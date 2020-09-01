Ещё раз о блокировке расчетного счета

Блокировка расчётного счёта — это всегда удар для предпринимателя, действенный способ оказания давления на компанию. Но в отличие от N115-ФЗ, который позволяет банкам блокировать счета при наличии подозрений относительно легализации денежных средств, блокировка р/с четко регламентирована НК РФ.

Разберемся в вопросе, какой счёт блокируют налоговые инспекторы, чтобы это действие не стало неприятностью для организации.

Неуплата налогов и пеней за просрочки обязательств

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Если налогоплательщик не исполняет требования по уплате налога, пеней за просрочку обязательства, то может произойти блокировка счета. При этом удержанная сумма не может быть выше той, которая указана в решении о том, что операции налогоплательщика приостанавливаются. Это подтверждается как Письмом ФНС от 15.04.10 N03-02-07/1-167, так и практикой судов.

Решение о приостановлении не может быть вынесено раньше, чем решение судебного органа о взыскании долга.

Непредоставление налоговой декларации в течение 10 дней с момента истечения сроков

Декларации от ИФНС подаются обязательно по каналам электронно-цифровой связи. Основанием выступает ст. 174, п.5. По Письму от Минфина РФ от 04.07.2013 № 03-02-07/1/25590, приостановление операций из-за не предоставления в налоговый орган отчетности (бухгалтерской) не предусмотрено. Исчисление десятидневного срока по-разному решается на практике.

ФНС и некоторые суды считают, что процесс блокировки счета должен производиться на 11-й день после истечения срока предоставления декларации. Другие — что блокировка р/с за пределами 10 дней носит незаконный характер.

Налоговый агент не предоставил в течение 10 дней расчет сумм НДФЛ

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В письме от ФНС от 9 августа 2016 № ГД-4-11/14515 указано, что для обнаружения факта непредставления в установленное время расчета по форме 6-НДФЛ налоговики обязаны учитывать:

факт перечисления налогов на доходы граждан, исчисленных и удержанных в отчетном периоде;

факт предоставления справок по 2-НДФЛ;

другие сведения.

Неисполнение обязательств, связанных с получением документов из ФНС по электронным каналам связи через оператора

По ст. 23, п.5.1. НК РФ, такая обязанность возложена на налогоплательщиков, которые относятся к субъектам крупного и среднего предпринимательства.

Игнорирование требований налоговой

А именно — требований, предъявляемых налоговиками по передаче информации о приеме требования по предоставлению документов, уведомлений, пояснений в течение 10 дней со дня истечения этого срока.