Вопросы и ответы о социальном пособии на погребение, которое платит работодатель

Региональное отделение ФСС по Республике Крым опубликовало разъяснения в формате «вопрос-ответ» о порядке получения социального пособия на погребение.

1. Какой порядок выплаты социального пособия на погребение?

В соответствии с законом выплата социального пособия на погребение либо возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению специализированной службе по вопросам похоронного дела за счет средств Фонда социального страхования осуществляется на погребение умерших работавших граждан (в том числе работавших пенсионеров) и умерших несовершеннолетних членов семей работающих граждан.

Выплата социального пособия на погребение производится в день обращения на основании справки о смерти. Выплату делает организация, в которой работал умерший либо работает один из родителей или другой член семьи умершего несовершеннолетнего.

Что касается оплаты стоимости ритуальных услуг (оплата гроба, могилы и т.д.), то средства возмещаются только специализированной службе, которая взяла на себя обязанность по захоронению умершего. Если захоронение осуществляли родственники умершего, то им выплачивается только социальное пособие на погребение.

2. Должен ли страхователь требовать от лица, обратившегося за социальным пособием на погребение документы в подтверждение произведенных расходов?

Пособие на погребение выплачивается на основании:

а) заявления от супруга, близкого родственника, иного родственника, законного представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего; б) справки о смерти, выдаваемой органами ЗАГСа.

Требование от застрахованного лица иных документов неправомерно.

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3. Какие документы необходимо представить для получения социального пособия на погребение, если смерть произошла на территории иностранного государства?

Выплата социального пособия на погребение умершего работавшего гражданина осуществляется за счет средств Фонда социального страхования той организацией, в которой работал умерший.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств в удостоверение актов гражданского состояния, совершенных вне пределов России по законам соответствующих иностранных государств, признаются действительными при наличии их легализации.

Легализация не требуется, если государство, выдавшее соответствующие документы является участником Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной 5 октября 1965 года в г. Гааге. В этом случае, для удостоверения подписи и др. проставляется апостиль. Он может проставляться как на самом документе, так и на отдельном листе, скрепленном с документом, и должен соответствовать образцу, приложенному к настоящей Конвенции.

При наличии апостиля на свидетельстве о смерти либо на отдельном листе, скрепленном с ним, справки о смерти, выдаваемой органами ЗАГСа, при обращении за социальным пособием на погребение, не требуется.