или главная мотивация — деньги, не любят: считается, что такой сотрудник не будет болеть душой за дело и легко убежит на другое место даже ради совсем небольшой прибавки. В некоторых компаниях и профессиональных сферах к этому относятся особенно щепетильно.

7. Просто привыкли не указывать зарплату

Да, так бывает, и довольно часто. Работодатель может рассчитывать на то, что примерный уровень зарплат в пределах одной профессиональной сферы, как правило, и так известен всем, кто в этой сфере работает. К тому же в некоторых компаниях действуют внутренние политики, запрещающие раскрывать зарплаты сотрудников. В таком случае вам озвучат зарплатное предложение на собеседовании, если вы пройдете первичный отбор.

Работодатель может не захотеть обсуждать денежные вопросы, пока не убедится в вашей компетентности. Это не самый деловой подход, но такие ситуации встречаются довольно часто.

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8. Ищут топ-специалиста

Особенно тщательно стараются хранить в секрете зарплаты топ-менеджмента. Нежелательно, чтобы о них знали как свои же сотрудники (потому что оклады линейных специалистов и топов могут отличаться в десятки раз), так и любые другие любопытствующие. Поэтому отсутствие зарплаты в вакансии топ-менеджера — абсолютно нормальная ситуация. Закрытие таких позиций — это всегда серьезные переговоры, в том числе об уровне вознаграждения. По этой же причине часто не указаны зарплаты в вакансиях для сложных экспертных позиций (например, для опытных ИТ-специалистов).

Как понять, на сколько можно рассчитывать

Если вы не хотите тратить время на пробные задания и собеседования, а потом разочароваться, узнав про зарплату, попробуйте провести небольшой анализ, чтобы выяснить примерную зарплатную вилку. Это не так сложно.

Екатерина Гаврилова, основатель рекрутингового агентства DigitalHR:

Посмотрите, какие требования есть в вакансии, сколько лет опыта необходимо, нужно ли знание английского языка или каких-то специфических инструментов. Дальше постарайтесь найти на сайте по поиску работы вакансию, похожую на эту: важно, чтобы вы выбрали вакансию в действительно схожей компании. Если она международная и в ней больше 1000 человек, то желательно подбирать для сравнения такие же компании.

Можно спросить прямо при первом же контакте с работодателем хотя бы про нижнюю планку зарплаты. Не стоит опасаться, что слишком поспешный вопрос про зарплату отпугнет от вас.

«Лучше спросить про зарплату в середине или конце беседы, когда все ключевые моменты обсудили, — советует Екатерина. — Скажите, что не знаете точно, совпадут ли зарплатная вилка по вакансии и ваши зарплатные ожидания. Если в вашем резюме была указана зарплата, то, скорее всего, HR-менеджер ответит, что вы проходите по вилке, иначе бы ваше резюме не рассматривали. Если желаемую зарплату вы тоже не указывали, будьте готовы, что вам зададут встречный вопрос. Не бойтесь спрашивать про зарплату — вы точно так же, как и компания, делаете выбор и вам важно, чтобы он был лучшим».

Не соблазняйтесь перспективами, если у вас нет стопроцентной уверенности в работодателе. На собеседовании, назвав сумму, которая вас совсем не устраивает, могут пообещать скорое повышение. Помните про принцип монтера Мечникова — «утром деньги, вечером стулья». Договоритесь о деньгах на берегу, чтобы потом не жалеть о потраченных времени и нервах.

Как исключить вакансии, в которых не указана зарплата

Если вы не хотите видеть вакансии без указания зарплаты, воспользуйтесь расширенным поиском, укажите интересующие вас профобласти и другие опции и отметьте «Скрыть вакансии без указания зарплаты», как показано на картинке ниже.

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