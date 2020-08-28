Как и с кем согласовать проведение закупки закрытым способом

Закон № 44-ФЗ[1] предусматривает возможность определения поставщиков закрытыми способами по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ на осуществление данных функций. Порядок согласования применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) утвержден Приказом Минфина РФ от 01.04.2020 № 51н[2] (далее — Порядок № 51н). Именно об этом документе пойдет речь в статье.
Напомним, согласно ст. 84 Закона № 44-ФЗ под закрытыми способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) понимаются:
При их проведении информация о закупках сообщается заказчиком путем направления приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, документации о закупках ограниченному кругу лиц, которые соответствуют требованиям, предусмотренным Законом № 44-ФЗ, и способны поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся объектами таких закупок.
- закрытый конкурс;
- закрытый конкурс с ограниченным участием;
- закрытый двухэтапный конкурс;
- закрытый аукцион.