Как пенсионеру узнать, что ему начислена пенсия меньше, чем положено

Счетная палата РФ недавно публично озвучила эту проблему, хотя некоторые пенсионеры уже успели с ней столкнуться до этого.

Как не допустить такой ситуации? 1) Проверьте свой СНИЛС на сайте ПФР, через «Личный кабинет страхователя» (есть ли он по данным ПФР и совпадает ли с тем, что указан в вашем полисе). Если нет — срочно обращайтесь в ПФР для устранения ошибки. 2) Закажите выписку из своего лицевого счета (через портал Госуслуги или на сайте ПФР) и проверьте, все ли сведения о вашем стаже в ней отражены. О том, как читать выписку подробно рассказывается здесь . 3) После назначения пенсии выписку могут выдать уже с «обнуленными» данными (стираются сведения о стаже до даты назначения пенсии). Поэтому настоятельно рекомендуется заказать актуальную выписку накануне того дня, когда наступит пенсионный возраст или возникает право на пенсию по иному основанию.

Если выписки нет, обратитесь в ПФР с заявлением об ознакомлении со своим пенсионным делом. В нем должна быть та выписка, по которой назначалась пенсия.

Никто не знает ваш стаж лучше, чем вы сами. Увидев «пробелы» в выписке, обратитесь в ПФР с заявлением о проверке вашего СНИЛСа и сведений от работодателей, которые на него поступали.

Отчисления, которых нет

Может быть и так, что со СНИЛСом все в порядке, однако на лицевом счете все равно нет сведений о стаже и страховых взносах. Тогда вина лежит на работодателе: либо он не платил взносы вовсе, либо платил, но неправильно сдал отчет в ПФР.

Например, бухгалтер указал неправильный СНИЛС работника — и сведения не отразились на его лицевом счете. Здесь главное — вовремя это выявить и принять необходимые меры: обратиться к работодателю, а если это не даст результата, то сообщить в ПФР и в прокуратуру.

Если работодатель не платил страховые взносы, это еще не так страшно: тогда ПФР обязан назначить пенсию по начисленным взносам. Намного хуже, если нет сведений о сумме начисленных взносов (если работодатель не сдавал отчеты в ПФР). Ведь к пенсии тогда ничего не прибавится.

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Не подал вовремя нужное заявление

Нередко люди лишаются специальных доплат, которые полагаются им к пенсии, только из-за того, что не обратились за ними вовремя.

Это, прежде всего, социальная доплата до прожиточного минимума, доплата за иждивенца, за сельский или северный стаж, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за особые заслуги перед Россией и т. д.

Эти выплаты назначаются со дня обращения, поэтому нельзя взыскать их за прошлое время, сославшись на то, что не знали раньше.

Единственный выход здесь — это интересоваться пенсионным законодательством и побольше расспрашивать сотрудников ПФР на приеме о тех выплатах, которые вам положены помимо пенсии.

Старая ошибка кадровика

Из-за некорректного оформления трудового стажа за период до 2002 года гражданин может лишиться части пенсии — ведь этот стаж учитывается в ее расчете.

Чтобы этого избежать, стоит запросить в ПФР разъяснение размера вашей пенсии, какой стаж был учтен при ее назначении, а какой — нет, и почему. Нередко выясняется, что из-за ошибок кадровиков пенсионеру назначили пенсию меньше, чем положено.

Отказ ПФР зачесть периоды работы в стаж можно обжаловать в суде — при наличии положительного решения сделают перерасчет пенсии.

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Как видно, заниженная пенсия часто является результатом нашего собственного неведения. Не интересуясь, какие данные о нас есть в Пенсионном фонде, мы многое пускаем на самотек. А вовремя проявленное любопытство может защитить и без того невысокую пенсию от еще большего, необоснованного занижения.