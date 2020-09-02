Займы от СРО: кому дадут, как получить и кто контролирует

Начиная с 8 июля строительные фирмы могут получать займы от СРО, членами которых они являются. Заключать договоры займа позволяет Постановление Правительства РФ от 27.06.2020 № 938, которым утверждено Положение об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам.

Документ определяет:

предельные размеры займов для одного члена СРО в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта;

предельные значения процентов за пользование такими займами;

предельный срок их предоставления;

цели их предоставления;

требования к заемщикам;

порядок контроля за использованием предоставленных по займам средств.

Ставка невысокая, но цели ограничены

Максимальный размер процентов за пользование займами — не более 1/2 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день выдачи займа. Соответственно, при ставке ЦБ РФ, равной 4,5 %, плата за заемные денежные средства не может превышать 2,25 % годовых.

Заем является целевым. Деньги могут быть предоставлены на следующие цели:

выплата заработной платы работникам;

уплата вознаграждения банку за предоставление новой банковской гарантии или внесение изменений в ранее выданную банковскую гарантию, обеспечивающих исполнение обязательств подрядчика по договорам подряда;

приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по подготовке проектной документации и (или) инженерным изысканиям, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия.

В последнем случае речь идет о выполнении работ на основании контрактов (договоров), заключенных в соответствии: с федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

с Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»;

с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Причем контракты (договоры) должны быть заключены до 01.04.2020.

Иными словами, сумму займа можно потратить на выплату зарплаты, исполнение контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о закупках, а также договоров, обеспечивающих:

проведение капремонта МКД;

строительство недвижимости по ДДУ.

Предельные размеры займов для одного члена СРО не могут превышать 15 % от половины средств компенсационного фонда.

На какой срок можно заключить договор займа?

В случае если заем предоставляется на выдачу заработной платы или для получения (переоформления) банковской гарантии, предельный срок предоставления займа не может составлять более одного года со дня заключения договора о предоставлении займа.

В иных случаях (заемные средства необходимы для приобретения строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по названным выше контрактам) срок предоставления займа не может составлять более пяти рабочих дней со дня указанного в контракте срока исполнения обязательств по нему.

Заключить договор займа можно не позднее 31.12.2020 (ч. 17 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»).

Кто может быть заемщиком?

Заем предоставляется при условии соответствия члена СРО многочисленным установленным требованиям.

Во-первых, это отсутствие задолженности по выплате заработной платы по состоянию на 01.04.2020.

Во-вторых, задолженность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ, по состоянию на 1-е число месяца, в котором подается заявка на получение займа, не должна превышать 300 000 руб.

В-третьих, заем не дадут, если потенциальный заемщик находится в состоянии ликвидации, имеет решения суда о введении в отношении него внешнего управления или о продлении срока такого внешнего управления либо решения суда о признании его несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

В-четвертых, нет шансов получить заем, если деятельность фирмы приостановлена в соответствии с КоАП РФ.

В-пятых, член СРО не должен быть занесен в реестр недобросовестных поставщиков.

В-шестых, у учредителей (участников), у членов коллегиального исполнительного органа, у директора отсутствует непогашенная или неснятая судимость за преступления в сфере экономики, указанные лица не привлекались к субсидиарной ответственности в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».