Расчет авансовых платежей при УСН: ассорти вопросов

Поэтому при перечислении авансовых платежей с нарушением установленных сроков штрафовать «упрощенца» никто не будет. Санкция, предусмотренная ст. 122 НК РФ, может быть применена только за неуплату налога по итогам года.

В случае внесения авансовых платежей в более поздние по сравнению с установленными сроки на сумму несвоевременно внесенных авансовых платежей начисляются пени в соответствии со ст. 75 НК РФ (п. 3 ст. 58 НК РФ).

Как рассчитываются пени?

Пеней в силу п. 1 ст. 75 НК РФ признается денежная сумма, которую налогоплательщик должен выплатить в случае уплаты причитающихся сумм налогов или сборов в более поздние сроки по сравнению с установленными налоговым законодательством. Иначе говоря, пени — это средство обеспечения своевременной уплаты налога.

Пени начисляются за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога — на основе неуплаченной суммы налога и исходя из дифференцированной процентной ставки (п. 4 ст. 75):

1) для ИП она составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ (ключевой ставки) (независимо от периода просрочки);

2) для организаций:

за просрочку до 30 календарных дней (включительно) — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ (ключевой ставки);

за просрочку свыше 30 календарных дней — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в период до 30 календарных дней (включительно) такой просрочки, и 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ (ключевой ставки), действующей в период начиная с 31‑го календарного дня такой просрочки.

Период просрочки, за который начисляются пени, определен п. 3 ст. 75 НК РФ — он исчисляется со дня, следующего за установленным днем уплаты налога или сбора, по день исполнения обязанности по его уплате включительно.

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Таким образом, если, к примеру, авансовый платеж по УСНО за полугодие 2020 года компанией перечислен в бюджет 14 августа (по сроку до 27 июля), то период просрочки, за который ей начисляются пени, составит 18 дней — с 28 июля по 14 августа 2020 года включительно.

Пример 2 ИП по сроку до 27 июля 2020 года внес авансовый платеж по УСНО за полугодие в меньшем размере, чем это следует из расчета. Доплату авансового платежа предприниматель произвел 5 августа 2020 года. Какие санкции могут быть применены в отношении ИП в такой ситуации?

Внесение авансовых платежей по УСНО в более поздние сроки является основанием для начисления пени на сумму несвоевременно внесенных авансовых платежей (п. 3 ст. 58 НК РФ). Поэтому в случае частичного внесения авансового платежа по УСНО по сроку до 27 июля ИП должен доплатить сумму авансового платежа и уплатить пени за период просрочки с 28 июля до 5 августа 2020 года включительно с суммы задолженности. То есть за 9 дней.

Никаких штрафов в данном случае не предусмотрено.

Если сумма налога меньше суммы неуплаченных авансовых платежей, будут ли начислены пени?

Рассмотрим такую ситуацию. «Упрощенец» не внес авансовые платежи, при этом сумма, например, минимального налога по итогам года меньше суммы авансовых платежей. Будут ли данному налогоплательщику начислены пени со всей суммы неуплаченных авансовых платежей?

Полагаем, что в этом случае «упрощенцу» не будут начислены пени. Поясним.

В пункте 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 указано следующее. Если по итогам налогового периода сумма исчисленного налога оказалась меньше суммы авансовых платежей, подлежавших внесению в течение этого налогового периода, то судам необходимо исходить из того, что пени, начисленные за невнесение указанных авансовых платежей, подлежат соразмерному уменьшению.

Значит, сумма пеней за несвоевременное перечисление авансовых платежей, превышающих сумму рассчитанного за соответствующий налоговый период в установленном порядке налога, подлежит соразмерному в отношении этой суммы налога уменьшению.

Более того, в письмах от 30.10.2015 № 03‑11‑06/2/62714, от 24.02.2015 № 03‑11‑06/2/9012 и от 12.05.2014 № 03‑11‑11/22105 чиновники Минфина пришли к выводу, что подобное правило следует применять и в случае, когда сумма авансовых платежей по «упрощенному» налогу, исчисленных за первый квартал, полугодие и девять месяцев, больше суммы минимального налога (п. 6 ст. 346.18 НК РФ), уплаченного за налоговый период.

Пример 3 ИП по сроку до 27 июля 2020 года внес авансовый платеж по УСНО за полугодие в меньшем размере, чем это следует из расчета. Доплату авансового платежа предприниматель произвел 5 августа 2020 года. Какие санкции могут быть применены в отношении ИП в такой ситуации?

За неуплату авансового платежа за девять месяцев 2019 года компании должны быть начислены пени (п. 3 ст. 58, п. 1 ст. 75 НК РФ). Однако в данном случае сумма авансового платежа оказалась больше минимального налога. Поэтому пени начисляются именно на сумму минимального налога.

Таким образом, компания должна начислить пени на сумму 52 380 руб. за период с 26 октября 2019 года по 23 марта 2020 года включительно (за 150 календарных дней).

Расчет таков:

Период, за который начисляются пени Расчет пени С 26.10.2019 по 27.10.2019 (включительно) 52 380 руб. x 7% / 300×2 дн. = 24,44 руб. С 28.10.2019 по 24.11.2019 (включительно) 52 380 руб. x 6,5% / 300×28 дн. = 317,78 руб. С 25.11.2019 по 15.12.2019 (включительно) 52 380 руб. x 6,5% / 150×21 дн. = 476,66 руб. С 16.12.2019 по 09.02.2020 (включительно) 52 380 руб. x 6,25% / 150×56 дн. = 1 222,2 руб. С 10.02.2020 по 23.03.2020 (включительно) 52 380 руб. x 6% / 150×43 дн. = 900,93 руб.

Итого сумма пени к уплате составила 2 942 руб. (24,44 317,78 476,66 1 222,2 900,93).

Если работник принят в конце года

Представим следующую ситуацию. ИП на УСНО с объектом налогообложения «доходы» до четвертого квартала работает без наемных работников. Соответственно, авансовый платеж за девять месяцев по «упрощенному» налогу он уменьшил на уплаченные в сентябре фиксированные страховые взносы без ограничения 50 %, предусмотренного п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ.

В декабре он принимает на работу человека. В результате расчета «упрощенного» налога к уплате в бюджет по итогам года с учетом 50 %-ного ограничения в декларации по УСНО, с большой долей вероятности, появится недоимка по авансовому платежу за девять месяцев. Будут ли ИП начислены пени в такой ситуации? Давайте разбираться.

Если ИП в течение всего налогового периода (календарного года) не имеет работников, то уменьшение налоговых платежей производится без ограничения по сумме, а при наличии таковых хотя бы в одном месяце указанного периода уменьшение производится не более чем на 50 %. Такие разъяснения даны в Письме Минфина России от 13.05.2013 № 03‑11‑11/158. И с ними нельзя не согласиться.

При этом пересчитывать ранее внесенные авансовые платежи по УСНО (до приема работника) предпринимателю не нужно. А вот последующие (после даты приема) авансовые платежи и налог по итогам года ИП нужно исчислять согласно п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ с соблюдением ограничения 50 %. Полученную при расчете сумму платежа (уменьшенную на уплаченные страховые взносы с учетом 50 %-ного ограничения) надо уменьшить на исчисленные и внесенные ранее авансовые платежи (определенные без учета этого ограничения) и разницу уплатить в бюджет в установленный срок.

В вышеназванной ситуации расчет авансового платежа за девять месяцев без соблюдения 50 %-ного ограничения ИП произвел в полном соответствии с налоговыми правилами. Появление работника — это новое обстоятельство, которое учитывается при определении суммы налога по итогам налогового периода.

Между тем авансовые платежи, фактически внесенные ИП в бюджет, будут меньше авансовых платежей, отраженных в декларации. В такой ситуации ИФНС автоматически рассчитает пени за девять месяцев. Чтобы их избежать, необходимо направить в инспекцию письмо с пояснениями о причинах расхождения. Иначе говоря, тот факт, что авансовые платежи к уплате уменьшались на страховые взносы без ограничения, не является в данном случае основанием для начисления пени.

Кстати, в обратной ситуации — когда ИП увольняет всех работников в середине года — корректировка «упрощенного» налога по итогам года должна производиться с учетом 50 %-ного ограничения, поскольку налог при УСНО исчисляется нарастающим итогом с начала года (см. Письмо Минфина России от 27.03.2020 № 03‑11‑11/24497). Применять это ограничение ИП сможет только с налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором были уволены все его работники.

Если сумма уплаченных взносов превысила налог

Представим следующую ситуацию. ИП на УСНО с объектом налогообложения «доходы» не имеет работников. Фиксированные страховые взносы и 1 % взносов на ОПС он уплатил в декабре для того, чтобы зачесть их сумму в уменьшение налога по итогам года (без учета ограничения 50 %). В результате сумма взносов превысила сумму налога по итогам года. Можно ли сумму превышения взносов над налогом зачесть в уменьшение авансового платежа за первый квартал следующего года?

В декларации по УСНО суммы страховых взносов для ИП, не производящего выплаты физлицам и, соответственно, указавшего признак налогоплательщика «2» в поле 102 разд. 2.1.1 декларации, не могут превышать суммы исчисленного налога. То есть по кодам строк 140 — 143 не может быть указана сумма, превышающая суммы исчисленного налога (авансовых платежей) в строках 130 — 133. Об этом сказано в п. 6.9 Порядка заполнения декларации по УСНО.

Следовательно, суммы ранее внесенных ИП авансовых платежей по УСНО по итогам года являются переплатой по налогу, подлежащей возврату из бюджета или зачету в счет предстоящих платежей в порядке, предусмотренном ст. 78 и 79 НК РФ.

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Теперь о том, что касается части суммы фиксированного платежа по взносам (включая 1 %), не учтенной при расчете (уменьшении) «упрощенного» налога из‑за недостаточности исчисленного налога. Перенос этой суммы на следующий год Налоговым кодексом не предусмотрен, на что Минфин указал еще в Письме от 26.04.2013 № 03‑11‑11/14776.

Здесь уместно напомнить, что фиксированный платеж по взносам подлежит уплате в бюджет в срок до 31 декабря 2019 года, а сумма дополнительного платежа (исчисляемая в размере 1 % с доходов, превышающих 300 000 руб. за расчетный период) должна быть уплачена не позднее 1 июля 2020 года (п. 2 ст. 432 НК РФ).

При этом периодичность уплаты ИП фиксированных страховых взносов в течение года не определена. То есть ИП вправе самостоятельно решить, как их уплачивать — либо в полном объеме и единовременно за текущий календарный год, либо частями в течение календарного года. Это в полной мере касается и дополнительного платежа. Соответственно, при грамотном подходе к уплате страховых взносов можно минимизировать потери в виде не зачтенных в уменьшение налога страховых взносов.