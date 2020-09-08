Как пенсионеру узнать, что ему начислена пенсия меньше, чем положено
Согласитесь, что получать низкую пенсию, начисленную по всем правилам, не так обидно, как получать меньше того, что действительно полагается тебе по закону.
Разберем основные причины необоснованного занижения пенсии и рассмотрим, как пенсионер сможет узнать, что получает пенсию меньше, чем положено, а также что ему необходимо предпринять, чтобы предотвратить такую неприятность.
«Коварный СНИЛС»
Начиная с 1997 года граждане стали получать «зеленые полисы», где был указан их страховой номер индивидуального лицевого счета, открытого в ПФР (сокращённо — СНИЛС).
На него стали разносить сведения по каждому работнику — о его стаже, зарплате и страховых взносах, начисленных работодателем. При обращении гражданина за пенсией ПФР начисляет ее в т.ч. с учетом данных его лицевого счета.
Идея, в целом, хорошая (позволяет со временем вовсе уйти от сбора документов о стаже и назначать пенсию только по сведениям ПФР).
Однако на практике иногда происходят технические проблемы: или при присвоении СНИЛСа дублируются лицевые счета (например, на двух граждан программа сформировала один и тот же номер), или, наоборот, у одного гражданина есть несколько номеров.
В результате получается, что часть стажа и страховых взносов не учитываются на «нужном» лицевом счете, с которого ПФР берет сведения для назначении пенсии — и пенсия оказывается меньше, чем должна быть.