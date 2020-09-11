Расчет авансовых платежей при УСН: ассорти вопросов
По итогам отчетных периодов «упрощенцы» (независимо от выбранного объекта налогообложения) обязаны вносить авансовые платежи. При этом исчисленная сумма авансового платежа, подлежащего уплате в бюджет, корректируется на авансовые платежи предыдущего отчетного периода (что логично), и так называемый налоговый вычет. Он состоит из сумм уплаченных страховых взносов, выплат по больничным, взносов по договорам личного страхования работников и торгового сбора (если он установлен в регионе).
Согласно ст. 346.21 НК РФ «упрощенцы» независимо от выбранного объекта налогообложения обязаны осуществлять по окончании отчетных периодов авансовые платежи по УСНО. Правила исчисления такого платежа аналогичны правилам расчета налога. При внесении авансового платежа в бюджет засчитывается начисленный авансовый платеж за предыдущий отчетный период.
Авансовые платежи уплачиваются за первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года не позднее 25‑го числа первого месяца, следующего за истекшим отчетным периодом (п. 7 ст. 346.21). Если крайний срок — 25‑е число — выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, срок уплаты переносится на следующий за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).
Таким образом, гл. 26.2 НК РФ предусматривает обязательность авансовых платежей по УСНО при наличии доходов (или при превышении доходов над расходами). И, разумеется, суммы авансовых платежей (как, впрочем, и сумма «упрощенного» налога) в расходах при УСНО не учитываются.
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К сведению
«Упрощенцам» (организациям и ИП), осуществляющим деятельность в наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса отраслях, разрешено вносить авансовые платежи по УСНО за 2020 год в более поздние сроки (п. 1 Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 № 409):
за I квартал — до 26 октября;
за полугодие — до 25 ноября.
Порядок расчета авансовых платежей по УСНО напрямую зависит от выбранного «упрощенцем» объекта налогообложения. При исчислении авансовых платежей используется ставка налога, действующая в том регионе, где организация или ИП поставлены на налоговый учет.Порядок расчета авансовых платежей
Если выбран объект налогообложения «доходы»
Авансовый платеж рассчитывается исходя из ставки налога и фактически полученных доходов. Сумма последних определяется нарастающим итогом с начала налогового периода (то есть с 1 января текущего года) до окончания соответственно первого квартала, полугодия, девяти месяцев и календарного года (п. 3 ст. 346.21 НК РФ).
Исчисленный за отчетный период авансовый платеж уменьшается на налоговый вычет. В него включаются суммы (п. 3.1 ст. 346.21):
Уплаченных в данном отчетном периоде страховых взносов (включая суммы погашенной задолженности по ним).
Расходов по оплате больничного (с учетом НДФЛ) за дни, оплачиваемые за счет средств работодателя.
Платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования, заключенным со страховыми организациями, имеющими лицензии, выданные согласно законодательству РФ, на осуществление соответствующего вида деятельности, в пользу работников на случай их временной нетрудоспособности (за исключением больничных по травматизму).
При этом сумма налогового вычета не может быть более 50 % суммы авансового платежа.
В отношении ИП, не производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, данное ограничение не применяется.
Если выбран объект налогообложения «доходы минус расходы»
Авансовый платеж рассчитывается исходя из ставки налога и фактически полученных доходов, уменьшенных на величину расходов. При этом и доходы, и расходы рассчитываются нарастающим итогом с начала налогового периода (то есть с 1 января текущего года) до окончания соответственно первого квартала, полугодия, девяти месяцев с учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей по налогу (п. 4 ст. 346.21 НК РФ).
Пример 1
Компания, применяющая УСНО и исчисляющая налог с разницы между доходами и расходами, заведомо знает, что по итогам 2020 года ей нужно будет уплатить минимальный налог (из‑за превышения расходов над доходами). Обязана ли компания в таком случае вносить авансовые платежи по УСНО в течение 2020 года?
При наличии налоговой базы (доходов или превышения доходов над расходами) все «упрощенцы» обязаны вносить авансовые платежи по УСНО. И делать это нужно независимо от того, что по итогам налогового периода «упрощенец» может «выйти» на уплату минимального налога (основания для его уплаты установлены п. 6 ст. 346.18 НК РФ).
Предусмотрен ли штраф за несвоевременность авансовых платежей?
Согласно п. 3 ст. 58 НК РФ нарушение порядка исчисления и (или) уплаты авансовых платежей не может рассматриваться в качестве основания для привлечения налогоплательщика к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах.