Почему в вакансиях не всегда указывают зарплату

Довольно частая история: описание вакансии устраивает, условия — тоже. Непонятно одно: сколько будут платить? Работодатели не указывают зарплату примерно в 25% вакансий. Почему? И всегда ли отсутствие в объявлении суммы означает, что зарплата слишком маленькая? Мы собрали типичные причины, по которым работодатели предпочитают скрывать размер зарплаты в вакансии. И подготовили советы для тех, кто хочет поскорее разузнать о денежном предложении.
1. Работодатель пока сам не определился с суммой
Когда компания открывает новое для себя направление, создает новую должность со сложными смежными функциями или хочет пригласить профессионала редкой или совсем новой специальности, трудно сразу определить возможную зарплату. Бывает, работодатель хочет определиться с зарплатой в процессе собеседований, выслушав пожелания от соискателей и спросив, сколько они получали на прежнем месте.
2. Чтобы не обидеть тех, кто работает за меньшие деньги
В компании может быть несколько близких по функционалу должностей, но с отличающимся уровнем вознаграждения в зависимости от уровня профессионализма. К сожалению, не всегда работодатели готовы делать эту градацию прозрачной и открытой для сотрудников. Также бывает, что рыночный уровень зарплат вырос, и руководство это понимает, однако пока не в состоянии повысить вознаграждение всему персоналу, поэтому более высокую зарплату предлагают только новым специалистам, когда в них возникает необходимость (потому что иначе невозможно их привлечь).
Еще одна возможная ситуация: в подразделение ищут специалиста более высокого класса по сравнению с уже имеющимися сотрудниками, но не хотят это афишировать коллегам.