Как и с кем согласовать проведение закупки закрытым способом

Центр обучения «Клерка» 📌 Реклама

При направлении обращения на бумажном и съемном машинном носителях информации заказчик обеспечивает идентичность информации и документов, представленных на указанных носителях. Обращение, направляемое на бумажном носителе, подписывается лицом, имеющим право действовать от имени заказчика.

Обращение, содержащее сведения, составляющие государственную тайну, направляется с соблюдением требований законодательства РФ о защите государственной тайны.

В случае непредставления информации и документов, предусмотренных Порядком № 51н, обращение не рассматривается и возвращается заказчику (с указанием причин) не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его поступления (п. 6 Порядка № 51н).