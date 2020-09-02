Авансовые платежи при УСНО: ассорти вопросов

Учебный Центр «Бизнес Аспект» 📌 Реклама

Авансовые платежи уплачиваются за первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года не позднее 25‑го числа первого месяца, следующего за истекшим отчетным периодом (п. 7 ст. 346.21). Если крайний срок — 25‑е число — выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, срок уплаты переносится на следующий за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).

«Упрощенцам» (организациям и ИП), осуществляющим деятельность в наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса отраслях, разрешено вносить авансовые платежи по УСНО за 2020 год в более поздние сроки (п. 1 Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 № 409): за I квартал — до 26 октября;

за полугодие — до 25 ноября.

Порядок расчета авансовых платежей

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Если выбран объект налогообложения «доходы»

Авансовый платеж рассчитывается исходя из ставки налога и фактически полученных доходов. Сумма последних определяется нарастающим итогом с начала налогового периода (то есть с 1 января текущего года) до окончания соответственно первого квартала, полугодия, девяти месяцев и календарного года (п. 3 ст. 346.21 НК РФ).

Исчисленный за отчетный период авансовый платеж уменьшается на налоговый вычет. В него включаются суммы (п. 3.1 ст. 346.21):

Уплаченных в данном отчетном периоде страховых взносов (включая суммы погашенной задолженности по ним). Расходов по оплате больничного (с учетом НДФЛ) за дни, оплачиваемые за счет средств работодателя. Платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования, заключенным со страховыми организациями, имеющими лицензии, выданные согласно законодательству РФ, на осуществление соответствующего вида деятельности, в пользу работников на случай их временной нетрудоспособности (за исключением больничных по травматизму).

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В отношении ИП, не производящих выплаты и иные вознаграждения физлицам, данное ограничение не применяется.

Если выбран объект налогообложения «доходы минус расходы»

Авансовый платеж рассчитывается исходя из ставки налога и фактически полученных доходов, уменьшенных на величину расходов. При этом и доходы, и расходы рассчитываются нарастающим итогом с начала налогового периода (то есть с 1 января текущего года) до окончания соответственно первого квартала, по­лугодия, девяти месяцев с учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей по налогу (п. 4 ст. 346.21 НКРФ).

Пример 1 Компания, применяющая УСНО и исчисляющая налог с разницы между доходами и расходами, заведомо знает, что по итогам 2020 года ей нужно будет уплатить минимальный налог (из‑за превышения расходов над доходами). Обязана ли компания в таком случае вносить авансовые платежи по УСНО в течение 2020 года?

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Предусмотрен ли штраф за несвоевременность авансовых платежей?

Поэтому при перечислении авансовых платежей с нарушением установленных сроков штрафовать «упрощенца» никто не будет. Санкция, предусмотренная ст. 122 НК РФ, может быть применена только за неуплату налога по итогам года.

В случае внесения авансовых платежей в более поздние по сравнению с установленными сроки на сумму несвоевременно внесенных авансовых платежей начисляются пени в соответствии со ст. 75 НК РФ (п. 3 ст. 58 НК РФ).

Как рассчитываются пени?

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Пени начисляются за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога — на основе неуплаченной суммы налога и исходя из дифференцированной процентной ставки (п. 4 ст. 75):

1) для ИП она составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ (ключевой ставки) (независимо от периода просрочки);

2) для организаций:

за просрочку до 30 календарных дней (включительно) — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ (ключевой ставки);

за просрочку свыше 30 календарных дней — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в период до 30 календарных дней (включительно) такой просрочки, и 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ (ключевой ставки), действующей в период начиная с 31‑го календарного дня такой просрочки.

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Таким образом, если, к примеру, авансовый платеж по УСНО за полугодие 2020 года компанией перечислен в бюджет 14 августа (по сроку до 27 июля), то период просрочки, за который ей начисляются пени, составит 18 дней — с 28 июля по 14 августа 2020 года включительно.

Пример 2 ИП по сроку до 27 июля 2020 года внес авансовый платеж по УСНО за полугодие в меньшем размере, чем это следует из расчета. Доплату авансового платежа предприниматель произвел 5 августа 2020 года. Какие санкции могут быть применены в отношении ИП в такой ситуации?

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Никаких штрафов в данном случае не предусмотрено.

Если сумма налога меньше суммы неуплаченных авансовых платежей, будут ли начислены пени?

Полагаем, что в этом случае «упрощенцу» не будут начислены пени. Поясним.

В пункте 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 указано следующее. Если по итогам налогового периода сумма исчисленного налога оказалась меньше суммы авансовых платежей, подлежавших внесению в течение этого налогового периода, то судам необходимо исходить из того, что пени, начисленные за невнесение указанных авансовых платежей, подлежат соразмерному уменьшению.

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Значит, сумма пеней за несвоевременное перечисление авансовых платежей, превышающих сумму рассчитанного за соответствующий налоговый период в установленном порядке налога, подлежит соразмерному в отношении этой суммы налога уменьшению.

Более того, в письмах от 30.10.2015 № 03‑11‑06/2/62714, от 24.02.2015 № 03‑11‑06/2/9012 и от 12.05.2014 № 03‑11‑11/22105 чиновники Минфина пришли к выводу, что подобное правило следует применять и в случае, когда сумма авансовых платежей по «упрощенному» налогу, исчисленных за первый квартал, полугодие и девять месяцев, больше суммы минимального налога (п. 6 ст. 346.18 НК РФ), уплаченного за налоговый период.

Пример 3 ИП по сроку до 27 июля 2020 года внес авансовый платеж по УСНО за полугодие в меньшем размере, чем это следует из расчета. Доплату авансового платежа предприниматель произвел 5 августа 2020 года. Какие санкции могут быть применены в отношении ИП в такой ситуации?

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Таким образом, компания должна начислить пени на сумму 52 380 руб. за период с 26 октября 2019 года по 23 марта 2020 года включительно (за 150 календарных дней).

Расчет таков:

Период, за который начисляются пени Расчет пени С 26.10.2019 по 27.10.2019 (включительно) 52 380 руб. x 7% / 300×2 дн. = 24,44 руб. С 28.10.2019 по 24.11.2019 (включительно) 52 380 руб. x 6,5% / 300×28 дн. = 317,78 руб. С 25.11.2019 по 15.12.2019 (включительно) 52 380 руб. x 6,5% / 150×21 дн. = 476,66 руб. С 16.12.2019 по 09.02.2020 (включительно) 52 380 руб. x 6,25% / 150×56 дн. = 1 222,2 руб. С 10.02.2020 по 23.03.2020 (включительно) 52 380 руб. x 6% / 150×43 дн. = 900,93 руб.

Итого сумма пени к уплате составила 2 942 руб. (24,44 317,78 476,66 1 222,2 900,93).

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Если работник принят в конце года

Представим следующую ситуацию. ИП на УСНО с объектом налогообложения «доходы» до четвертого квартала работает без наемных работников. Соответственно, авансовый платеж за девять месяцев по «упрощенному» налогу он уменьшил на уплаченные в сентябре фиксированные страховые взносы без ограничения 50 %, предусмотренного п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ. В декабре он принимает на работу человека. В результате расчета «упрощенного» налога к уплате в бюджет по итогам года с учетом 50 %-ного ограничения в декларации по УСНО, с большой долей вероятности, появится недоимка по авансовому платежу за девять месяцев. Будут ли ИП начислены пени в такой ситуации? Давайте разбираться.

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При этом пересчитывать ранее внесенные авансовые платежи по УСНО (до приема работника) предпринимателю не нужно. А вот последующие (после даты приема) авансовые платежи и налог по итогам года ИП нужно исчислять согласно п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ с соблюдением ограничения 50 %. Полученную при расчете сумму платежа (уменьшенную на уплаченные страховые взносы с учетом 50 %-ного ограничения) надо уменьшить на исчисленные и внесенные ранее авансовые платежи (определенные без учета этого ограничения) и разницу уплатить в бюджет в установленный срок.

В вышеназванной ситуации расчет авансового платежа за девять месяцев без соблюдения 50 %-ного ограничения ИП произвел в полном соответствии с налоговыми правилами. Появление работника — это новое обстоятельство, которое учитывается при определении суммы налога по итогам налогового периода. Между тем авансовые платежи, фактически внесенные ИП в бюджет, будут меньше авансовых платежей, отраженных в декларации.

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В такой ситуации ИФНС автоматически рассчитает пени за девять месяцев. Чтобы их избежать, необходимо направить в инспекцию письмо с пояснениями о причинах расхождения. Иначе говоря, тот факт, что авансовые платежи к уплате уменьшались на страховые взносы без ограничения, не является в данном случае основанием для начисления пени.

Кстати, в обратной ситуации — когда ИП увольняет всех работников в середине года — корректировка «упрощенного» налога по итогам года должна производиться с учетом 50 %-ного ограничения, поскольку налог при УСНО исчисляется нарастающим итогом с начала года (см. Письмо Минфина Россииот 27.03.2020 № 03‑11‑11/24497). Применять это ограничение ИП сможет только с налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором были уволены все его работники.

Если сумма уплаченных взносов превысила налог

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В декларации по УСНО суммы страховых взносов для ИП, не производящего выплаты физлицам и, соответственно, указавшего признак налогоплательщика «2» в поле 102 разд. 2.1.1 декларации, не могут превышать суммы исчисленного налога. То есть по кодам строк 140 — 143 не может быть указана сумма, превышающая суммы исчисленного налога (авансовых платежей) в строках 130 — 133. Об этом сказано в п. 6.9 Порядка заполнения декларации по УСНО[1].

Следовательно, суммы ранее внесенных ИП авансовых платежей по УСНО по итогам года являются переплатой по налогу, подлежащей возврату из бюджета или зачету в счет предстоящих платежей в порядке, предусмотренном ст. 78 и 79 НК РФ.

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Здесь уместно напомнить, что фиксированный платеж по взносам подлежит уплате в бюджет в срок до 31 декабря 2019 года, а сумма дополнительного платежа (исчисляемая в размере 1 % с доходов, превышающих 300 000 руб. за расчетный период) должна быть уплачена не позднее 1 июля 2020 года (п. 2 ст. 432 НК РФ).

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