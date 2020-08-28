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Как и с кем согласовать проведение закупки закрытым способом

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Закон № 44-ФЗ[1] предусматривает возможность определения поставщиков закрытыми способами по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ на осуществление данных функций. Порядок согласования применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) утвержден Приказом Минфина РФ от 01.04.2020 № 51н[2] (далее — Порядок № 51н). Именно об этом документе пойдет речь в статье.

Напомним, согласно ст. 84 Закона № 44-ФЗ под закрытыми способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) понимаются:

  • закрытый конкурс;
  • закрытый конкурс с ограниченным участием;
  • закрытый двухэтапный конкурс;
  • закрытый аукцион.
При их проведении информация о закупках сообщается заказчиком путем направления приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, документации о закупках ограниченному кругу лиц, которые соответствуют требованиям, предусмотренным Законом № 44-ФЗ, и способны поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся объектами таких закупок.

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В частности, закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) применяются только в случае (п. 2 ст. 84 Закона № 44-ФЗ):

  • осуществления закупок товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения федеральных нужд, если сведения о них составляют государственную тайну;
  • осуществления закупок товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственную тайну, при условии что такие сведения содержатся в документации о закупке или проекте контракта;
  • заключения контрактов на оказание услуг по страхованию, транспортировке и охране ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, оказание услуг по страхованию, транспортировке, охране музейных предметов и музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное значение и передаваемых заказчиками физическим или юридическим лицам либо принимаемых заказчиками от физических или юридических лиц во временное владение и пользование либо во временное пользование, в том числе в связи с проведением выставок на территории РФ и (или) территориях иностранных государств;
  • осуществления закупок услуг по уборке помещений, услуг водителей для обеспечения деятельности судей, судебных приставов;
  • проведения закупок федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики в области обороны, государственного управления в области обеспечения безопасности РФ, подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, за исключением случаев, установленных п. 2 ст. 84.1 Закона № 44-ФЗ.
Согласно п. 2 Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 № 728 «Об определении полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ФАС является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на согласование применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (п. 1 Порядка № 51н).

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Порядок № 51н вступает в силу 1 июля 2020 года, но не ранее признания утратившим силу Приказа Минэкономразвития РФ от 31.03.2015 № 189 «Об утверждении Порядка согласования применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и Порядка согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Пунктом 2 Порядка № 51н установлено, что в целях применения закрытого способа определения поставщика заказчик либо уполномоченный орган или уполномоченное учреждение, наделенное полномочиями в соответствии со ст. 26 Закона № 44-ФЗ (далее — заказчик):

  • формирует обращение о согласовании применения закрытого способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее — обращение);
  • направляет обращение в ФАС.
Рекомендуемый образец обращения приведен в приложении к Порядку № 51н.

К обращению прилагаются следующие информация и документы (п. 3 Порядка № 51н):

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  • обоснование отнесения закупки к случаям, предусмотренным пп. 1 или 2 п. 2 ст. 84 Закона № 44-ФЗ (то есть при осуществлении закупки, информация о которой отнесена к государственной тайне);
  • описание объекта закупки в соответствии со ст. 33 Закона № 44-ФЗ;
  • требования (при их наличии), предъявляемые к участникам закупки в соответствии с пп. 1 п. 1, п. 2, 2.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, и исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие участника закупки таким требованиям, а также требование, предъявляемое к участникам закупки в силу п. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ.
Информация о соответствии участников закупки, приглашаемых к участию в закрытом способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), указанным требованиям также должна быть отражена в обращении.

Обращение направляется в ФАС на бумажном носителе в одном экземпляре и — при наличии технической возможности — на съемном машинном носителе информации (п. 4 Порядка № 51н).

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При направлении обращения на бумажном и съемном машинном носителях информации заказчик обеспечивает идентичность информации и документов, представленных на указанных носителях. Обращение, направляемое на бумажном носителе, подписывается лицом, имеющим право действовать от имени заказчика.

Обращение, содержащее сведения, составляющие государственную тайну, направляется с соблюдением требований законодательства РФ о защите государственной тайны.

ФАС обеспечивает регистрацию поступившего обращения. В частности, днем его поступления считается день регистрации обращения (п. 5 Порядка № 51н).

В случае непредставления информации и документов, предусмотренных Порядком № 51н, обращение не рассматривается и возвращается заказчику (с указанием причин) не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его поступления (п. 6 Порядка № 51н).

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Не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления обращения, ФАС:

  • рассматривает обращение. При этом он вправе приглашать представителя заказчика, запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме информацию и документы, необходимые для рассмотрения обращения;
  • по результатам рассмотрения обращения принимает решение о согласовании или об отказе в проведении закупки закрытым способом;
  • направляет заказчику на бумажном носителе в одном экземпляре решение, подписанное уполномоченным должностным лицом федерального органа исполнительной власти. Решение, содержащее сведения, составляющие государственную тайну, направляется с соблюдением требований законодательства РФ о защите государственной тайны.
Решение об отказе в согласовании применения закрытого способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае выявления принимается в случае:

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  • отсутствия оснований для применения закрытого способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
  • описания объекта закупки, не соответствующего положениям ст. 33 Закона № 44-ФЗ;
  • установления требований к участникам закупки с нарушением законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
  • необоснованного сокращения количества участников закупки, приглашаемых к участию в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом.
Согласно п. 10 Порядка № 51н направление в контрольный орган в сфере закупок обращения в случае передачи в соответствии с БК РФ полномочий государственного, муниципального заказчика бюджетному, автономному учреждению, государственному, муниципальному унитарному предприятию, иному юридическому лицу осуществляется указанным учреждением, унитарным предприятием, иным юридическим лицом от лица соответствующего органа или организации, являющихся государственными, муниципальными заказчиками и передавших им указанные полномочия государственного, муниципального заказчика.

Нормы Порядка № 51н распространяются на юридических лиц, осуществляющих закупки в соответствии с п. 4, 4.1 и 5 ст. 15 Закона № 44-ФЗ (п. 11 Порядка № 51н).

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В заключение приведем информационные пояснения Минфина к Порядку № 51н:

  • новый документ детально регулирует вопросы направления заказчиком в контрольный орган обращения о согласовании проведения «закрытой» закупки, вопросы рассмотрения такого обращения и принятия решения о возможности либо об отказе в проведении закупки закрытым способом;
  • установлены исчерпывающие требования к процедурам и срокам их выполнения;
  • в отличие от утрачивающего с 1 июля 2020 года силу прежнего порядка, новый порядок устанавливает закрытый перечень оснований для отказа в согласовании проведения «закрытой» закупки, а также унифицированную форму, по которой заказчикам рекомендуется направлять обращения в контрольный орган.
 

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