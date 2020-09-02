НДФЛ и страховые взносы при оплате времени простоя

Простой по причинам, не зависящим ни от работника, ни от работодателя, оплачивается в размере 2/3 оклада, рассчитанного пропорционально времени простоя. При этом следует удержать НДФЛ и начислить страховые взносы.

НДФЛ при оплате простоя

Оплата времени простоя облагается НДФЛ (пп. 6 п. 1 ст. 208 и п. 1 ст. 209 Налогового кодекса). При получении дохода в виде оплаты труда датой его фактического получения признается последний день месяца, за который был начислен доход (п. 2 ст. 223 Налогового кодекса).

По мнению Минтруда, оплата времени простоя производится в дни выплаты заработной платы, установленные в организации (письмо от 24.05.2018 № 14-1/ООГ-4375).

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В то же время оплата простоя по своей природе является не заработной платой. По мнению судов, это гарантийная выплата, поскольку она не относится к тарифной, компенсационной или стимулирующей части зарплаты, и производится за период, в который работник фактически не исполняет трудовые обязанности (апелляционное определение Красноярского краевого суда от 15.10.2014 по делу № 33-9885/14).

Поэтому оплата времени простоя не является оплатой труда.

Поскольку доход в виде оплаты простоя не относится к доходам в виде оплаты труда, он считается фактически полученным в момент выплаты (п. 1 ст. 223 Налогового кодекса РФ). Удержание НДФЛ производится работодателем в момент выплаты дохода работнику (п. 4 ст. 226 Налогового кодекса).

При этом отметим, что представители трудовой инспекции считают иначе.

По их мнению, оплата простоя — часть зарплаты. Поэтому, например, он включается в средний заработок для расчета пособия по временной нетрудоспособности. Кроме того, оплата времени простоя как составная часть заработной платы также должна исчисляться с учетом районных коэффициентов и процентных надбавок.

Страховые взносы при оплате простоя

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В то же время при решении вопроса о том, надо ли уплачивать страховые взносы при оплате простоя,

Компенсации — это выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей (ст. 164 Трудового кодекса).

Выплаты работникам, произведенные за период простоя, по мнению Минфина, не могут признаваться компенсационными выплатами. Поскольку они не направлены на возмещение расходов работников, связанных с исполнением работниками трудовых обязанностей.

На это указал Минфин в письме от 25.08.2020 № 03-04-05/74451.

При этом специальной нормы о включении в перечень не облагаемых страховыми взносами сумм, который является исчерпывающим, выплат за период простоя, в статье 422 Налогового кодекса не предусмотрено.

Оплата организацией времени вынужденного простоя как выплата в рамках трудовых отношений облагается страховыми взносами в общем порядке на основании положений подпункта 1 пункта 1 статьи 420 Налогового кодекса.