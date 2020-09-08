Когда за залив соседей ответит управляющая компания, а не жильцы? Случай из судебной практики

В случае, когда в действии или бездействии собственников жилых помещений прослеживаются признаки вины, то и отвечать за последствия залива или другого вредоносного воздействия на соседние помещения придётся им. Другое дело в том, что далеко не всегда нахождение источника залива в квартире, т.е. на частной территории, говорит о том, что виноват жилец или владелец квартиры.
Если причиной залива стало нарушение в нормах эксплуатации и обслуживания общедомового имущества, которое находится в квартире, то ответственность за устранение последствий должна быть возложена на управляющую компанию.
Общедомовое имущество и его эксплуатация
Общедомовым имуществом признаётся всё то, что связано с несколькими квартирами и по техническому характеру не имеет средств отключения от общей трубы. К общедомовому имуществу относятся трубы и радиаторы системы центрального отопления, если в их конструкции нет запорных устройств, что не позволяет их отключить от общей трубы.