Какие причины отказа в работе незаконны

Людям отказывают в работе по разным причинам. Зачастую — по объективным, но некоторые причины могут оказаться незаконными. Рассказываем, какие.

Незаконные причины отказа в работе

статье 64 Трудового кодекса РФ

четко прописано, что не может стать причиной для отказа в трудоустройстве:

раса;

пол;

цвет кожи;

национальность;

язык;

происхождение;

положение в обществе;

возраст;

место жительства;

религия;

убеждения;

членство в какой-либо социальной или общественной группе;

другие факторы, которые не связаны с деловыми качествами.

Отказывать в заключении трудового договора запрещено:

женщинам ввиду беременности или наличия детей;

сотрудникам, которых переводят из другой компании.

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С другой стороны, в законах прописаны и причины, по которым компания имеет право отказать:

Соискатель не соответствует должности по деловым качествам . То есть у человека нет необходимого профессионального разряда или уровня квалификации.

. То есть у человека нет необходимого профессионального разряда или уровня квалификации. Отсутствуют необходимые личные качества . Например, недостаточно физической силы для тяжелых работ или человек не умеет ладить с людьми.

. Например, недостаточно физической силы для тяжелых работ или человек не умеет ладить с людьми. Кандидат не может выполнять работу по заключению врачебной комиссии .

. Не успел пройти отбор . То есть резюме пришло, когда другого человека уже пригласили на должность. Работодатель должен это письменно подтвердить.

. То есть резюме пришло, когда другого человека уже пригласили на должность. Работодатель должен это письменно подтвердить. Проходил собеседование с тем, кто не имел полномочий проводить собеседование и принимать решение . Собеседовать может эйчар компании или ее руководитель. Если нового сотрудника допустил к работе человек, не имеющий на это прав , дисциплинарную и материальную ответственность несут оба: и бывший соискатель, и тот, кто «принял» его на работу.

. Собеседовать может эйчар компании или ее руководитель. Если нового сотрудника , дисциплинарную и материальную ответственность несут оба: и бывший соискатель, и тот, кто «принял» его на работу. Не достиг определенного возраста. Например, для того, чтобы подросток до 14 лет мог выступать в театре или цирке, ему требуется получить согласие одного из родителей и разрешение органов опеки.

Кому нельзя назначать испытательный срок

испытательный срок

Часто для нового сотрудника назначается, продолжительность которого прописывают в трудовом договоре.