Как банки обманывают своих клиентов и что ЦБ РФ предлагает с этим делать

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Что финансовые организации навязывают своим клиентам?

1. Они навязывают комбинированные финансовые продукты и услуги

Так, при предложении поверенными инвестиционных финансовых посредников комбинированных продуктов (например, вклад в банке продукт инвестиционного финансового посредника (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании инвестиционных фондов и т.д.) клиентские менеджеры поверенных позиционируют комбинированный продукт как банковский, не разъясняя клиентам особенности и условия его составных частей.

2. Они навязывают продукты и услуги в офисах банков с использованием электронных кодов подтверждения

В частности, сотрудники банков в целях оформления договора просят обратившегося в офис клиента сообщить код из поступившего клиенту СМС-сообщения, не обеспечив предварительное ознакомление клиента с документами, содержащими все условия совершаемой сделки, и не предоставив клиенту возможность оформить соответствующие документы на бумажном носителе либо получить их копии.

3. В некоторых случаях происходит навязывание услуг НПФ

Так, в комплект документов, необходимых для получения какой-либо финансовой услуги или приобретения финансового продукта (например, кредитного договора или договора займа) включается договор об обязательном пенсионном страховании.

Каким образом клиентов вводят в заблуждение?

В обзоре изложено три способа откровенного введения в заблуждение своих клиентов финансовыми организациями:

Это происходит при предложении услуг, связанных с открытием индивидуального инвестиционного счёта типа «А». При предложении услуг доверительного управления и брокерского обслуживания, подразумевающих открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов типа «А», встречаются случаи гарантирования сотрудниками профессионального участника рынка ценных бумаг и их поверенными получения клиентом денежных средств в размере 52 000 рублей без учёта информации о наличии у клиента достаточной налогооблагаемой базы по НДФЛ;

Гражданам предлагают производные финансовые инструменты под видом ценных бумаг. ЦБ отмечает, что имеют место случаи введения в заблуждение граждан в отношении юридической природы производных финансовых инструментов — под видом ценных бумаг им предлагается расчётный производный финансовый инструмент с соответствующими базовыми активами. Более того, при предложении банками и брокерами гражданам внебиржевых производных финансовых инструментов до граждан не доводятся сведения об отсутствии возможности получить судебную защиту по требованиям граждан, возникающим из таких договоров;

Застрахованным лицам предоставляют недостоверную информацию о том, что заявление в ПФР о переходе (досрочном переходе) в НПФ может быть подано только в электронном виде (при наличии учётной записи на портале Госуслуг) и при посредничестве НПФ либо иных третьих лиц, в том числе путём предоставления таким лицам полномочий на использование ключа электронной подписи застрахованного лица.

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О чем финансовые организации умалчивают?

Регулятор отмечает, что в деятельности брокеров, доверительных управляющих, депозитариев, а также управляющих компаний паевых инвестиционных фондов широко используются дистанционные способы взаимодействия с клиентами при заключении и исполнении договоров, а также при подаче заявок на приобретение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов. Однако возможность для дистанционного расторжения договоров, а также дистанционной подачи заявок на погашение и/или обмен инвестиционных паёв ПИФ предоставляется клиентам гораздо реже.

При этом на этапе заключения договора/приёма заявки на приобретение паёв ПИФ информация об отсутствии такой возможности до клиентов не доводится. Вместе с тем, как подчёркивает ЦБ, необходимость личного присутствия клиента или его агента в офисе финансовой компании для совершения указанных действий может быть связана со значительными временными и материальными затратами, особенно, если клиент находится на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях РФ.

В каких случаях клиенты получают псевдоинвестиционные консультации?

Банк России указывает, что при предложении банками и брокерами финансовых инструментов своим клиентам сотрудники этих организаций формулируют инвестиционные идеи, которые сопровождаются утверждением о соответствии предполагаемых сделок интересам клиента, без заключения с клиентом договора об инвестиционном консультировании.

При этом клиент может интерпретировать такие инвестиционные идеи как индивидуальные инвестиционные рекомендации.

Какие проблемы связаны с договорами инвестиционного (ИСЖ) и накопительного (НСЖ) страхования жизни?

Эти проблемы сформулированы следующим образом:

Зависимость доходности от согласия клиента на пролонгацию договора ИСЖ

Искажение информации о доходности продукта ИСЖ

Неразъяснение условий и порядка расторжения договора ИСЖ в период охлаждения, в том числе в условиях противоэпидемиологических ограничений

Неразъяснение условий и порядка расторжения договора НСЖ

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Что рекомендует ЦБ РФ для устранения неприемлемых практик?

Рекомендации для финансовых организаций, в частности, сводятся к следующему: