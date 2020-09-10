Какие причины отказа в работе незаконны

Людям отказывают в работе по разным причинам. Зачастую — по объективным, но некоторые причины могут оказаться незаконными. Рассказываем, какие.
Незаконные причины отказа в работе
В статье 64 Трудового кодекса РФ четко прописано, что не может стать причиной для отказа в трудоустройстве:
раса;
пол;
цвет кожи;
национальность;
язык;
происхождение;
положение в обществе;
возраст;
место жительства;
религия;
убеждения;
членство в какой-либо социальной или общественной группе;
другие факторы, которые не связаны с деловыми качествами.
Отказывать в заключении трудового договора запрещено:
женщинам ввиду беременности или наличия детей;
сотрудникам, которых переводят из другой компании.
С другой стороны, в законах прописаны и причины, по которым компания имеет право отказать:
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Соискатель не соответствует должности по деловым качествам. То есть у человека нет необходимого профессионального разряда или уровня квалификации.
Отсутствуют необходимые личные качества. Например, недостаточно физической силы для тяжелых работ или человек не умеет ладить с людьми.
Кандидат не может выполнять работу по заключению врачебной комиссии.
Не успел пройти отбор. То есть резюме пришло, когда другого человека уже пригласили на должность. Работодатель должен это письменно подтвердить.
Проходил собеседование с тем, кто не имел полномочий проводить собеседование и принимать решение. Собеседовать может эйчар компании или ее руководитель. Если нового сотрудника допустил к работе человек, не имеющий на это прав, дисциплинарную и материальную ответственность несут оба: и бывший соискатель, и тот, кто «принял» его на работу.
Не достиг определенного возраста. Например, для того, чтобы подросток до 14 лет мог выступать в театре или цирке, ему требуется получить согласие одного из родителей и разрешение органов опеки.
Кому нельзя назначать испытательный срок
Часто для нового сотрудника назначается испытательный срок, продолжительность которого прописывают в трудовом договоре.