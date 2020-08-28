Какой теперь не может быть зарплата по новой Конституции?

МРОТ устанавливается единовременно во всей РФ и не может быть ниже уровня прожиточного минимума трудоспособного населения. Зарплата не может быть ниже МРОТ, если работник выполнил норму рабочего времени и трудовые обязанности.

Это правило верно и по отношению к организациям, которые финансируются из федерального, регионального или муниципального бюджета, и по отношению ко всем прочим работодателям, которые должны выполнять его за счёт собственных средств. Нормы о МРОТ установлены ст. 133 ТК РФ. В случае, если работодатель их нарушает, он может быть оштрафован трудовой инспекцией.

Конституционно-правовой смысл этой нормы раскрывается в постановлениях КС РФ от 11.04.2019 № 17-П, от 16.12.2019 № 40-П. В настоящее время положение названной статьи ТК РФ о взаимозависимости МРОТ и прожиточного минимума действует в редакциях ФЗ от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 20.04.2007 № 54-ФЗ.