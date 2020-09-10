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Какие причины отказа в работе незаконны

Людям отказывают в работе по разным причинам. Зачастую — по объективным, но некоторые причины могут оказаться незаконными. Рассказываем, какие.

Незаконные причины отказа в работе

В статье 64 Трудового кодекса РФ четко прописано, что не может стать причиной для отказа в трудоустройстве:

  • раса;
  • пол;
  • цвет кожи;
  • национальность;
  • язык;
  • происхождение;
  • положение в обществе;
  • возраст;
  • место жительства;
  • религия;
  • убеждения;
  • членство в какой-либо социальной или общественной группе;
  • другие факторы, которые не связаны с деловыми качествами.
Отказывать в заключении трудового договора запрещено:

  • женщинам ввиду беременности или наличия детей;
  • сотрудникам, которых переводят из другой компании.
С другой стороны, в законах прописаны и причины, по которым компания имеет право отказать:

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  • Соискатель не соответствует должности по деловым качествам. То есть у человека нет необходимого профессионального разряда или уровня квалификации.
  • Отсутствуют необходимые личные качества. Например, недостаточно физической силы для тяжелых работ или человек не умеет ладить с людьми.
  • Кандидат не может выполнять работу по заключению врачебной комиссии.
  • Не успел пройти отбор. То есть резюме пришло, когда другого человека уже пригласили на должность. Работодатель должен это письменно подтвердить.
  • Проходил собеседование с тем, кто не имел полномочий проводить собеседование и принимать решение. Собеседовать может эйчар компании или ее руководитель. Если нового сотрудника допустил к работе человек, не имеющий на это прав, дисциплинарную и материальную ответственность несут оба: и бывший соискатель, и тот, кто «принял» его на работу.
  • Не достиг определенного возраста. Например, для того, чтобы подросток до 14 лет мог выступать в театре или цирке, ему требуется получить согласие одного из родителей и разрешение органов опеки.

Кому нельзя назначать испытательный срок

Часто для нового сотрудника назначается испытательный срок, продолжительность которого прописывают в трудовом договоре.
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Если сведений об испытательном сроке в договоре нет, значит, вас приняли на должность без испытания и начальство потом не сможет объявить, что испытательный срок вы не прошли. Проверяйте это в самом начале, подписывая договор.

Если навыки кандидата не соответствуют должности, компания может расторгнуть договор до окончания испытательного срока, предупредив работника за три дня до увольнения. Мнение профсоюза в этом случае не учитывают, пособие не выплачивают, но решение можно обжаловать в суде.

В статье 70 ТК РФ указано, кому нельзя назначать испытательный срок:

  • прошедшим конкурс на должность;
  • беременным и женщинам с детьми до полутора лет;
  • лицам до 18 лет;
  • получившим высшее или среднее профессиональное образование в течение года со дня получения образования;
  • тем, кого избрали на выборную должность;
  • сотрудникам, переведенным из других компаний или подразделений;
  • тем, кто заключил трудовой договор на срок до двух месяцев.

Мне незаконно отказали в работе. Что делать?

Чтобы не нарушать закон, работодатель вряд ли прямо скажет о том, какая из причин стала решающей при отказе. Если вы считаете, что вам неправомерно отказали в работе, то:

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  • Попросите письменное обоснование отказа. В течение семи дней с того момента, как вам отказали в работе, компания обязана письменно сообщить причину.
  • Подайте жалобу в суд. Если вы так и не получили письменную причину отказа, это повод обратиться в суд. Лучше составлять обращение не своими силами, а с помощью юриста.
  • Если вам письменно указали причину, проверьте, является ли она неправомерной. Сверьтесь со статьей 64 ТК РФ — потом обратитесь за консультацией к юристу и идите в суд.
Если вы выиграете суд, отказавшая вам в работе компания будет вынуждена вас взять. Получится ли наладить отношения с начальством после выхода на работу, сказать сложно. Но совершенно точно вам придется строго соблюдать правила компании, чтобы не дать повода для увольнения.

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