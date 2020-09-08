Когда за залив соседей ответит управляющая компания, а не жильцы? Случай из судебной практики

К такому же типу относится и первый кран или отключающее устройство на отводе внутриквартирной разводки трубопровода подачи холодной воды. Он влияет на работу общедомовой инженерной системы — значит поддержка его в работоспособном состоянии, исключающем аварии, — это задача управляющей компании. Об этом свидетельствует решение ВС РФ по делу 93-КГ16-2.

В случае, когда имущество относится к общедомовому, но оно было заменено или отремонтировано собственником квартиры, то обычные российские суды традиционно стремятся обвинять не компанию, а гражданина.

Иное мнение может быть у судей ВС РФ, но доходят до высшего суда далеко не всегда.

К примеру, из определения по делу № 5-КЛ 8-321, которое было вынесено 9 апреля 2019 г., становится ясно, что в случае залива УК пытается сделать всё, чтобы виновным был признан владелец квартиры, где произошла утечка воды из отопительной системы.

При этом свою позицию УК аргументирует странными экспертизами, иногда и заключениями подложного характера. Явно завышается стоимость ущерба. В квартиру, откуда произошёл залив, никто не заходит, а обвинение строится на обычном оговоре, где самым главным «экспертом» выступает слесарь из ЖЭК-а.

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Только упрямое несогласие обвиняемого собственника квартиры с позицией нескольких судов позволило ему избежать астрономических выплат.

Всё дело в том, что жилец не обязан доказывать свою невиновность, но его вину должна последовательно и технически грамотно доказать УК.

На самом деле УК проводила испытания отопительной системы с явными нарушениями регламента, что и повлекло целых два залива. Определение ВС РФ отменило все решения по делу судов нижестоящих инстанций и вернуло в суд начальной с соответствующими указаниями.