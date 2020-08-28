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Какой теперь не может быть зарплата по новой Конституции?

МРОТ устанавливается единовременно во всей РФ и не может быть ниже уровня прожиточного минимума трудоспособного населения. Зарплата не может быть ниже МРОТ, если работник выполнил норму рабочего времени и трудовые обязанности.

Это правило верно и по отношению к организациям, которые финансируются из федерального, регионального или муниципального бюджета, и по отношению ко всем прочим работодателям, которые должны выполнять его за счёт собственных средств. Нормы о МРОТ установлены ст. 133 ТК РФ. В случае, если работодатель их нарушает, он может быть оштрафован трудовой инспекцией.

Конституционно-правовой смысл этой нормы раскрывается в постановлениях КС РФ от 11.04.2019 № 17-П, от 16.12.2019 № 40-П. В настоящее время положение названной статьи ТК РФ о взаимозависимости МРОТ и прожиточного минимума действует в редакциях ФЗ от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 20.04.2007 № 54-ФЗ.

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Зачем же эти нормы перенесли из ТК РФ в Конституцию?

Никакой правовой важности дублирование этих норм в Конституции иметь не могло. Конституция — это основной закон государства, который должен содержать принципиальные нормы, в соответствии с которыми должны находиться все другие законы. Перетаскивание норм из Кодекса в Конституцию можно объяснить только созданием иллюзии того, что совершаются какие-то важные и нужные для народа действия.

Зарплата и так не могла быть меньше прожиточного минимума. Если какой-то работодатель знает, как обойти это ограничение, то не нужно сомневаться в том, что он его обойдёт при появлении у него такого намерения. К примеру, изменит штатное расписание с выгодой для себя или заменит обычного работника на самозанятого.

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Напомним, что федеральный уровень МРОТ — это «грязная» зарплата, которая начисляется до уплаты НДФЛ. Закона о необлагаемом налогом минимуме в РФ нет. Это тоже результат «стабильности» нынешнего правления.

Поэтому сумма МРОТ в 12 130 руб. не имеет серьёзного практического значения. После того, как с неё снимут НДФЛ, — она существенно уменьшится.

Россия — это давно уже Африка?

РФ давно уже утратила любые отличия от самых бедных стран Африки. Об этом говорит множество источников, а одним из них является исследование «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива». Итогом «стабильности» стало то, что 45% россиян вынуждены довольствоваться доходом не превышающим 15 тыс. руб. в месяц.

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В крайней нищете находятся 8,5% граждан, что не могут потратить больше 5 тыс. руб. Это примерно 166 руб. или 2,3 доллара в сутки. Именно столько и тратят в такой же срок представители самых бедных слоёв населения Африки.

Относительно нормальные доходы в 25-35 тыс. руб. на душу населения имеют только 13% граждан.

Исследования же установили, что кризис этого года сократил число счастливчиков, зарплата которых приближается к тысяче долларов, на 2,3%. Поэтому теперь доходом в 35-50 тыс. руб. могут похвалиться лишь 8,5% — на 3% меньше, чем до кризиса. Зарплата выше 50 тыс. руб. имеется только у 3,5% граждан страны, хотя в феврале их число равнялось 7,6%.

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