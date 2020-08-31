Как доказать основную цель международной сделки для использования налоговых льгот

Если у российской организации есть договор с зарубежной компанией, то избежать двойного налогообложения позволяют международные договоры, заключенные Россией с иностранными государствами. При их применении нужно учитывать принцип основной цели сделки. Минфин России в письме от 28.07.2020 № 03-08-05/65902 разъяснил, каким образом налогоплательщик может доказать соблюдение этого принципа.
Многосторонняя конвенция по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения от 24 ноября 2016 г. была ратифицирована Федеральным законом от 01.05.2019 № 79-ФЗ (далее — Конвенция). Ее действие распространено на 71 международное соглашение Российской Федерации об избежании двойного налогообложения.
Конвенция устанавливает требования, которые должны выполняться всеми странами, которые ее подписали, для применения налоговых льгот по международным соглашениям. В частности, ст. 7 Конвенции предусмотрен принцип основной цели сделки. Он заключается в отказе от предоставления налоговых льгот, предусмотренных в рамках международных договоров об избежании двойного налогообложения, если имеются основания полагать, что получение такой льготы было одной из основных целей какого-либо соглашения или сделки.
Специалисты Минфина объясняют, что для применения льгот по международным договорам РФ Налоговый кодекс не устанавливает фиксированный перечень документов, подтверждающих соответствие принципу основной цели. По мнению финансистов, это свидетельствует о том, что закон не ограничивает налогоплательщиков каким-либо перечнем, отдавая предпочтение содержательной части полученной информации.
Так, для целей соответствия принципу основной цели налогоплательщиком могут быть представлены документы, в которых есть информация:
- о наличии и размере налоговой выгоды от применения международного договора, ожидаемой налогоплательщиком при совершении сделки (операции);
- о наличии и оценке коммерческой (деловой) выгоды, ожидаемой налогоплательщиком при совершении сделки (операции);
- о соотношении размера ожидаемой налоговой выгоды от применения льгот по международному договору и ожидаемой коммерческой (деловой) выгоды от совершения сделки (операции).
Также нужно представить документы, обосновывающие наличие резидентства в одном из договаривающихся государств, отражающие структуру собственности и изменения в ней, характер и объем деятельности в стране резидентства.