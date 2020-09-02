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Займы от СРО: кому дадут, как получить и кто контролирует

Начиная с 8 июля строительные фирмы могут получать займы от СРО, членами которых они являются. Заключать договоры займа позволяет Постановление Правительства РФ от 27.06.2020 № 938, которым утверждено Положение об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам.

Документ определяет:

  • предельные размеры займов для одного члена СРО в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта;
  • предельные значения процентов за пользование такими займами;
  • предельный срок их предоставления;
  • цели их предоставления;
  • требования к заемщикам;
  • порядок контроля за использованием предоставленных по займам средств.

Ставка невысокая, но цели ограничены

Максимальный размер процентов за пользование займами — не более 1/2 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день выдачи займа. Соответственно, при ставке ЦБ РФ, равной 4,5 %, плата за заемные денежные средства не может превышать 2,25 % годовых.

Заем является целевым. Деньги могут быть предоставлены на следующие цели:

  • выплата заработной платы работникам;
  • уплата вознаграждения банку за предоставление новой банковской гарантии или внесение изменений в ранее выданную банковскую гарантию, обеспечивающих исполнение обязательств подрядчика по договорам подряда;
  • приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по подготовке проектной документации и (или) инженерным изысканиям, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия.

В последнем случае речь идет о выполнении работ на основании контрактов (договоров), заключенных в соответствии:

  • с федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
  • с Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»;
  • с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Причем контракты (договоры) должны быть заключены до 01.04.2020.

Иными словами, сумму займа можно потратить на выплату зарплаты, исполнение контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о закупках, а также договоров, обеспечивающих:

  • проведение капремонта МКД;
  • строительство недвижимости по ДДУ.

Предельные размеры займов для одного члена СРО не могут превышать 15 % от половины средств компенсационного фонда.

На какой срок можно заключить договор займа?

В случае если заем предоставляется на выдачу заработной платы или для получения (переоформления) банковской гарантии, предельный срок предоставления займа не может составлять более одного года со дня заключения договора о предоставлении займа.

В иных случаях (заемные средства необходимы для приобретения строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по названным выше контрактам) срок предоставления займа не может составлять более пяти рабочих дней со дня указанного в контракте срока исполнения обязательств по нему.

Заключить договор займа можно не позднее 31.12.2020 (ч. 17 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»).

Кто может быть заемщиком?

Заем предоставляется при условии соответствия члена СРО многочисленным установленным требованиям.

Во-первых, это отсутствие задолженности по выплате заработной платы по состоянию на 01.04.2020.

Во-вторых, задолженность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ, по состоянию на 1-е число месяца, в котором подается заявка на получение займа, не должна превышать 300 000 руб.

В-третьих, заем не дадут, если потенциальный заемщик находится в состоянии ликвидации, имеет решения суда о введении в отношении него внешнего управления или о продлении срока такого внешнего управления либо решения суда о признании его несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

В-четвертых, нет шансов получить заем, если деятельность фирмы приостановлена в соответствии с КоАП РФ.

В-пятых, член СРО не должен быть занесен в реестр недобросовестных поставщиков.

В-шестых, у учредителей (участников), у членов коллегиального исполнительного органа, у директора отсутствует непогашенная или неснятая судимость за преступления в сфере экономики, указанные лица не привлекались к субсидиарной ответственности в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

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Заем может быть выдан только при условии предоставления обеспечения обязательств заемщика одним или несколькими следующими способами:

  • залог имущества стоимостью, превышающей сумму займа не менее чем на 30 %;
  • уступка права требования денежных обязательств по договорам подряда на сумму запрашиваемого займа;
  • поручительство учредителей (участников), единоличного исполнительного органа или иных лиц.

Желая получить заем, фирма должна иметь план его расходования, в котором следует отразить цели использования денежных средств и указать лиц, которым будут осуществляться платежи.

Следующее обязательное условие — с банком, в котором размещены средства компенсационного фонда СРО, заемщик должен иметь договор банковского счета, предусматривающий:

  • отказ банка перечислять деньги третьим лицам в случае получения от СРО соответствующего запрета;
  • списание денежных средств на специальный банковский счет, на котором размещены средства компенсационного фонда, в случае направления СРО заемщику и в банк требования о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование им.

Кроме того, заемщик должен иметь заключенные трехсторонние соглашения (с банком, в котором открыт специальный банковский счет СРО, и с банками, в которых у фирмы открыты счета) о списании с данных банковских счетов суммы займа и процентов за пользование займом в пользу СРО на основании предъявленного требования.

Соответствие потенциального заемщика большинству названных условий надо подтвердить соответствующими документами.

В частности, отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам необходимо подтвердить справкой, подписанной руководителем фирмы, а размер задолженности перед бюджетом — справкой налогового органа.

Также СРО нужно представить:

  • копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год;
  • справку налогового органа об открытых банковских счетах заемщика в кредитных организациях;
  • справку о наличии (отсутствии) непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики у учредителей и руководителя (управляющего) (в случае отсутствия такой справки на день подачи документов она может быть представлена позднее, но до подписания договора займа);
  • договоры подряда с приложением документов, подтверждающих объем выполненных по таким договорам работ (при наличии);
  • план расходования займа и др.

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Кто и как осуществляет контроль?

Контроль за использованием средств займа возложен на СРО, предоставившую такой заем.

В целях контроля заемщик ежемесячно направляет в СРО:

  • документы, подтверждающие соответствие использования средств займа условиям договора займа;
  • справку налогового органа об открытых банковских счетах на последний день месяца, предшествующего отчетному.

Кроме того, по требованию СРО заемщик обязан в 5-дневный срок со дня получения соответствующего запроса представить дополнительную информацию о расходах, произведенных за счет средств займа, с приложением подтверждающих документов, а также выписки с банковского счета.

В случае выявления нарушений целевого использования денежных средств СРО направляет:

  • уведомление в банк, в котором открыт счет заемщика, на который зачислена сумма займа, о запрете осуществления платежей в пользу третьих лиц;
  • требование заемщику о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом.

В случае невыполнения заемщиком данных требований СРО обращается в банки — участники трехсторонних соглашений с требованием о списании суммы займа и процентов за пользование денежными средствами со счетов заемщика на специальный банковский счет СРО.

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