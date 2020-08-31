Как доказать основную цель международной сделки для использования налоговых льгот

Если у российской организации есть договор с зарубежной компанией, то избежать двойного налогообложения позволяют международные договоры, заключенные Россией с иностранными государствами. При их применении нужно учитывать принцип основной цели сделки. Минфин России в письме от 28.07.2020 № 03-08-05/65902 разъяснил, каким образом налогоплательщик может доказать соблюдение этого принципа.

Многосторонняя конвенция по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения от 24 ноября 2016 г. была ратифицирована Федеральным законом от 01.05.2019 № 79-ФЗ (далее — Конвенция). Ее действие распространено на 71 международное соглашение Российской Федерации об избежании двойного налогообложения.

Конвенция устанавливает требования, которые должны выполняться всеми странами, которые ее подписали, для применения налоговых льгот по международным соглашениям. В частности, ст. 7 Конвенции предусмотрен принцип основной цели сделки. Он заключается в отказе от предоставления налоговых льгот, предусмотренных в рамках международных договоров об избежании двойного налогообложения, если имеются основания полагать, что получение такой льготы было одной из основных целей какого-либо соглашения или сделки.

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Специалисты Минфина объясняют, что для применения льгот по международным договорам РФ Налоговый кодекс не устанавливает фиксированный перечень документов, подтверждающих соответствие принципу основной цели. По мнению финансистов, это свидетельствует о том, что закон не ограничивает налогоплательщиков каким-либо перечнем, отдавая предпочтение содержательной части полученной информации.

Так, для целей соответствия принципу основной цели налогоплательщиком могут быть представлены документы, в которых есть информация: о наличии и размере налоговой выгоды от применения международного договора, ожидаемой налогоплательщиком при совершении сделки (операции);

о наличии и оценке коммерческой (деловой) выгоды, ожидаемой налогоплательщиком при совершении сделки (операции);

о соотношении размера ожидаемой налоговой выгоды от применения льгот по международному договору и ожидаемой коммерческой (деловой) выгоды от совершения сделки (операции).

Также нужно представить документы, обосновывающие наличие резидентства в одном из договаривающихся государств, отражающие структуру собственности и изменения в ней, характер и объем деятельности в стране резидентства.