Как унять страх перед испытательным сроком

Ура, вы получили заветное предложение о работе! Казалось бы, можно выдохнуть, но нет — начинаются новые переживания. На этот раз — из-за страха перед испытательным сроком. «А вдруг не пройду? Вдруг не справлюсь — и уволят?» — такие мысли мучают на новом месте даже очень опытных профессионалов. Вот семь аргументов, которые помогут снять страхи.

1. Это не экзамен

А начальник не злой преподаватель, цель которого — «засыпать» вас и «отчислить». Экзамен вы уже прошли — это была стадия отбора (собеседования и тестовые задания). Если вас пригласили на работу, значит, сочли подходящим специалистом. Причем не просто подходящим, а лучшим из всех остальных кандидатов.

Испытательный срок — это период притирки. Причем взаимной. Не только вас оценивают, но и вы оцениваете, нравится ли вам тут работать, соответствует ли ваша работа ожиданиям, которые у вас были, устраивают ли вас атмосфера и коллектив, нет ли неустранимых противоречий. Точно так же, как вы боитесь, что ваша работа не устроит работодателя, работодатель опасается того, что вам не понравится работать здесь и вы быстро уйдете.

2. Вас не хотят потерять

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Работодатель не заинтересован в быстром расставании с вами. Увольнение сотрудника на испытательном сроке или по его итогам работодателю невыгодно, потому что:

Это означает лишние расходы. Подбор персонала для работодателей затратный процесс — он складывается из расходов на использование ресурсов hh.ru, оплаты услуг кадрового агентства (если подбор ведется через агентство) или зарплаты штатного рекрутера. Причем компании часто используют сразу несколько ресурсов для того, чтобы закрыть вакансию как можно быстрее. В случае вашего увольнения процесс подбора придется начинать заново. Да, возможно, на ваше место есть «запасной» кандидат из числа тех, кто вместе с вами претендовал на вакансию. Но не факт, что этот человек всё еще в поиске работы. К тому же не просто так выбор был сделан в вашу пользу. Значит, остальные кандидаты в чем-то слабее. Это повлечет напряженность в рабочих процессах. Пока место вакантно, работа по этой функции стоит. Или ее вынужден выполнять кто-то из сотрудников, разрываясь между ней и своими основными обязанностями. И то и другое плохо для процессов. Расставание с вами означает возвращение к этой ситуации, пока вам не найдут замену. К тому же нового человека тоже придется вводить в курс дела с нуля, а это время и силы. Это профессиональная неудача для рекрутера. У рекрутеров задача по найму считается выполненной не тогда, когда новый сотрудник принял предложение о работе. И не тогда, когда вышел на работу. А когда он отработал хотя бы испытательный срок. Увольнение в этот период — критический показатель для оценки качества подбора кадров и эффективности других HR-процессов в компании. Неважно, уволился человек сам, потому что ему здесь не понравилось, или с ним расстались из-за его неэффективности, — в любом случае это будет оцениваться плохой работой HR-менеджера. Считается, что причина либо в неудачном выборе специалиста, который на самом деле некомпетентен, либо в слабой коммуникации с ним на стадии договоренностей об условиях работы (какую-то информацию неправильно донесли), либо в компании не выстроена помощь новичкам на первых порах (на языке HR-менеджеров это называется адаптацией).

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По этим причинам в большинстве случаев проще поднатаскать на рабочие процессы нового сотрудника, которого уже взяли, даже если он поначалу немного растерялся, чем снова начинать искать кого-то на его место.

3. От вас не ждут рекордов

Типичная ошибка — думать, что на испытательном сроке нужно из кожи вон вылезти и поставить рекорды, чтобы не быть уволенным. Нет, от вас не ждут немедленных результатов. Конечно, если вы их сразу покажете, вы звезда и претендент на блестящую карьеру. Но если нет — некритично.

Испытательный срок — это период привыкания, погружения в процессы, знакомства. У HR-специалистов этот период называется не только испытательным, но и адаптационным. Серьезные компании разрабатывают целые программы по адаптации новых сотрудников, назначают им кураторов-помощников, стараются всячески облегчить процесс погружения.

Даже если такой практики в вашей компании нет, работодатель понимает, что вы новичок и вам нужно время на то, чтобы во всём разобраться, со всеми познакомиться, привыкнуть к общей атмосфере, справиться со стрессом, который всегда бывает первое время на новом месте. Поэтому в качестве рабочих задач на испытательный срок обычно ставят вполне посильные и далеко не рекордные, а главная ваша цель — просто привыкнуть, влиться в рабочие процессы, разобраться в потоке новой информации.

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Руководитель ведет себя так, будто и правда ждет от вас немедленных рекордов? Это говорит о его неопытности или некомпетентности. Поговорите с HR-менеджером — в его лице вы, скорее всего, найдете союзника. Ведь это ему в первую очередь невыгодно ваше увольнение. Он постарается аккуратно перенастроить ожидания руководителя.

Совет: сразу при получении предложения о работе спросите, какие задачи будут стоять перед вами на испытательный срок, попросите их максимально конкретизировать и записать вам письменно (в крупных солидных компаниях это и так обычная практика). Благодаря этому критерии оценки успешности или неуспешности работы на испытательном сроке будут для вас прозрачными и понятными, вы будете чувствовать себя спокойнее.

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Кстати, не бойтесь и не стесняйтесь честно сказать, если объем задач кажется вам неподъемным для первых месяцев в новой обстановке. Это повод для переговоров и корректировки задач. Особенно если ваша функция в компании новая (вы первый специалист на новой должности). Вы профессионал и понимаете, сколько времени вам нужно на рабочие задачи. А работодатель, возможно, этого не знает и оценивает на глазок.

4. У вас есть право на ошибки

Именно потому, что вы новичок и пока только вникаете в детали работы, вам простительны ошибки, вызванные незнанием или непониманием некоторых деталей организационных процессов. Конечно, это не касается грубых ошибок в чисто профессиональных навыках, которые одинаковы в любом месте работы.

Например, если вы бухгалтер и пропустили срок сдачи налоговой отчетности, это профессиональная ошибка и ее вряд ли простят (хотя тоже бывают нюансы). Но, если вы по незнанию или с непривычки пропустили срок сдачи внутреннего отчета о проделанной работе своему начальнику, не стоит из-за этого паниковать. Просто скажите, что учтете на будущее, и постарайтесь не забыть в следующий раз.

5. У вас есть право на глупые вопросы

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Более того, они даже приветствуются. Опять же, потому что вы новичок и еще только разбираетесь в процессах. Все понимают, что чем больше вопросов вы будете задавать, тем быстрее во всем разберетесь.

Кроме того, вопросы с вашей стороны — это свидетельство вашего желания получше во всё вникнуть, признак вашей вовлеченности в работу. Словом, с точки зрения работодателя, это хорошо. Не стесняйтесь спрашивать всё, что кажется непонятным или странным.

Только заведите себе специальный файл или бумажный блокнот (как удобнее) и возьмите за правило сразу записывать туда ответы — чтобы не задавать один и тот же вопрос по сто раз. Так вы будете выглядеть человеком, который всё схватывает на лету.

Кстати, «глупые» вопросы от новых сотрудников часто помогают вскрыть недостатки в привычных процессах и становятся источником идей для улучшений тех или иных алгоритмов. Потому что те, кто работает в компании давно, привыкли к установленному порядку вещей и не замечают то, что неудобно или неразумно устроено. А новенький приходит со свежим взглядом. Поэтому в эффективных командах любят и ценят «глупые» вопросы новичков.

6. У вас есть право на просьбу о помощи

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Тут такой же принцип, как и с вопросами: новичкам всегда нужна помощь и поддержка, это абсолютно нормально и не стыдно. Не просто так в крупных компаниях новым сотрудникам назначают кураторов из числа коллег, их задача — подсказывать, показывать и даже водить «за ручку», если нужно.

По этим же причинам в серьезных компаниях назначают регулярные встречи новичка с кураторами, руководителем и HR-менеджером — чтобы интересоваться у него, как идут дела и нужна ли помощь. Не стоит подозревать тут подвох («Они, что, хотят поймать меня на бестолковости и непрофессионализме?»).

Не надо притворяться, что вам всё легко, и отказываться от помощи, если на самом деле она вам нужна. Смело пользуйтесь своим правом: чем больше помощи вы получите на первых порах, тем быстрее станете самостоятельным и покажете коллегам классные результаты.

Кстати, честная обратная связь от новых членов команды, как и вопросы, тоже часто помогает увидеть системные проблемы в работе. Каждый может вспомнить историю о том, как вместо одного уволившегося сотрудника сформировали целый отдел.

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Спрашивается, почему же не сделали этого тогда, когда здесь работал прежний сотрудник? Всё просто: потому что все привыкли, что он годами как-то справлялся один. Возможно, даже считали его работу недостаточно качественной. И только новичок помог осознать, что объем работ в этой функции давно перерос пределы, доступные одному человеку, и для хороших результатов надо расширять команду.

7. Вы здесь нужны

Это самое главное, о чем нужно помнить. Вас сюда пригласили, потому что нуждаются в ваших опыте, навыках и способностях. Вас искали и выбрали из десятков или даже сотен других претендентов — значит, у вас точно есть то, что нужно для этой работы. Настройтесь на позитив, осматривайтесь, осваивайтесь, знакомьтесь, вникайте, делайте свое дело — смелее! И всё будет хорошо!