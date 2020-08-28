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Факторный анализ прибыли от продаж: практический пример

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Прибыль от продаж компании рассчитывается как разница между выручкой от продаж товаров, работ, услуг (за исключением НДС, акцизов и других обязательных платежей), себестоимостью, коммерческих расходов и управленческих расходов.

Основными факторами, влияющими на величину прибыли от продаж являются:

  • изменение объема продаж;
  • изменение ассортимента реализованной продукции;
  • изменение себестоимости продукции;
  • изменение цены реализации продукции.
Факторный анализ прибыли от продаж необходим для оценки резервов повышения эффективности производства, т.е. основной задачей факторного анализа является поиск путей максимизации прибыли компании. Кроме того, факторный анализ прибыли от продаж является обоснованием для принятия управленческих решений.

Для проведения анализа составим аналитическую таблицу, источником информации служат данные бухгалтерского баланса и отчет о прибылях/убытках компании (1 и 2 форма баланса):

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Исходные данные для факторного анализа прибыли от продаж:

Показатели

Предыдущий период,
тыс. руб.

Отчетный период,
тыс. руб.

Абсолютное изменение,
тыс. руб.

Относительное
изменение, %

1

 2

 3

 4

 5

Выручка от продажи продукции, работ или услуг

 57 800

 54 190

 -3 610

 -6,2%

Себестоимость

 41 829

 39 780

 -2 049

 -4,9%

Коммерческие расходы

 2 615

 1 475

 -1 140

 -43,6%

Управленческие расходы

 4 816

 3 765

 -1 051

 -21,8%

Прибыль от продаж

 8 540

 9 170

 630

 7,4%

Индекс изменения цен

 1,00

 1,15

 0,15

 15,0%

Объем реализации в сопоставимых ценах

 57 800

 47 122

 -10 678

 -18,5%

Определим влияние факторов на сумму прибыли компании следующим образом.

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1. Для определения влияния объема продаж на прибыль необходимо прибыль предыдущего периода умножить на изменение объема продаж.

Выручка от реализации товаров предприятия в отчетном периоде составила 54 190 тыс. рублей, для начала необходимо определить объем продаж в базисных ценах (54 190/1,15), который составил 47 122 тыс. рублей. С учетом этого изменение объема продаж за анализируемый период составило 81,5% (47 122/57 800*100%), т.е. произошло снижение объема реализованной продукции на 18,5%. За счет снижения объема продажи продукции прибыль от продажи продукции, работ, услуг снизилась: 8 540 * (-0,185) = −1 578 тыс. рублей.

Основная методическая сложность определения влияния объема продаж на прибыль компании связана с трудностями определения изменения физического объема реализованной продукции. Правильнее всего определять изменения в объеме продаж путем сопоставления отчетных и базисных показателей, выраженных в натуральных или условно-натуральных измерителях. Это возможно тогда, когда продукция однородна.

В большинстве же случаев реализованная продукция по своему составу является неоднородной и необходимо производить сопоставления в стоимостном выражении. Для обеспечения сопоставимости данных и исключения влияния других факторов необходимо сопоставлять отчетный и базисный объемы реализации, выраженные в одинаковых ценах (предпочтительно в ценах базисного периода).

Индекс изменения цен на продукцию, работы, услуги рассчитывается путем деления объема реализации отчетного периода на индекс изменения цен реализации. Такой расчет является не совсем точным, так как цены на реализованную продукцию изменяются в течение всего отчетного периода.

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2. Влияние ассортимента продаж на величину прибыли организации определяется сопоставлением прибыли отчетного периода, рассчитанной на основе цен и себестоимости базисного периода, с базисной прибылью, пересчитанной на изменение объема реализации.

Прибыль отчетного периода, исходя из себестоимости и цен базисного периода, можно определить с некоторой долей условности следующим образом:

  • выручка от продажи отчетного периода в ценах базисного периода 47 122 тыс. рублей;
  • фактически реализованная продукция, рассчитанная по базисной себестоимости (41 829*0,815) = 34 101 тыс. рублей;
  • коммерческие расходы базисного периода 2 615 тыс. рублей;
  • управленческие расходы базисного периода 4 816 тыс. рублей;
  • прибыль отчетного периода, рассчитанная по базисной себестоимости и базисным ценам (47 122-34 101-2 615-4 816) = 5 590 тыс. рублей.
Таким образом, влияние сдвигов в структуре ассортимента на величину прибыли от продаж равно: 5 590 — (8 540*0,81525) = −1 373 тыс. рублей.

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Произведенный расчет показывает, что в составе реализованной продукции увеличился удельный вес продукции с меньшим уровнем доходности.

3. Влияние изменения себестоимости на прибыль можно определить, сопоставляя себестоимость реализации продукции отчетного периода с затратами базисного периода, пересчитанными на изменение объема продаж: (41 829*0,815) — 39780 = −5 679 тыс. рублей. Себестоимость реализованной продукции увеличилась, следовательно, прибыль от продажи продукции снизилась на ту же сумму.

4. Влияние изменения коммерческих и управленческих расходов на прибыль компании определим путем сопоставления их величины в отчетном и базисном периодах. За счет снижения размера коммерческих расходов прибыль выросла на 1 140 тыс. рублей (1 475 — 2 615), а за счет снижения размера управленческих расходов — на 1 051 тыс. рублей (3 765 — 4 816).

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5. Для определения влияния цен реализации продукции, работ, услуг на изменение прибыли необходимо сопоставить объем продаж отчетного периода, выраженного в ценах отчетного и базисного периода, т.е.: 54 190 — 47 122 = 7 068 тыс. рублей.

Подводя итог, посчитаем общее влияние всех перечисленных факторов:

1. влияние объема продаж −1 578 тыс. рублей;

2. влияние структуры ассортимента реализованной продукции −1 373 тыс. рублей;

3. влияние себестоимости −5 679 тыс. рублей;

4. влияние величины коммерческих расходов 1 140 тыс. рублей;

5. влияние величины управленческих расходов 1 051 тыс. рублей;

6. влияние цен реализации 7 068 тыс. рублей;

7. общее влияние факторов 630 тыс. рублей.

Значительный рост себестоимости продукции произошел в основном за счет повышения цен на сырье и материалы. Кроме этого, на сумму прибыли оказало отрицательное влияние уменьшение объема продаж и негативные сдвиги в ассортименте продукции.

Отрицательное воздействие перечисленных факторов было компенсировано повышением реализационных цен, а также снижение управленческих и коммерческих расходов. Следовательно, резервами роста прибыли предприятия являются рост объема продаж, увеличение доли более рентабельных видов продукции в общем объеме реализации и снижение себестоимости товаров, работ и услуг.

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