Работа во время отпуска: что про это важно знать

Бывают ситуации, когда без отпускника решить проблему не удается. Можно просить его выйти, но нельзя заставить. Согласно ст. 114 и 115 ТК РФ персоналу положен ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 календарных дней, и работодатель обязан подчиниться закону. Иногда и сами работники не стремятся отдыхать, а предпочитают подзаработать. Расскажем, как вернуть отпускника и оформить совмещение отдыха с подработкой.

Как происходит вызов из оплачиваемого отпуска

Если возникла производственная необходимость, можно отозвать работника обратно, но только при его согласии (ст. 125 ТК). Так бывает, когда начинаются проверки контролирующих органов или возникают авралы. При этом работник вправе отказаться, и это не будет нарушением трудовой дисциплины (п. 37 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2 от 17.03.2004).

Еще есть категории людей, которых нельзя «возвращать» из отпуска, даже если они сами хотят выйти (ст. 125 ТК):

несовершеннолетние;

беременные;

занятые на вредном (опасном) производстве.

Нельзя пригласить человека на пару часов. Если оформили отзыв, значит он будет работать полный день по трудовому договору. Полставки оформляют только совместителям.

Чтобы не было проблем с проверяющими, нужно грамотно оформить вызов.

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Сначала подготовим уведомление о необходимости срочного выхода (с описанием причин и сроков), вручим его работнику лично или отправим почтой:

Ответить он может отдельным документом или же сделает пометку прямо на уведомлении. Работодатель должен дождаться письменного согласия.

Получив одобрение сотрудника, издадим приказ об отзыве из отпуска. В дальнейшем он станет основанием для корректировки выплат, внесения правок в график отпусков и отметок в табеле учета рабочих смен.

Бухгалтер пересчитает выплаченные отпускные. Излишек придется вернуть, ведь нельзя получить компенсацию и зарплату одновременно. Деньги передаются в кассу или вычитаются из будущих начислений. Уплаченные суммы по налогам и взносам сторнируют. Неиспользованные дни отдыха работник возьмет в другое удобное для него время или оставит на следующий год.

Часто сотрудники, получившие отпускные, рассчитывают еще и на зарплату, но это невозможно. Компенсация положена только за период, превышающий 28 календарных дней. Например, у госслужащих отпуск 30 дней, поэтому они могут просить оплаты за 2 дня.

Если уж вызвали работника, то и зарплату придется перечислять согласно трудовому соглашению. А в табеле учета ставить явки и количество отработанных часов.

Работа во время отпуска и договор ГПХ

Можно предложить сотруднику подзаработать по договору гражданско-правового характера (ГПХ). Тогда он получит и отпускные по основной должности, и вознаграждение за дополнительные услуги.

При составлении гражданско-правового договора следует учесть, что деятельность не должна дублировать прямые обязанности работника и подчиняться внутреннему распорядку предприятия. Иначе можно говорить о маскировке гражданским договором трудового.

Пример Продавца Елену вызвали в магазин из-за болезни напарницы. Женщина уже получила отпускные и согласилась при условии, что ей заплатят и за отработанные дни. Они заключили гражданский договор. Но раз она выполняла свои прямые обязанности, то произошла маскировка договоров. По ГПХ Елену можно было привлечь, но не на ее рабочее место, а, например, для ремонта стен или уборки территории.

Если контролирующие органы обнаружат подмену договоров, то оштрафуют должностных лиц и предпринимателей на 1-5 тыс., а фирму — на 30-50 тыс. рублей (ст. 5.27 КоАП).

Отличительные черты договоров:



Условия договора

Трудовой

Гражданско-правовой

Стороны

Работодатель и работник

Заказчик и исполнитель (подрядчик)

Оплата

Зарплата в рублях (не ниже МРОТ)

Вознаграждение по договоренности деньгами или натуральной формой

Сроки

Бессрочный или на определенный период

Дата сдачи четко установлена договором

Во время отпуска выполнять по договору ГПХ схожий функционал можно в сторонней организации. А если в своей — то выполняя совсем другие работы. В этом случае оплата будет в размере, определенном соглашением. А по основному месту занятости отпускные уже выплачены.

Работа в отпуске для совместителей

Если человек параллельно трудится на другой ставке, то в отпуск он идет одновременно с обеих. Нельзя уйти на отдых с одной должности и продолжить выполнять обязанности на другой.

Даже когда на совмещении не отработано 6 месяцев, работнику все равно дают дни авансом (ст. 286 ТК РФ).

А вот из декрета выходить можно, но на неполный день. При этом и зарплата начисляется, и пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет сохраняется.

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Подводим итоги