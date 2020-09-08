Вечное бремя. Кому на самом деле выгодно сохранять транспортный налог?

Так ли важен для бюджета транспортный налог?

Транспортный налог — региональный, то есть поступает в бюджет региона. Регион вправе решать, кому предоставлять льготы на уплату налогов, обычно, например, это многодетные семьи и/или индивидуальные предприниматели.

Вряд ли можно говорить о критически большой потере в случае отмены налога.

В бюджете региона транспортный налог занимает не очень много места. В прошлом году транспортный налог принес 1,6% от всех региональных налогов, или 175 млрд рублей, подсчитал аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин. Конечно, от региона к региону эта цифра отличается, но, в любом случае, вряд ли можно говорить о критически большой потере в случае отмены налога. Тем более в условиях, когда поступления от акцизов в местные бюджеты растут уже сегодня.

Акцизы на топливо поступают и в федеральный, и в региональные бюджеты, причем с каждым годом пропорция распределения все больше меняется в пользу региональных бюджетов. В этом году регионы получат 66,6% топливных акцизов, в 2023-м — уже 91,6%, приводит пример Осин. Доля акцизов на топливо в доходах региональных бюджетов составила в прошлом году около 6,75%, добавляет аналитик.

Налог Шредингера Собираемость — принципиальный вопрос для принятия решения об отмене транспортного налога. Удивительно, но однозначного ответа нет. Минфин, критикуя инициативу депутатов Госдумы, заявил о хорошей собираемости. По данным ведомства, из 179,6 млрд рублей начисленного транспортного налога в 2019 году бюджеты получили 175,1 млрд рублей. Однако годом ранее компания PwC опубликовала рейтинг эффективности региональной налоговой политики по итогам 2018 года, в котором указала, что в среднем по России годовая задолженность по транспортному налогу граждан составляет около 30% от объема годовых начислений, а в некоторых регионах этот показатель превышает 60%.

Акциз на топливо: цена для государства и потребителя

Акцизы на топливо были введены в России в 1994 году. Вначале они брались исходя из октанового числа, а с 2011 года — исходя из класса экологической безопасности. Чем ниже этот показатель, тем выше акциз.

В 2020 году акциз на бензин Евро-5 составляет 12 752 рубля за тонну, а на дизельное топливо Евро-5 — 8 835 рублей за тонну. «Исходя из оценки потребления бензина в РФ в 2020 году на уровне 35,5 миллиона тонн, а дизтоплива — в 76 миллионов тонн, получим, что консолидированные доходы от акцизов на бензин и дизтопливо составляют 1,13 триллиона рублей в год», — подсчитал Александр Осин.

А что значат акцизы для нас с вами?

Помните эту шутку? «Нефть дорожает — бензин дорожает. Нефть дешевеет — бензин дорожает. Будь как бензин!» А секрет бензина — в акцизах. Они постоянно растут. И именно поэтому мы видим удивительную ситуацию, что и цена на бензин в России идет вверх, вне зависимости от того, растет или падает цена на нефть на мировых рынках. «За последние четыре года ставка акциза выросла на 39%, что увеличило цену на бензин на 8%», — говорит руководитель департамента финансовых услуг сети автосалонов Fresh Auto Дарья Тимченко.

В розничной цене бензина АИ-92 доля акциза составляет в среднем 17,6%, а в цене «дизеля» — 12,5%, это расчеты на основе данных Росстата за 2018 год.

Сколько нефти в бензине? Акциз — далеко не единственный налог, который заложен в розничную цену бензина. Есть еще НДС (вместе с акцизом он составляет примерно 30,5% от розничной цены бензина АИ-92) и налог на добычу полезных ископаемых. Сейчас фискальная доля в розничной цене бензина в России составляет, по различным расчетам, от 70% до 80%. Остальные 20–30% делят между собой АЗС и нефтяные компании.

Каждый год мы с друзьями...

О том, что надо отказываться от транспортного налога в пользу акцизов, активно говорили еще в 2010 году. О том, что налог надо отменить, заявлял в 2012 году сам Владимир Путин, как только был в очередной раз избран президентом. Было даже решено, что транспортный налог будет отменен с 2016 года, и с этой целью с 2013 года начали повышать акциз на топливо. 2016 год наступил, а транспортный налог никуда не делся. Почему?

«В 2016-м тогдашний премьер Дмитрий Медведев заявил, что отмена „сильно ударит по интересам наших регионов“, — вспоминает генеральный директор федерального агрегатора техпомощи и эвакуации МЭТР Виталий Овчинников. — Потери он оценил в 145 миллиардов рублей, отметив, что „если мы лишимся такого источника, то у нас просто дорог нормальных не будет“. В том же 2016 году Госдума приняла закон о частичной отмене налога для большегрузных автомобилей».

Поводом сохранить транспортный налог стал шок на рынке деривативов на сырье и товарном рынке и последовавший кризис

Поводом сохранить транспортный налог стал шок на рынке деривативов на сырье и товарном рынке и последовавший кризис, считает Александр Осин. «Причина же в том, что любое снижение налогов фактически противоречило бы основному тренду в политике финансово-экономических властей РФ по крайней мере последних восемь лет».

Ловкость рук

На самом деле Дмитрий Медведев немного лукавил. На росте акцизов власти хорошо заработали, по крайней мере в тот год.

В 2016 году акцизы повышались дважды — в январе и апреле. Причем в тот период власти намеревались понизить акциз на топливо 5-го класса. Предполагалось, что акциз на бензин Евро-5 поднимется в январе 2016 года до 7 530 рублей за тонну, зато в 2017 году снизится до 5 830 рублей. Но потом в правительстве передумали. В феврале 2016 года было решено поднять цены второй раз за год, в итоге с апреля акциз на бензин Евро-5 вырос на треть, до 10 130 рублей, а ставка на 2017 год увеличилась до 7 430 рублей. Только за счет апрельского повышения правительство рассчитывало получить в бюджет дополнительные 89,3 млрд рублей.

Интересно, что тогда, в феврале 2016 года, комментируя повышение акцизов, министр финансов Антон Силуанов заявлял: «Это не должно привести к росту цен. Рублевая цена нефти снижается, на опте цена на бензин определяется методом net back, соответственно, и цена на бензин должна снижаться. Поэтому мы считаем, что автолюбители не должны почувствовать этого изменения».

К слову сказать, сейчас нефтяные цены тоже низкие. Нефть марки Urals подешевела за восемь месяцев 2020 года на треть и сегодня стоит на 25% ниже, чем годом ранее (август 2020-го к августу 2019 года). Но сейчас почему-то повышение акцизов стало угрожать инфляцией.

* Акцизы на 2021–2022 годы приводятся на основании закона об акцизах на топливо, подписанного Владимиром Путиным в сентябре 2019 года.

Старая песня о главном

Идея о реформировании транспортного налога вплоть до его отмены в счет акциза продолжает, тем не менее, звучать практически каждый год. Только этим летом в Госдуме родилось целых три предложения. Помимо Барышева с такой инициативой выступили и другие депутаты.

Евгений Федоров, депутат от «Единой России» и член комитета Госдумы по налогам, предложил освободить от уплаты транспортного налога тех, кто редко пользуется своим автомобилем. Его инициатива состоит в том, чтобы дать право не платить налог тем, кто не использует автомобиль больше шести месяцев. Правда, чтобы воспользоваться этим правом, придется сдать регистрационные номера на машину в автоинспекцию.

Василий Власов, депутат от ЛДПР, предложил отменить транспортный налог на автомобили российских марок, чтобы поддержать отечественный автопром, а также тех, кто вынужден пользоваться его продукцией. «Такие автомобили приобретают граждане с невысоким уровнем благосостояния», — объяснил свою позицию депутат.

Есть ли у депутатов шанс реализовать свои идеи? Что думают об этом эксперты?

Три причины сказать «нет»

«Наиболее эффективный вариант — полная отмена транспортного налога и перевод этой платы на акциз, тем более что рост акцизов — это и есть те самые деньги, заменяющие налог, — говорит Виталий Овчинников. — Частичные послабления, будь то отмена налога для „пассивных“ автовладельцев или скидки, ничего не дадут». Дарья Тимченко полагает, что отмена налога на авто российского производства действительно станет хорошим стимулом для роста продаж отечественных моделей.

Но есть и мнение, что отменять налог в текущей ситуации не следует. Аргументы противников сводятся к следующим пунктам:

1. Нельзя лишать региональные бюджеты дохода

Пусть это и меньше 2% всех доходов местного бюджета, но курочка по зернышку...

«В условиях падения нефтегазовых доходов бюджеты всех уровней, в том числе региональные, находятся в сложной ситуации, — обращает внимание управляющий партнер консалтинговой компании „ЮКЕЙ“, генеральный директор „Юкей-Аудит“ Евгений Южанинов. — Любые действия по отмене налогов еще более усугубят их положение».

Ряд экспертов использовали традиционный аргумент: отмена транспортного налога сократит размеры региональных дорожных фондов, что грозит неотремонтированными дорогами.

2. Цена на бензин вырастет

«По данным Минфина РФ, по итогам 2019 года поступление акцизов в региональные бюджеты составило 632 миллиарда рублей, а доходы от транспортного налога — 175,1 миллиарда рублей, — говорит Евгений Южанинов. — То есть, чтобы компенсировать региональным бюджетам потерю транспортного налога, поступления от акцизов придется увеличить почти на 30%».

В какой-то степени увеличение произойдет за счет уже запланированного увеличения доли регионов в распределении собранных акцизов (как мы писали выше, если в этом году в регионы направляется 66,6% всех собранных акцизов, то в 2021 году это будет уже 74,9%). Однако без увеличения суммы самих акцизов не обойтись.

«Спрогнозировать, насколько поднимется цена на бензин в результате такого роста акцизов, достаточно сложно», — говорит Южанинов. Но в том, что цена на бензин и «дизель» вырастет, можно не сомневаться.

3. Это вызовет инфляцию

Да, акциз на топливо можно рассматривать как косвенный налог на владение или пользование автомобилем. И действительно, в некотором смысле это более справедливый налог, ведь плата привязана к потреблению. Однако рост акцизов на топливо гораздо больше влияет на рост инфляции, чем рост транспортного налога. Остановимся на этом моменте подробнее.

Почему акцизы разгоняют инфляцию?

Повышение акцизов приведет к росту цен практически на все группы товаров, заявил Минфин. «Топливо так или иначе используется в транспортировке сырья, материалов, товаров. Поэтому затраты на него учитываются в себестоимости практически любого товара или услуги», — поясняет Евгений Южанинов.

Если повысить акциз на топливо, то он будет учитываться при каждом производственном переделе.

Суть в том, что транспортный налог платит конечный пользователь — гражданин или компания, и в случае его повышения это станет нагрузкой только для владельца авто. Если же повысить акциз на топливо, то он будет учитываться при каждом производственном переделе — точно так же, как НДС.

«То есть при повышении акцизов возникнет мультиплицирующий эффект, который будет разгонять цены по всей цепи взаимодействующих друг с другом экономических агентов, — объясняет Александр Осин. — Каждый экономический агент будет учитывать и сам налог, и эффект от этого налога на ценах смежников и в условиях отсутствия объективных данных о таких ценах будет повышать налог с запасом, стимулируя инфляцию».

Насколько вырастет инфляция? На 20–30%, считает Осин.

«Для примера, повышение НДС всего на 2 процентных пункта до 20% с 1 января 2019 года, судя по статистике аналогичных мер в других странах и исходя из параметров администрирования этого налога в РФ, должно быть в среднесрочном периоде оценочно отыграно ускорением инфляции в РФ в размере от нескольких десятых до нескольких процентов в годовом исчислении, — продолжает эксперт. — Этого не происходит по причине кризисного шока и жесткой политики регулятора, а также на фоне общего ужесточения налогово-регулятивных условий в РФ в последние годы, несмотря на застой последних восьми лет».

Как решают вопрос за рубежом?

По-разному. Сказать, что транспортный налог — пережиток прошлого и в цивилизованном мире не применяется, уж точно нельзя.

Транспортный налог применяется в Германии, Франции, Италии, Великобритании. Только если в России величина налога рассчитывается, исходя из объема двигателя, а также стоимости автомобиля и его возраста, то в странах ЕС учитывается, помимо объема двигателя, также и объем выбросов СО2. Неслучайно иногда этот налог называют экологическим.

В некоторых странах, в их числе Франция и США, налог уплачивается при покупке автомобиля или же при постановке его на учет. Но редко в какой стране этим дело и ограничивается. Посмотрим на некоторые цифры на примере экологического налога во Франции.

В конце 2019 года во Франции повысили налог на автомобили, которые выбрасывают более 212 граммов СO2 на километр. Если раньше владельцы таких машин платили по 12 500 евро в год, то теперь они платят по 20 000 евро. О каких машинах идет речь? Вот пара примеров. Mercedes-AMG GLC 43 (390 л. с.) выбрасы­вает 234 грамма углекислого газа на километр, Jaguar F-Type R (575 л. с.) — 269 граммов, а 1500-сильный Bugatti Chiron — 516 граммов.

По подсчетам министерства финансов Франции, увеличение налога должно приносить в казну дополнительные 50 млн евро в год, которые власти хотят пустить на развитие экологически чистого транспорта.

А в США как раз реализована идея с акцизами: уплатив при покупке от 1% до 7% от стоимости автомобиля, последующие платежи в казну автовладелец делает, расплачиваясь за топливо на бензоколонке.

Так отменят ли транспортный налог с 2021 года?

Минфин уже выступил против отмены налога — как он выступал против все предыдущие годы. Ровно с той же аргументацией: региональные бюджеты и дорожные фонды лишатся денег, а «значительное увеличение ставки акциза на топливо приведет к росту цен практически на все товары». Удастся ли ведомству отстоять свою позицию и в этот раз? Ведь в пояснительной записке к законопроекту депутат Андрей Барышев отметил, что ранее сам Владимир Путин высказался за отмену транспортного налога. И это действительно так.

Впервые об отмене транспортного налога Путин заговорил еще в 2010 году, будучи премьер-министром. Потом в 2012-м, уже будучи президентом. С тех пор он возвращался к этой теме неоднократно, в последний раз — в связи с решением отменить налог с 2016 года. Текущая ситуация — падение доходов населения в связи с пандемией коронавируса — подходящая, чтобы вспомнить об этой инициативе, которая, безусловно, положительно сказалась бы на рейтингах власти.

Но, несмотря на это, большинство экспертов считает, что традиция отклонять законопроекты об отмене транспортного налога будет продолжена. Так, Евгений Южанинов напомнил, что в 2017 году в Госдуму было внесено аж пять аналогичных законопроектов и все они были отклонены. Тем более после очередной негативной резолюции Минфина.

Максимум, на что можно рассчитывать, — это на то, что «в связи с тяжелой экономической обстановкой и снижением уровня доходов населения в текущем году в связи с пандемией возможна временная отмена транспортного налога, например, за 2020 год», предполагает Дарья Тимченко.

Сейчас важнее не допустить роста или введения новых налогов.

«В существующих условиях я считаю более эффективным сохранение налоговой стабильности, — говорит Евгений Южанинов. — На мой взгляд, сейчас важнее не допустить роста или введения новых налогов».

Чтобы поддержать пострадавшие от «коронакризиса» отрасли, компании или группы населения, российское правительство выбрало путь адресной помощи, которая для бюджета более выгодна, чем снижение налога для всей группы налогоплательщиков, считает Евгений Южанинов.

Правда, вот ведь какое дело. Объяснение, что повышение акцизов вызовет инфляцию, вовсе не означает, что акцизы не будут повышаться. Исторический опыт подсказывает: будут. Но не ради компенсации транспортного налога, а просто так.