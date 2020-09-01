Ещё раз о блокировке расчетного счета

Блокировка расчётного счёта — это всегда удар для предпринимателя, действенный способ оказания давления на компанию. Но в отличие от N115-ФЗ, который позволяет банкам блокировать счета при наличии подозрений относительно легализации денежных средств, блокировка р/с четко регламентирована НК РФ.
Разберемся в вопросе, какой счёт блокируют налоговые инспекторы, чтобы это действие не стало неприятностью для организации.
Неуплата налогов и пеней за просрочки обязательствЕсли налогоплательщик не исполняет требования по уплате налога, пеней за просрочку обязательства, то может произойти блокировка счета. При этом удержанная сумма не может быть выше той, которая указана в решении о том, что операции налогоплательщика приостанавливаются. Это подтверждается как Письмом ФНС от 15.04.10 N03-02-07/1-167, так и практикой судов.
Решение о приостановлении не может быть вынесено раньше, чем решение судебного органа о взыскании долга.
Непредоставление налоговой декларации в течение 10 дней с момента истечения сроковДекларации от ИФНС подаются обязательно по каналам электронно-цифровой связи. Основанием выступает ст. 174, п.5. По Письму от Минфина РФ от 04.07.2013 № 03-02-07/1/25590, приостановление операций из-за не предоставления в налоговый орган отчетности (бухгалтерской) не предусмотрено. Исчисление десятидневного срока по-разному решается на практике.
ФНС и некоторые суды считают, что процесс блокировки счета должен производиться на 11-й день после истечения срока предоставления декларации. Другие — что блокировка р/с за пределами 10 дней носит незаконный характер.
Налоговый агент не предоставил в течение 10 дней расчет сумм НДФЛВ письме от ФНС от 9 августа 2016 № ГД-4-11/14515 указано, что для обнаружения факта непредставления в установленное время расчета по форме 6-НДФЛ налоговики обязаны учитывать:
- факт перечисления налогов на доходы граждан, исчисленных и удержанных в отчетном периоде;
- факт предоставления справок по 2-НДФЛ;
- другие сведения.